На кухне крохотной, зато своей: как хрущевки изменили жизнь страны

На кухне крохотной, зато своей: как хрущевки изменили жизнь страны70 лет назад началось типовое панельное строительство
В 1956 г. в столичном районе Черемушки началось возведение первого типового панельного дома. Эксперимент был признан удачным, и уже в следующем году Центральный комитет КПСС принял решение о развитии жилищного строительства в СССР, дав старт массовому появлению «панелек». Это позволило в кратчайшие сроки решить жилищный кризис, хотя сами малогабаритные постройки – так называемые хрущевки – впоследствии превратились в объект критики и насмешек. Как создавали, любили и ненавидели типовые «панельки» – в материале «Ведомостей».
В бараках и подвалах
Термин «хрущевка» сейчас зачастую употребляют с иронией: для многих этот тип панельных домов служит наглядным примером того, как плохо жилось в «совке». Маленькие комнаты и еще более тесные кухоньки внутри, снаружи – однотипные, наводящие тоску и уныние панельные блоки. Есть и более уничижительное прозвище – «хрущобы». Тем не менее в советские годы эти дома не только изменили уклад жизни, но и во многом определили ландшафт современных российских городов.
Урбанизация и, как следствие, отток населения из деревень вызывали острую нехватку жилья в первые десятилетия советской власти. Великая Отечественная война и разрушение жилфонда на оккупированных территориях только усугубили проблему. Еще в 1936 г. в СССР приняли постановление Правительства и ЦК ВКП(б) об упорядочивании и удешевлении строительства: власти начали разрабатывать различные проекты и экспериментировать с возведением первых стандартизированных зданий.
Во время войны для эвакуации промышленных предприятий требовалось и строительство жилплощади для рабочих. Так начали появляться первые малоэтажные жилые дома. Отчасти благодаря им в послевоенное время города смогли быстро восстановиться, говорится в статье «История советской серии типовых проектов малоэтажных жилых домов 1940-1950 гг. архитектора С. А. Маслиха». Однако основным направлением тогда являлись так называемые сталинки: многоквартирные дома с высокими потолками в стиле неоклассицизм.
Послевоенные темпы строительства не позволяли справиться с дефицитом жилья. Даже в Москве люди продолжали жить в бараках, на фоне которых коммунальная квартира была не самой плохой альтернативой. Многие советские граждане к 1950-м гг.уже как будто привыкли к огромным общежитиям, где на одной кухне могли хозяйничать одновременно несколько семей. Свои квартиры получали ученые, писатели, известные артисты, советская номенклатура или ударники труда, но даже связи и социальный статус не всегда позволяли достичь желаемого. Заехать в маленькую, но отдельную квартиру для простого человека было пределом мечтаний.
В 1956 г. на одного москвича приходилось 5,1 кв. м жилой площади, а в отдельных районах столицы и того меньше, отмечается в статье «Н. С. Хрущев и переход к массовому жилищному строительству в Советском союзе». Для сравнения, сейчас этот показатель в четыре раза больше – около 22 кв. м на одного жителя, по данным на 2022 г.
Пятиэтажки оттепели
После XIX съезда КПСС в октябре 1952 г. власти начинают заниматься активным строительством. Немалая заслуга в этом принадлежит Никите Хрущеву, который сначала в качестве первого секретаря Московского областного комитета, а затем руководителя ЦК лично контролировал этот процесс. После смерти Сталина и развенчания культа его личности в 1956-м Хрущев раскритиковал и существовавшие в СССР условия жизни, а заодно пообещал каждой советской семье квартиру в ближайшие три пятилетки.
При нем начались поиски технологии строительства, с помощью которой можно было бы строить дома быстро и дешево. Кирпич для этих целей не подходил: в начале 1950-х дом из него возводили за два года – слишком медленно по мнению советских властей. Для реализации масштабного проекта в качестве материала был выбран сборный железобетон.
«Нужно смелее внедрять новое, а не привязывать себя к кирпичным заводам», – заявил Хрущев на Всесоюзном совещании по строительству. С этого момента в стране началось бурное развитие отрасли: вскоре СССР вышел на первом место в мире по производству сборных железобетонных конструкций, цемента, шифера и других материалов.
Параллельно разрабатывались типовые проекты. Для начала изучили опыт других стран – в послевоенной Европе случился бум строительства типового жилья. СССР направил туда комиссии, которые пришли к выводу, что нужно возводить малометражные дома для посемейного заселения. За основу был взят опыт Франции, поскольку с ней тогда были установлены культурно-научные связи.
Строить прочно, сдавать досрочно
Считается, что все хрущевки выглядят «на одно лицо», хотя это не совсем так и существует несколько серий, отличающихся друг от друга. Одну из первых модификаций К-7 разработал советский инженер и дед вокалиста группы «Мумий Тролль» Виталий Лагутенко, возглавлявший тогда Архитектурно-планировочное управление города Москвы. По его фамилии их еще называли в народе «лагутенковские дома».
