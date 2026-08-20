Землю для расширения погранпунктов хотят использовать независимо от категории

Управляющий партнер юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев считает, что основные сложности касаются не реконструкции действующих пунктов, а постройки новых. Он также напомнил, что сейчас обсуждается отказ от категории земель как таковой. В перспективе земельные участки могут зонироваться по принципу, который сейчас применяется в отношении земель населенных пунктов: отдельно определяются зоны для промышленных, жилых объектов, объектов обороны и т. д. Инициатива соответствует определенному направлению развития земельного законодательства, но сам подход исключительно через изменение вида разрешенного использования с юридико-технической точки зрения представляется неточным, добавил он. В законопроекте говорится о режиме сервитута только на землях государства и муниципалитетов, говорит судебный юрист, руководитель, компания «Уровень 85» Любава Трофимова. Впрочем, пока не установлен размер справедливой компенсации собственнику, а это почти неизбежно создаст почву для споров и судебных разбирательств, считает она.