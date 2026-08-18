Главврача «Планетамеда» обвиняют в мошенничестве при лечении детей с аутизмом

Отрицательные отзывы о клинике на «Яндекс картах» появились еще в 2021 г. Одна из якобы пострадавших матерей рассказывала в своем отзые, что детей с аутизмом и эпилепсией в медучреждении лечили одинаково, а врачи равнодушно реагировали на тяжелые приступы, сильную боль и судороги у ребенка. Автор отзыва также пишет, что когда ребенка госпитализировали в Морозовскую больницу, ей сообщили, что их семья не первая пострадавшая от лечения в «Планетамеде». Из текста отзыва также следует, что сотрудники медучреждения якобы «наживались на отчаянных родителях», а денежный расчет был «странным». В отзыве другой женщины говорится, что персонал клиники не предоставлял чеки об оплате услуг врачей.