Хотя одновременно строилось несколько домов такого типа, первая хрущевка в СССР появилась на юго-западе Москвы в Черемушках по адресу: ул. Гримау, 16. Во дворе даже установили бассейн-фонтан, который при строительстве следующих «панелек» убрали из проекта как архитектурное излишество. Дом стоит до сих пор, ранее сообщалось, что в нем планируют открыть музей, посвященный истории хрущевок.
Проект К-7 был признан удачным, поэтому «панельки», получая различные модификации, начали строить по всей стране. Наиболее популярной и массовой стала серия 1-464. Дома этого типа выделялись окнами на межэтажной площадке в подъездах и одинаковыми двухстворчатыми окнами в самих квартирах.
Новая технология позволяла возводить хрущевки очень быстро. Железобетонные конструкции изготавливались на заводе, а не месте подобно конструктору из них собирали дом. Работы могли вестись круглосуточно в три смены: здание еще росло, а параллельно в нем уже проводили внутреннюю отделку. Если не учитывать подготовку фундамента, то монтирование самой коробки занимало всего 12 дней. Самым же стремительным считается возведение дома в Ленинграде – бригада собрала хрущевку за рекордные пять дней.
Строительство панельных домов обходилось дешевле, чем возведение зданий из других материалов или по иным технологиям. На квадратный метр такого жилья тратили около 103-110 руб., в то время как на кирпичный – порядка 122-130 руб.
В зависимости от серии хрущевки были рассчитаны на эксплуатацию в течение 25-50 лет, однако фактически все они уже превзошли эти планы. Благодаря своевременному ремонту и новым технологиям срок службы некоторых серий может и вовсе быть продлен до 150 лет.
Советские власти не без оснований хвастались перед своими коллегами из зарубежных стран, что в 1955 г. в Москве на 1000 человек строилось 6,5 квартир, а в 1965 г. – уже 18. Для сравнения, в Париже возводили 7 квартир, а в Токио – 10. Если в 1954 г. по типовым проектам строили 18% домов, то в 1963 г. – уже 98%. В течение 1956-1965 гг. только в Москве было введено в четыре раза больше жилья, чем за все предвоенные годы.
В 1950-1960 гг., согласно официальной статистике, которую приводит Наталия Лебина в книге «Хрущевка. Советское и несоветское в пространстве повседневности», в стране было построено 1205,2 млн кв. м жилья. Есть некоторые государства, чья площадь меньше, например, Мартиника, Бахрейн или Сингапур.
Страх и отвращение в Советском Союзе
«Красиво, не правда ли? Одинаковые лестничные клетки окрашены в типовой приятный цвет. Типовые квартиры обставлены стандартной мебелью, а в безликие двери врезаны типовые замки», – комментировал закадровый голос в фильме «Ирония судьбы или с легким паром». История, которая произошла с главным героем киноленты, перепутавшим свою московскую квартиру с чужой в Ленинграде, могла произойти только благодаря однообразной застройки. Уже в советские годы типовые панельки, особенно хрущевки, начали вызывать повсеместную критику.
Еще при Хрущеве некоторые отнеслись скептически к такой «вестернизации» Советского союза: представители сталинской номенклатуры воспринимали такие дома как атрибут западной культуры. «Домов понастроили с низкими потолками, скопировали за границей у капиталистов, но те-то заинтересованы лишь бы как-нибудь впихнуть побольше рабочих», – сокрушался в начале 1970-х Вячеслав Молотов. Бывший сталинский нарком считал, что «Хрущев сыграл на обывателе, на мещанине… похуже да подешевле».
Хрущевки строили более функциональными – без архитектурных излишеств, которыми славились сталинки или дореволюционные дома. Типичным типовым жильем стал дом-коробка без подвала и чердака, с маленькими кухнями и коридорами, совмещенным санузлом и смежными комнатами. Неудивительно, что по стране ходили анекдоты. «Почему у кастрюли ручки внутри?» – «Она сконструирована для малогабаритой квартиры». «Что не успел сделать Хрущев?» – «Совместить кухню и лестничную площадку».
К тому же, попав на советскую почву, французский опыт по строительству малоэтажного бюджетного жилья был упрощен: в хрущевках оказалась менее эффективная тепло- и звукоизоляция, чем у их зарубежных аналогов. Уже в начале 1960-х в самих европейских странах методы такого строительства подверглись критике, в то время как в СССР продолжали развивать это направление.
Зачастую новое жилье строили на окраине города с неразвитой инфраструктурой: жителям не хватало парковочных мест, магазинов, столовых. Только в 1960-е тогдашний председатель совета министров СССР Алексей Косыгин настоял на том, чтобы в типовых новостройках предусматривались помещения для торговли и различных служб быта. Соседские отношения, бытовавшие в коммунальных квартирах и московских послевоенных дворах, и на которые рассчитывали градостроители, в новых микрорайонах не сложились.
