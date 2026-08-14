Соцподдержку распространят на новые категории ветеранов

Соцподдержку распространят на новые категории ветерановИм помогут оборудовать жилье и предоставят не зарегистрированные в стране лекарства
Не зарегистрированные в России лекарства и медизделия станут доступны более широкому кругу участников спецоперации. Речь идет о ветеранах боевых действий, которые получили инвалидность в ходе защиты приграничных территорий и были уволены со службы. Также поддержку получат ветераны, которые решили продолжить военную карьеру, несмотря на статус инвалида, следует из проекта изменений в постановление правительства. Он был размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Реализацией мер поддержки дополнительных категорий ветеранов спецоперации займется государственный фонд «Защитники Отечества». За его счет уже организовано обеспечение лекарствами и медизделиями граждан, участвовавших в боевых действиях на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, говорится в действующем постановлении правительства. Если необходимые препараты или медизделия есть в аптеке, ветеран спецоперации может получить их по льготному рецепту в день обращения, утверждается на портале «Госуслуг».
Также участникам боевых действий в зоне спецоперации доступны технические средства реабилитации (ТСР), которых нет в федеральном перечне бесплатных ТСР для инвалидов. После вступления в силу проектируемых изменений получить их смогут и ветераны, получившие инвалидность в приграничных областях, говорится в проекте. Доступны им будут, в частности, высокофункциональные протезы и протезно-ортопедические изделия: бионические кисти и предплечья, коленные модули и стопы с электронным управлением.
Помимо прочего, ветераны, вошедшие в новые категории получателей поддержки «Защитников Отечества», получат право на адаптацию жилья за счет средств госфонда. Предварительно экспертный совет организации должен будет оценить обоснованность и возможность обеспечения средствами адаптации конкретного ветерана, говорится на сайте «Защитников Отечества». Сегодня организация может обустроить для инвалида специализированное рабочее место, установить адаптированную кухню и дверной блок, пандусы, систему умный дом и т. д.
Проектируемые меры поддержки будут осуществляться за счет средств, предусмотренных федеральным бюджетом, следует из пояснительной записки к документу.
Адаптация жилого помещения под индивидуальные потребности, т. е. оборудование домашнего пространства для самостоятельного ухода человека за собой, считается достаточно затратным реабилитационным мероприятием, отметил профессор Финансового университета Александр Сафонов. Объем и характер адаптации жилья определяются индивидуальными потребностями и состоянием здоровья инвалида. Кому-то требуется расширить дверные проемы, кому-то – оборудовать душевую или установить поручни в туалете. В переоборудовании жилья, по словам эксперта, зачастую нуждаются граждане, потерявшие конечности или зрение.
Раньше участники боевых действий в Курской области и других приграничных регионах имели статус ветеранов боевых действий, но юридически не считались участниками спецоперации – они находились на другой территории, объяснил «Ведомостям» сопредседатель координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев. Теперь меры поддержки последовательно охватывают всех участников боевых действий во исполнение поручения президента.
Изменения в сфере обеспечения лекарствами и ТСР Афанасьев назвал востребованными в том числе среди принявших участие в спецоперации срочников. Отдельно он уточнил, что меры медицинской поддержки бойцам предоставляются в зависимости от наличия у них статуса ветерана боевых действий. Каждый регион обеспечивает таким гражданам возможность пройти внеочередную углубленную диспансеризацию. Например, в Калужской области для этого выделяется конкретный день – последний четверг каждого месяца, сказал Афанасьев.
Совершенствование оказания медпомощи ветеранам спецоперации идет постоянно, подчеркнул председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он напомнил, что на начальном этапе боевых действий участники спецоперации в отпуске не могли обратиться в гражданскую систему здравоохранения даже за перевязкой и были вынуждены добираться до военных госпиталей. Сегодня вопрос решен, но обращения с просьбами сократить сроки получения медпомощи продолжают поступать.
По словам парламентария, совместно с военно-медицинским управлением Минобороны профильный комитет ведет работу по ускорению процесса протезирования. Для получения ТСР ветераны могут воспользоваться электронным сертификатом – он позволяет им самостоятельно выбирать подходящий протез. При этом качество продукции у разных производителей отличается, подчеркнул Нилов. Он указал на необходимость внедрения дополнительного контроля в этой сфере для повышения эффективности использования бюджетных средств и обеспечения полноценного восстановления утраченных навыков у ветеранов.
«Ведомости» направили запрос в Минфин с просьбой раскрыть объем выделенных на эти цели средств, а также в госфонд «Защитники Отечества» с просьбой оценить число нуждающихся в поддержке ветеранов.