Землю для расширения погранпунктов хотят использовать независимо от категории

Землю для расширения погранпунктов хотят использовать независимо от категорииДля их обустройства могут быть использованы чужие земельные участки в режиме сервитута
В России могут упростить порядок использования земельных участков для строительства, реконструкции и обустройства пунктов пропуска через госграницу и мест ее пересечения. Такой законопроект с замечаниями одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника: один – в Белом доме, второй – близкий к комиссии.
Изменения предлагается внести в Земельный и Градостроительный кодексы. Законопроект будет доработан и внесен в осеннюю сессию Госдумы, сказал «Ведомостям» его автор, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.
Участки земли, смежные с действующими погранпунктами, чаще всего относятся к категориям сельхозземель (российско-казахстанский участок госграницы) и земель лесного фонда (северо-западный участок). Для размещения объектов погранпунктов нужно менять категорию земель и вид разрешенного использования (ВРИ), на это уходит около 1,5 года, говорится в пояснительной записке к законопроекту (есть у «Ведомостей»).
В проекте предлагается разрешить Минтрансу устанавливать необходимый вид использования участка без изменения его категории. Кроме того, для обустройства госграницы участки земли можно будет использовать независимо от их категории и установленного ВРИ. Площадь участков, необходимых для размещения некапитальных сооружений, в среднем составляет от 0,5 до 2 га, говорится в записке.
Законопроект также предусматривает возможность установления режима сервитута. Он позволит ограниченно использовать чужой земельный участок, например, для размещения оборудования, технических средств государственных контрольных органов и т. д. Сам участок не изымается у владельца.
Одна из национальных целей до 2030 г. предполагает увеличение не менее чем в 1,5 раза объема перевозок по международным транспортным коридорам. Для этого президент РФ поручил обеспечить типовое время досмотра грузового транспорта на погранпунктах – не более 10 минут.
Для достижения этих показателей, как следует из пояснительной записки, нужно ремонтировать, обустраивать и технически оснащать пункты пропуска. «Это создает постоянную потребность в оформлении дополнительных земельных участков для расширения их территории», – обосновывается в пояснительной записке цель разработки законопроекта.
Поправки также затрагивают порядок выдачи градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ). Сейчас обратиться за ним вправе только правообладатель участка. Законопроект предлагает предоставить такое же право уполномоченным федеральным органам исполнительной власти, органам власти субъектов и органам местного самоуправления, принявшим решение об утверждении документации по планировке территории.
Одно из замечаний правительства касается предложения разрешить выдачу ГПЗУ на земельные участки, обремененные правами третьих лиц. В Белом доме указывают, что эта норма не согласуется с положениями Градостроительного кодекса о подготовке проектной документации и выдаче разрешения на строительство. Кроме того, в отзыве говорится, что предлагаемое положение необоснованно распространяется на все случаи, в которых может выдаваться ГПЗУ, хотя такой документ предназначен для получения информации, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства и реконструкции объектов капитального строительства.
Избыточным правительство сочло и предлагаемое изменение нормы об органах, которые могут обратиться за ГПЗУ. В отзыве отмечается, что действующая норма Градостроительного кодекса уже распространяется в том числе на органы, упомянутые в тексте законопроекта.
Длительные процедуры согласования при открытии новых пунктов пропуска могут отпугивать инвесторов и региональные власти, считает политолог Павел Склянчук. Запрос на их упрощение, скорее всего, исходит в том числе от приграничных регионов, заинтересованных в развитии международных логистических хабов. В условиях санкций и сбоев в мировой логистике административные процедуры необходимо упрощать, считает эксперт.
Напрямую связывать увеличение площади земельных участков, занимаемых пунктами пропуска, с повышением скорости их работы не совсем логично, считает сооснователь логистической компании Sigma Татьяна Патужная. По ее словам, пропускная способность зависит от гораздо более значимых факторов: инфраструктуры, электроснабжения, стабильного интернета, программного обеспечения, а также наличия нужных специалистов. Расширение земельных участков, занимаемых пунктами пропуска, выглядит далеко не первоочередной мерой, особенно с учетом ограниченности бюджетного финансирования, добавила Патужная.
Управляющий партнер юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев считает, что основные сложности касаются не реконструкции действующих пунктов, а постройки новых. Он также напомнил, что сейчас обсуждается отказ от категории земель как таковой. В перспективе земельные участки могут зонироваться по принципу, который сейчас применяется в отношении земель населенных пунктов: отдельно определяются зоны для промышленных, жилых объектов, объектов обороны и т. д. Инициатива соответствует определенному направлению развития земельного законодательства, но сам подход исключительно через изменение вида разрешенного использования с юридико-технической точки зрения представляется неточным, добавил он. В законопроекте говорится о режиме сервитута только на землях государства и муниципалитетов, говорит судебный юрист, руководитель, компания «Уровень 85» Любава Трофимова. Впрочем, пока не установлен размер справедливой компенсации собственнику, а это почти неизбежно создаст почву для споров и судебных разбирательств, считает она.
«Ведомости» направили запросы в Минтранс и ФСБ.