С одной стороны, переезжая из частного дома или коммуналки в благоустроенное жилье, советский гражданин получал больше свободного времени. С другой, теперь он тратил его на поездки на работу в центр города и терял таким образом в качестве жизни, отмечается в статье «Массовое жилищное строительство в Москве и проблемы свободного времени москвичей в 1950-1960-е гг.». В итоге в столице появилось четкое разделение на центр города и «спальные районы» – с неравноценными условиями жизни в них.
В конце 1960 гг. и начале 1970-х появляется неологизм «хрущ», пишет Лебина. В это время среди граждан начинает ходить анекдот: «Есть ли в СССР трущобы?» – «Нет, только хрущобы». Впрочем, в официальных документах слово хрущевка фиксируется гораздо позднее, лишь после расада СССР. В 1990-е годы его стали включать в справочники по русскому языку как разговорное слово, обозначающее «стандартный пятиэтажный дом с малогабаритными квартирами». В отличие от многих других советизмов, это слово оказалось очень живучим и дошло до наших дней.
Снова переезд
За годы строительства типовых «панелек» образовался новый своеобразный территориально-социальный организм, где все подчинялось единому образцу: расположение улиц, домов и магазинов, отмечает в своей книге Лебина. Рядом с хрущевками очень быстро появились зеленые территории, с любовью засаженные различными деревьями самими жителями, а быт граждан, получивших свое собственное индивидуальное жилье, изменился до неузнаваемости.
Хрущевки не только помогли решить жилищный вопрос в СССР, но и стали символом эпохи. «Время показало, что это было совершенно правильным шагом, прогрессивным решением для того времени», – отмечал в своей статье профессор Владимир Горлов.
Это подтверждает и тот факт, что до сих пор на дома такого типа в современной России приходится значительная часть жилого фонда. Например, среди городов-миллионников больше всего хрущевок насчитывается в Перми (54% от общего числа многоквартирных жилых домов), согласно данным картографической компании «2ГИС». На втором месте по этому показателю находится Омск (42%), на третьем – Красноярск (37%). Для сравнения, в Москве доля хрущевок чуть больше 30%.
Но время идет, и многие «панельки» уже исчерпали свои возможности. В 2017 г. мэрия Москвы объявила о масштабном проекте реновации: сносе нескольких тысяч морально и физически устаревших зданий советской эпохи, в том числе хрущевок, и строительстве на их месте нового жилья. По задумке властей, взамен собственники получают равнозначные квартиры с готовой отделкой в том же районе. Всего в программу включили 5176 жилых зданий, а переселить планируется около 1 млн человек. По данным на июль 2026 г. четверть жилых зданий (1242 дома) уже полностью расселили, сообщали в столичной администрации.
Глядя на Москву, с инициативой по обновлению жилого фонда начали выступать и на федеральном уровне. Хотя некоторые эксперты отмечали, что в регионах есть более насущные проблемы, например, с ветхим и барачным жильем. Степень же износа хрущевок еще соответствует стандартам качества жизни. Как бы то ни было, в 2020 г. был принят и закон о всероссийской реновации.
Нежные хрущевки
Как бы ни ругали хрущевки за их крохотные размеры, современные строители ушли недалеко и продолжают возводить малогабаритное жилье, которое у многих также вызывает отторжение. В начале XXI в. появились так называемые «лужковки» – квартиры минимальной площадью 23,5 кв. м. В 2021 г. нашумела история про столичные микроквартиры площадью всего 9 кв. м. Правда, в итоге власти Москвы все же установили запрет на строительство однокомнатных квартир меньше 28 кв. м.
«Малогабаритное жилье площадью до 33 кв. м – не нишевый продукт, а массовый формат: сегодня такие квартиры есть в каждом втором строящемся доме», – говорится в свежем исследовании аналитического центра «Дом.РФ» совместно с платформой М2. При этом их число растет: если в 2020 г. доля таких квартир составляла 44% от всех строящихся, то в 2026 г. – уже 52%. Причем наибольшая доля приходится не на типовой сегмент, а на комфорт-класс.
Возможно, на этом фоне или благодаря общей ностальгии по СССР в современной России хрущевки обрели новую народную славу и любовь. В феврале 2025 г. российская группа «Бонд с кнопкой» выпустила песню «Кухни», которая завирусилась в TikTok. В ней вокалист с надрывом поет: «Когда устанешь, приходи, приходи, приходи на кухни, в бережных и нежных хрущевках, хранилище надежд для потомков».
Песня является один из символов появившейся в современной России ностальгии по типовым панельным домам. Они уже выглядят не убогими, а прошедшими испытание временем. Каждый третий россиянин (37%) считает хрущевки и брежневки эстетичными и уютными благодаря своей «ламповой» атмосфере зеленых районов и теплым воспоминаниям, показал недавний опрос девелопера Level Group. Особенно много ностальгирующих среди поколения миллениалов. 18% россиян считают такой тип домов депрессивным, а еще 13% относятся к нему скорее нейтрально, видя хрущевках просто массовый вариант жилья.