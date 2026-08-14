Соцподдержку распространят на новые категории ветеранов

Также участникам боевых действий в зоне спецоперации доступны технические средства реабилитации (ТСР), которых нет в федеральном перечне бесплатных ТСР для инвалидов. После вступления в силу проектируемых изменений получить их смогут и ветераны, получившие инвалидность в приграничных областях, говорится в проекте. Доступны им будут, в частности, высокофункциональные протезы и протезно-ортопедические изделия: бионические кисти и предплечья, коленные модули и стопы с электронным управлением.