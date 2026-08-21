Для научных руководителей введут санкции за лишение степени их подопечных

Ситуация с лишением ученых степеней не нова для России, а ее пик пришелся на 2000-е – первую половину 2010-х гг., говорит директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев. С начала 2010-х гг. государство приняло ряд мер для улучшения ситуации: была проведена оптимизация диссертационных советов, закрыты советы, известные неэтичной работой, а требования к диссертациям ужесточены. В результате с середины 2010-х гг. процесс лишения степеней существенно замедлился. При этом масштабы остаются заметными: по данным эксперта, за последние 12 лет было рассмотрено чуть менее 2000 таких дел. Основными причинами лишения ученых степеней эксперт называет плагиат и некорректное цитирование, фальсификацию данных, а также нарушения процедуры защиты. В ближайшее время число подобных случаев может несколько вырасти из-за распространения генеративного ИИ, допускает он. Уже сейчас в научных журналах появляются несуществующие ссылки и публикации, а также некачественные тексты, созданные с использованием ИИ. Это требует выработки новых правил со стороны научного сообщества, в том числе на уровне аспирантуры, считает Терентьев.