Главврача «Планетамеда» обвиняют в мошенничестве при лечении детей с аутизмом

Главврача «Планетамеда» обвиняют в мошенничестве при лечении детей с аутизмомИх родителей убеждали оплачивать дорогостоящую и неэффективную терапию
Чертановский суд Москвы 15 августа заключил под стражу главврача и гендиректора частной клиники «Планетамед» (ООО «Медлайн») Василия Генералова. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и неправомерном обороте средств платежей, сообщили в ГСУ Следственного комитета (СК) России по Москве. Второй фигурантке дела – психиатру Татьяне Ободзинской суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
По версии следствия с декабря 2017 г. по апрель 2026 г. обвиняемые целенаправленно искали родителей детей с расстройствами аутистического спектра и другими тяжелыми неврологическими патологиями. Они убеждали пациентов оплачивать дорогостоящие медуслуги и препараты без доказанной клинической эффективности. Эти лекарства не входили в клинические рекомендации Минздрава РФ и не были показаны для терапии выявленных у детей заболеваний.
Оплата за лечение поступала на банковские карты подставных лиц, утверждают в СК. Такую схему обвиняемые использовали для сокрытия преступных действий и отмывания полученных от пациентов средств. В июле 2026 г. СК сообщил о возбуждении уголовного дела по обращениям «более сотни семей». Тогда же глава ведомства Александр Бастрыкин поручил докладывать ему о ходе расследования.
По обвинению в мошенничестве (ст. 159, ч. 2 УК РФ) Генералова могут лишить свободы на срок до пяти лет. За причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности ему грозит ограничение свободы на срок до четырех лет (ст. 118, ч. 2), за неправомерный оборот средств платежей (ст. 187) – до семи лет лишения свободы со штрафом в зависимости от части статьи.
Отрицательные отзывы о клинике на «Яндекс картах» появились еще в 2021 г. Одна из якобы пострадавших матерей рассказывала в своем отзые, что детей с аутизмом и эпилепсией в медучреждении лечили одинаково, а врачи равнодушно реагировали на тяжелые приступы, сильную боль и судороги у ребенка. Автор отзыва также пишет, что когда ребенка госпитализировали в Морозовскую больницу, ей сообщили, что их семья не первая пострадавшая от лечения в «Планетамеде». Из текста отзыва также следует, что сотрудники медучреждения якобы «наживались на отчаянных родителях», а денежный расчет был «странным». В отзыве другой женщины говорится, что персонал клиники не предоставлял чеки об оплате услуг врачей.
Что еще лечили в «Планетамеде»
В медицине редко встречаются ситуации однозначного характера и с линейными событиями, отметил партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. По его словам, комплексная медицинская судебно-психиатрическая экспертиза еще может опровергнуть позицию следователей и в части причинения вреда здоровью, и в части мошенничества. Приговор будет зависеть от ее результатов по каждому случаю и от количества доказанных эпизодов, которые учитываются судом путем частичного сложения сроков и видов наказания, подчеркнула медицинский юрист, советник президента Гильдии российских адвокатов Людмила Матвиенко.
При этом в случае «Планетамеда» ключевую роль играет не вопрос эффективности терапии, а количество пострадавших, отметил управляющий партнер адвокатского бюро Kaloy.ru Калой Ахильгов. Даже если закон позволяет разрешать подобные споры в гражданско-правовом порядке, сам факт общественного резонанса дает правоохранителям основание перевести вопрос в уголовно-правовую плоскость.
Обвинение в незаконном обороте средств платежей Горбунов назвал излишним. Этот состав часто используют как дополнительный довод для ареста обвиняемого, объяснил юрист. Матвиенко, в свою очередь, уточнила, что суды первой и второй инстанций часто встают на сторону потерпевших.
«Ведомости» направили запрос в Росздравнадзор с просьбой рассказать о результатах предыдущих проверок «Планетамеда» и дальнейших действиях службы.