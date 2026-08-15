ДТП в цифрах и графиках

ДТП в цифрах и графикахИх число последовательно снижается, но смертность в авариях с пьяными водителями все еще высокая
Ежегодно 14 августа отмечается Международный день правил дорожного движения. В этот день в 1893 г. префект парижской полиции вручил французскому автомобилисту первую в мире «справку о способности управлять транспортным средством с механическим мотором». При этом сами ПДД берут начало еще со времен Юлия Цезаря, введшего одностороннее движение на некоторых узких улицах Рима, а в России – со времен Петра I, при котором регулированием езды занимались сами извозчики.
При общем росте числа автомобилистов в нашей стране за последние десятилетия статистика ДТП последовательно показывает положительную динамику: число аварий, жертв, да и самих нарушителей падает. Но снижение числа ДТП по вине нетрезвых водителей и, главное, погибающих в них людей – идет гораздо меньшими темпами. Подробнее – в графиках «Ведомостей».
С 2004 по 2025 г. число ДТП (здесь и далее – учтены только аварии с пострадавшими) в России снизилось почти на 40% до 128 793, число погибших в них людей – на 60% до 13 943, а число раненных – на 36,4% до 159 889, следует из данных ГИБДД, которые изучили «Ведомости». Сильнее всего сократилось число жертв среди детей (до 16 лет) – с 1405 в 2004 г. до 551 в 2025 г. Удельная смертность за этот период снизилась с 16,6 до 10,8 человека на 100 ДТП. В общей сложности за период с 2004 г. по июль 2026 г. были зарегистрированы почти 4 млн аварий, в которых погибли 515 606 человек (включая 18 573 ребенка), еще чуть более 5 млн получили ранения.
С 2015 по 2025 г. смертность в ДТП на 100 000 населения снизилась во всех регионах России (с учетом, что МВД не приводит данные по новым субъектам), кроме трех: Забайкальского края (рост на 12%), Орловской (4,2%) и Мурманской (0,5%) областей. В целом регионами-антилидерами по количеству смертей в авариях в 2025 г. были Тува (33 человека на 100 000 населения), Калмыкия (30), Алтай (23), а также указанные выше Забайкальский край (22) и Орловская область (20). В пятерку регионов с наименьшими показателями вошли Москва (2,2 человека), Ненецкий автономный округ (2,4), Санкт-Петербург (2,6), Чечня (2,8) и Чукотка (4,2).
В 2015–2025 гг. число ДТП выросло в шести регионах России (сильнее всего в Костромской области – на 37%), но число смертей в авариях – только в Забайкалье (на 1,4%). При этом удельная смертность на 100 ДТП (показатель неабсолютный и рассчитывается с учетом численности населения) выросла сразу в 25 регионах. Во многих из них это объясняется тем, что число аварий снижается более быстрыми темпами (на фоне повышения дисциплины водителей, улучшения качества дорог и безопасности современных авто), чем число погибших в наиболее страшных ДТП. В целом по всем субъектам России аварий за десять лет стало меньше на 30%, смертей – на 40%, удельная смертность снизилась также на 40%.
Большинство (77%) всех ДТП с пострадавшими происходит в городах, следует из статистики ГИБДД за первое полугодие этого года. Большинство (57%) же смертей приходится на аварии за городом, где цена ошибки водителя при высокой скорости резко возрастает.
Чаще всего ДТП происходят в пятницу (8371 авария в 2025 г.), а реже всего – в воскресенье (7160). При этом именно в воскресенье удельная смертность максимальная – 12 человек на 100 ДТП.
Большинство аварий случаются в светлое время суток, после полудня, достигая своего пика в промежуток между 17:00 и 18:00. Но наиболее тяжелые ДТП происходят ночью и рано утром. Так, в 2025 г. самым опасным был промежуток с 5:00 до 6:00, в это время случились 535 аварии, в которых погибли сразу 126 человек.
Общая дисциплинированность на российских дорогах при этом последовательно растет. Если в 2008 г. ПДД нарушили более 37 млн водителей и 5,6 млн пешеходов, то в 2025 г. – уже 11,4 млн водителей (-70%) и 0,97 млн пешеходов (-83%). А вот число нарушений со стороны пассажиров, наоборот, выросло более чем в четыре раза, составив 174 000 в прошлом году.
Одним из главных факторов, из-за которых удельная смертность в ДТП снижается более медленными темпами, чем остальные показатели (а в ряде регионов – растет), является по-прежнему актуальная проблема нетрезвого вождения. Статистика показывает, что при более чем двукратном снижении общего числа аварий, случившихся из-за нарушения ПДД водителями в состоянии алкогольного опьянения за последние 20 лет, число жертв уменьшилось всего на 15,5%. В результате, если в 2004 г. на пьяные ДТП пришлось 10% от всех аварий и смертей, то в 2025 г. – 8% от дорожных происшествий, но уже 22% от всех жертв. А удельная смертность выросла вдвое – с 17 человек на 100 ДТП в 2004 г. до 30 в 2025 г., что существенно превышает показатели всех инцидентов, случающихся по вине водителей и пешеходов.
За последние 10 лет число пьяных ДТП выросло только в 12 регионах, а число смертей – в 27. Удельная же смертность увеличилась в 55 субъектах.
ДТП по вине нетрезвых водителей предсказуемо чаще всего происходят в выходные – 40% от общего числа в первое полугодие 2026 г. При этом удельная смертность в пьяных авариях (в отличие от статистики по всем ДТП) не сильно меняется ото дня ко дню, достигая своего пика в четверг (почти 33 человека на 100 аварий), а минимума – во вторник (27).
Наименьшее число ДТП случается по вине опытных автомобилистов со стажем 20–30 лет. Но вот на группу водителей со стажем более 30 лет приходится практически столько же аварий, сколько и на менее опытных – со стажем до 10 лет. Удельная смертность в таких авариях также наибольшая и составляет почти 13 человек на 100 ДТП.
В России соотношение мужчин и женщин среди автомобилистов составляет приблизительно 60% к 40%. При этом мужчины гораздо чаще становятся виновниками аварий. Так, в 2025 г. из-за нарушения ими ПДД произошло в пять раз больше ДТП по сравнению с инцидентами с женщинами и погибли в десять раз больше людей.