На кухне крохотной, зато своей: как хрущевки изменили жизнь страны

Советские власти не без оснований хвастались перед своими коллегами из зарубежных стран, что в 1955 г. в Москве на 1000 человек строилось 6,5 квартир, а в 1965 г. – уже 18. Для сравнения, в Париже возводили 7 квартир, а в Токио – 10. Если в 1954 г. по типовым проектам строили 18% домов, то в 1963 г. – уже 98%. В течение 1956-1965 гг. только в Москве было введено в четыре раза больше жилья, чем за все предвоенные годы.