Для научных руководителей введут санкции за лишение степени их подопечных

Для научных руководителей введут санкции за лишение степени их подопечныхОни не смогут готовить других соискателей в течение пяти лет
Научным руководителям и консультантам граждан, которых лишили ученой степени, могут на пять лет запретить руководить подготовкой других соискателей. Такие изменения содержатся в проекте постановления правительства о внесении изменений в порядок присуждения ученых степеней, на который обратили внимание «Ведомости».
Согласно проекту, если Минобрнауки примет решение о лишении человека ученой степени, его научному руководителю или консультанту на основании рекомендации Высшей аттестационной комиссии (ВАК) будет запрещено в течение пяти лет осуществлять научное руководство или консультирование соискателей ученых степеней. Срок будет отсчитываться со дня принятия министерством решения о лишении степени. Сейчас такого ограничения положение о присуждении ученых степеней не предусматривает. Если Минобрнауки впоследствии примет решение о восстановлении ученой степени, ограничение для научного руководителя или консультанта применяться не будет.
Еще одна поправка касается срока, в течение которого можно инициировать процедуру лишения ученой степени. По действующим правилам заявление может подать физическое или юридическое лицо в Минобрнауки на бумаге или в электронной форме в течение 10 лет со дня принятия диссоветом решения о присуждении степени. Проект сокращает этот срок до шести лет. Кроме того, предусматривается возможность направить заявление через «Госуслуги». Заявления о лишении ученой степени, поступившие в Минобрнауки до вступления постановления в силу, предлагается рассматривать по правилам, действовавшим до его вступления в силу. Срок вступления постановления в силу в представленном проекте не указан.
После предварительной проверки данных по заявлению о лишении степени Минобрнауки направляет материалы в диссовет, определенный ВАК, говорит партнер, руководитель практики образовательного права юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Асманская. Затем их рассматривает экспертный совет ВАК, а сама комиссия формирует рекомендацию. Окончательное решение – лишить ученой степени либо отказать в ее лишении – принимает именно Минобрнауки, напомнила она. Асманская считает, что сокращение срока обращения с 10 до шести лет усиливает правовую определенность, но одновременно уменьшает период, в течение которого могут быть выявлены нарушения академической добросовестности. Такие нарушения нередко обнаруживаются спустя годы – например, после появления новых цифровых инструментов анализа текстов или проверки публикаций. Лишение степени должно становиться основанием для проверки действий руководителя, а не автоматическим доказательством его ответственности, считает эксперт. Для введения пятилетнего запрета необходимо установить его собственное виновное поведение: участие в нарушении, осведомленность о нем, игнорирование очевидных признаков либо грубое неисполнение обязанностей по научному руководству, добавила Асманская.
Ситуация с лишением ученых степеней не нова для России, а ее пик пришелся на 2000-е – первую половину 2010-х гг., говорит директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев. С начала 2010-х гг. государство приняло ряд мер для улучшения ситуации: была проведена оптимизация диссертационных советов, закрыты советы, известные неэтичной работой, а требования к диссертациям ужесточены. В результате с середины 2010-х гг. процесс лишения степеней существенно замедлился. При этом масштабы остаются заметными: по данным эксперта, за последние 12 лет было рассмотрено чуть менее 2000 таких дел. Основными причинами лишения ученых степеней эксперт называет плагиат и некорректное цитирование, фальсификацию данных, а также нарушения процедуры защиты. В ближайшее время число подобных случаев может несколько вырасти из-за распространения генеративного ИИ, допускает он. Уже сейчас в научных журналах появляются несуществующие ссылки и публикации, а также некачественные тексты, созданные с использованием ИИ. Это требует выработки новых правил со стороны научного сообщества, в том числе на уровне аспирантуры, считает Терентьев.
Предлагаемый пятилетний запрет на научное руководство для руководителей соискателей, лишенных ученой степени, в целом выглядит логичным, поскольку на научном руководителе лежит значительная доля ответственности за контроль качества диссертационного исследования, продолжает эксперт. Подобные ограничения уже предусмотрены локальными нормативными актами ряда университетов. С ним согласен профессор Финансового университета Александр Сафонов: например, сейчас специалисты, чьих подопечных лишили научных степеней, могут быть исключены из состава диссоветов. Предлагаемые изменения фактически закрепляют уже сложившуюся практику непосредственно в отношении научного руководства, считает эксперт.
В то же время применять такую меру необходимо осторожно, продолжил Терентьев. Научный руководитель не всегда располагает достаточными инструментами, чтобы выявить нарушения со стороны соискателя, в частности фальсификацию данных. Поэтому степень ответственности руководителя может зависеть от обстоятельств конкретного случая, добавил Терентьев.