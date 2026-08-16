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На кухне крохотной, зато своей: как хрущевки изменили жизнь страны

70 лет назад началось типовое панельное строительство
Оксана Глебова
Без хрущевки не обходится ни один город постсоветского пространства.
Без хрущевки не обходится ни один город постсоветского пространства. / Ведомости

В 1956 г. в столичном районе Черемушки началось возведение первого типового панельного дома. Эксперимент был признан удачным, и уже в следующем году Центральный комитет КПСС принял решение о развитии жилищного строительства в СССР, дав старт массовому появлению «панелек». Это позволило в кратчайшие сроки решить жилищный кризис, хотя сами малогабаритные постройки – так называемые хрущевки – впоследствии превратились в объект критики и насмешек. Как создавали, любили и ненавидели типовые «панельки» – в материале «Ведомостей». 

В бараках и подвалах

Термин «хрущевка» сейчас зачастую употребляют с иронией: для многих этот тип панельных домов служит наглядным примером того, как плохо жилось в «совке». Маленькие комнаты и еще более тесные кухоньки внутри, снаружи – однотипные, наводящие тоску и уныние панельные блоки. Есть и более уничижительное прозвище – «хрущобы». Тем не менее в советские годы эти дома не только изменили уклад жизни, но и во многом определили ландшафт современных российских городов. 

Урбанизация и, как следствие, отток населения из деревень вызывали острую нехватку жилья в первые десятилетия советской власти. Великая Отечественная война и разрушение жилфонда на оккупированных территориях только усугубили проблему. Еще в 1936 г. в СССР приняли постановление Правительства и ЦК ВКП(б) об упорядочивании и удешевлении строительства: власти начали разрабатывать различные проекты и экспериментировать с возведением первых стандартизированных зданий. 

Во время войны для эвакуации промышленных предприятий требовалось и строительство жилплощади для рабочих. Так начали появляться первые малоэтажные жилые дома. Отчасти благодаря им в послевоенное время города смогли быстро восстановиться, говорится в статье «История советской серии типовых проектов малоэтажных жилых домов 1940-1950 гг. архитектора С. А. Маслиха». Однако основным направлением тогда являлись так называемые сталинки: многоквартирные дома с высокими потолками в стиле неоклассицизм. 

Без хрущевки не обходится ни один город постсоветского пространства.
Барачные дома, распространенные в СССР в 1920–1950‑х, стали массовым ответом на острую нехватку жилья в эпоху индустриализации и послевоенного восстановления. / Александр Поляков / РИА Новости

Послевоенные темпы строительства не позволяли справиться с дефицитом жилья. Даже в Москве люди продолжали жить в бараках, на фоне которых коммунальная квартира была не самой плохой альтернативой. Многие советские граждане к 1950-м гг.уже как будто привыкли к огромным общежитиям, где на одной кухне могли хозяйничать одновременно несколько семей. Свои квартиры получали ученые, писатели, известные артисты, советская номенклатура или ударники труда, но даже связи и социальный статус не всегда позволяли достичь желаемого. Заехать в маленькую, но отдельную квартиру для простого человека было пределом мечтаний.

В 1956 г. на одного москвича приходилось 5,1 кв. м жилой площади, а в отдельных районах столицы и того меньше, отмечается в статье «Н. С. Хрущев и переход к массовому жилищному строительству в Советском союзе». Для сравнения, сейчас этот показатель в четыре раза больше – около 22 кв. м на одного жителя, по данным на 2022 г.   

Пятиэтажки оттепели 

После XIX съезда КПСС в октябре 1952 г. власти начинают заниматься активным строительством. Немалая заслуга в этом принадлежит Никите Хрущеву, который сначала в качестве первого секретаря Московского областного комитета, а затем руководителя ЦК лично контролировал этот процесс. После смерти Сталина и развенчания культа его личности в 1956-м Хрущев раскритиковал и существовавшие в СССР условия жизни, а заодно пообещал каждой советской семье квартиру в ближайшие три пятилетки. 

