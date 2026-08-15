ДТП в цифрах и графиках

С 2004 по 2025 г. число ДТП (здесь и далее – учтены только аварии с пострадавшими) в России снизилось почти на 40% до 128 793, число погибших в них людей – на 60% до 13 943, а число раненных – на 36,4% до 159 889, следует из данных ГИБДД, которые изучили «Ведомости». Сильнее всего сократилось число жертв среди детей (до 16 лет) – с 1405 в 2004 г. до 551 в 2025 г. Удельная смертность за этот период снизилась с 16,6 до 10,8 человека на 100 ДТП. В общей сложности за период с 2004 г. по июль 2026 г. были зарегистрированы почти 4 млн аварий, в которых погибли 515 606 человек (включая 18 573 ребенка), еще чуть более 5 млн получили ранения.