При нем начались поиски технологии строительства, с помощью которой можно было бы строить дома быстро и дешево. Кирпич для этих целей не подходил: в начале 1950-х дом из него возводили за два года – слишком медленно по мнению советских властей. Для реализации масштабного проекта в качестве материала был выбран сборный железобетон. 

«Нужно смелее внедрять новое, а не привязывать себя к кирпичным заводам», – заявил Хрущев на Всесоюзном совещании по строительству. С этого момента в стране началось бурное развитие отрасли: вскоре СССР вышел на первом место в мире по производству сборных железобетонных конструкций, цемента, шифера и других материалов.

Без хрущевки не обходится ни один город постсоветского пространства.
Панели для хрущевок массово производили на домостроительных комбинатах по типовым проектам, что позволяло резко ускорить возведение жилья. / Поляков Анатолий / Фотохроника ТАСС

Параллельно разрабатывались типовые проекты. Для начала изучили опыт других стран – в послевоенной Европе случился бум строительства типового жилья. СССР направил туда комиссии, которые пришли к выводу, что нужно возводить малометражные дома для посемейного заселения. За основу был взят опыт Франции, поскольку с ней тогда были установлены культурно-научные связи. 

Строить прочно, сдавать досрочно

Считается, что все хрущевки выглядят «на одно лицо», хотя это не совсем так и существует несколько серий, отличающихся друг от друга. Одну из первых модификаций К-7 разработал советский инженер и дед вокалиста группы «Мумий Тролль» Виталий Лагутенко, возглавлявший тогда Архитектурно-планировочное управление города Москвы. По его фамилии их еще называли в народе «лагутенковские дома». 

Хотя одновременно строилось несколько домов такого типа, первая хрущевка в СССР появилась на юго-западе Москвы в Черемушках по адресу: ул. Гримау, 16. Во дворе даже установили бассейн-фонтан, который при строительстве следующих «панелек» убрали из проекта как архитектурное излишество. Дом стоит до сих пор, ранее сообщалось, что в нем планируют открыть музей, посвященный истории хрущевок. 

Проект К-7 был признан удачным, поэтому «панельки», получая различные модификации, начали строить по всей стране. Наиболее популярной и массовой стала серия 1-464. Дома этого типа выделялись окнами на межэтажной площадке в подъездах и одинаковыми двухстворчатыми окнами в самих квартирах.

Без хрущевки не обходится ни один город постсоветского пространства.
С помощью башенных кранов осуществлялся монтаж готовых железобетонных стеновых панелей с оконными блоками. / В. Солдатов / РИА Новости

Новая технология позволяла возводить хрущевки очень быстро. Железобетонные конструкции изготавливались на заводе, а не месте подобно конструктору из них собирали дом. Работы могли вестись круглосуточно в три смены: здание еще росло, а параллельно в нем уже проводили внутреннюю отделку. Если не учитывать подготовку фундамента, то монтирование самой коробки занимало всего 12 дней. Самым же стремительным считается возведение дома в Ленинграде – бригада собрала хрущевку за рекордные пять дней. 

Строительство панельных домов обходилось дешевле, чем возведение зданий из других материалов или по иным технологиям. На квадратный метр такого жилья тратили около 103-110 руб., в то время как на кирпичный – порядка 122-130 руб. 

В зависимости от серии хрущевки были рассчитаны на эксплуатацию в течение 25-50 лет, однако фактически все они уже превзошли эти планы. Благодаря своевременному ремонту и новым технологиям срок службы некоторых серий может и вовсе быть продлен до 150 лет.  

Советские власти не без оснований хвастались перед своими коллегами из зарубежных стран, что в 1955 г. в Москве на 1000 человек строилось 6,5 квартир, а в 1965 г. – уже 18. Для сравнения, в Париже возводили 7 квартир, а в Токио – 10. Если в 1954 г. по типовым проектам строили 18% домов, то в 1963 г. – уже 98%. В течение 1956-1965 гг. только в Москве было введено в четыре раза больше жилья, чем за все предвоенные годы.

В 1950-1960 гг., согласно официальной статистике, которую приводит Наталия Лебина в книге «Хрущевка. Советское и несоветское в пространстве повседневности», в стране было построено 1205,2 млн кв. м жилья. Есть некоторые государства, чья площадь меньше, например, Мартиника, Бахрейн или Сингапур. 

Страх и отвращение в Советском Союзе

«Красиво, не правда ли? Одинаковые лестничные клетки окрашены в типовой приятный цвет. Типовые квартиры обставлены стандартной мебелью, а в безликие двери врезаны типовые замки», – комментировал закадровый голос в фильме «Ирония судьбы или с легким паром». История, которая произошла с главным героем киноленты, перепутавшим свою московскую квартиру с чужой в Ленинграде, могла произойти только благодаря однообразной застройки. Уже в советские годы типовые панельки, особенно хрущевки, начали вызывать повсеместную критику.

Без хрущевки не обходится ни один город постсоветского пространства.
Фасад знаменитого экспериментального 16-этажного блочного дома на проспекте Вернадского в Москве, который снимался в культовом новогоднем фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» / Мосфильм

Еще при Хрущеве некоторые отнеслись скептически к такой «вестернизации» Советского союза: представители сталинской номенклатуры воспринимали такие дома как атрибут западной культуры. «Домов понастроили с низкими потолками, скопировали за границей у капиталистов, но те-то заинтересованы лишь бы как-нибудь впихнуть побольше рабочих», – сокрушался в начале 1970-х Вячеслав Молотов. Бывший сталинский нарком считал, что «Хрущев сыграл на обывателе, на мещанине… похуже да подешевле».  

Хрущевки строили более функциональными – без архитектурных излишеств, которыми славились сталинки или дореволюционные дома. Типичным типовым жильем стал дом-коробка без подвала и чердака, с маленькими кухнями и коридорами, совмещенным санузлом и смежными комнатами. Неудивительно, что по стране ходили анекдоты. «Почему у кастрюли ручки внутри?» – «Она сконструирована для малогабаритой квартиры». «Что не успел сделать Хрущев?» – «Совместить кухню и лестничную площадку». 

К тому же, попав на советскую почву, французский опыт по строительству малоэтажного бюджетного жилья был упрощен: в хрущевках оказалась менее эффективная тепло- и звукоизоляция, чем у их зарубежных аналогов. Уже в начале 1960-х в самих европейских странах методы такого строительства подверглись критике, в то время как в СССР продолжали развивать это направление. 

Зачастую новое жилье строили на окраине города с неразвитой инфраструктурой: жителям не хватало парковочных мест, магазинов, столовых. Только в 1960-е тогдашний председатель совета министров СССР Алексей Косыгин настоял на том, чтобы в типовых новостройках предусматривались помещения для торговли и различных служб быта. Соседские отношения, бытовавшие в коммунальных квартирах и московских послевоенных дворах, и на которые рассчитывали градостроители, в новых микрорайонах не сложились.

С одной стороны, переезжая из частного дома или коммуналки в благоустроенное жилье, советский гражданин получал больше свободного времени. С другой, теперь он тратил его на поездки на работу в центр города и терял таким образом в качестве жизни, отмечается в статье «Массовое жилищное строительство в Москве и проблемы свободного времени москвичей в 1950-1960-е гг.». В итоге в столице появилось четкое разделение на центр города и «спальные районы» – с неравноценными условиями жизни в них.

В конце 1960 гг. и начале 1970-х появляется неологизм «хрущ», пишет Лебина. В это время среди граждан начинает ходить анекдот: «Есть ли в СССР трущобы?» – «Нет, только хрущобы». Впрочем, в официальных документах слово хрущевка фиксируется гораздо позднее, лишь после расада СССР. В 1990-е годы его стали включать в справочники по русскому языку как разговорное слово, обозначающее «стандартный пятиэтажный дом с малогабаритными квартирами». В отличие от многих других советизмов, это слово оказалось очень живучим и дошло до наших дней.

Снова переезд 

За годы строительства типовых «панелек» образовался новый своеобразный территориально-социальный организм, где все подчинялось единому образцу: расположение улиц, домов и магазинов, отмечает в своей книге Лебина. Рядом с хрущевками очень быстро появились зеленые территории, с любовью засаженные различными деревьями самими жителями, а быт граждан, получивших свое собственное индивидуальное жилье, изменился до неузнаваемости. 

Без хрущевки не обходится ни один город постсоветского пространства.
Типичная хрущевка с благоустроенным палисадником под окнами. / Мария Рыбакова / ТАСС

Хрущевки не только помогли решить жилищный вопрос в СССР, но и стали символом эпохи. «Время показало, что это было совершенно правильным шагом, прогрессивным решением для того времени», – отмечал в своей статье профессор Владимир Горлов. 

Это подтверждает и тот факт, что до сих пор на дома такого типа в современной России приходится значительная часть жилого фонда. Например, среди городов-миллионников больше всего хрущевок насчитывается в Перми (54% от общего числа многоквартирных жилых домов), согласно данным картографической компании «2ГИС». На втором месте по этому показателю находится Омск (42%), на третьем – Красноярск (37%). Для сравнения, в Москве доля хрущевок чуть больше 30%. 

Но время идет, и многие «панельки» уже исчерпали свои возможности. В 2017 г. мэрия Москвы объявила о масштабном проекте реновации: сносе нескольких тысяч морально и физически устаревших зданий советской эпохи, в том числе хрущевок, и строительстве на их месте нового жилья. По задумке властей, взамен собственники получают равнозначные квартиры с готовой отделкой в том же районе. Всего в программу включили 5176 жилых зданий, а переселить планируется около 1 млн человек. По данным на июль 2026 г. четверть жилых зданий (1242 дома) уже полностью расселили, сообщали в столичной администрации.

Глядя на Москву, с инициативой по обновлению жилого фонда начали выступать и на федеральном уровне. Хотя некоторые эксперты отмечали, что в регионах есть более насущные проблемы, например, с ветхим и барачным жильем. Степень же износа хрущевок еще соответствует стандартам качества жизни. Как бы то ни было, в 2020 г. был принят и закон о всероссийской реновации.

Нежные хрущевки

Как бы ни ругали хрущевки за их крохотные размеры, современные строители ушли недалеко и продолжают возводить малогабаритное жилье, которое у многих также вызывает отторжение. В начале XXI в. появились так называемые «лужковки» – квартиры минимальной площадью 23,5 кв. м. В 2021 г. нашумела история про столичные микроквартиры площадью всего 9 кв. м. Правда, в итоге власти Москвы все же установили запрет на строительство однокомнатных квартир меньше 28 кв. м. 

«Малогабаритное жилье площадью до 33 кв. м – не нишевый продукт, а массовый формат: сегодня такие квартиры есть в каждом втором строящемся доме», – говорится в свежем исследовании аналитического центра «Дом.РФ» совместно с платформой М2. При этом их число растет: если в 2020 г. доля таких квартир составляла 44% от всех строящихся, то в 2026 г. – уже 52%. Причем наибольшая доля приходится не на типовой сегмент, а на комфорт-класс. 

Без хрущевки не обходится ни один город постсоветского пространства.
Типовые панельные новостройки в спальном районе Москвы. / Ведомости

Возможно, на этом фоне или благодаря общей ностальгии по СССР в современной России хрущевки обрели новую народную славу и любовь. В феврале 2025 г. российская группа «Бонд с кнопкой» выпустила песню «Кухни», которая завирусилась в TikTok. В ней вокалист с надрывом поет: «Когда устанешь, приходи, приходи, приходи на кухни, в бережных и нежных хрущевках, хранилище надежд для потомков». 

Песня является один из символов появившейся в современной России ностальгии по типовым панельным домам. Они уже выглядят не убогими, а прошедшими испытание временем. Каждый третий россиянин (37%) считает хрущевки и брежневки эстетичными и уютными благодаря своей «ламповой» атмосфере зеленых районов и теплым воспоминаниям, показал недавний опрос девелопера Level Group. Особенно много ностальгирующих среди поколения миллениалов. 18% россиян считают такой тип домов депрессивным, а еще 13% относятся к нему скорее нейтрально, видя хрущевках просто массовый вариант жилья.

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