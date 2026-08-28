ФСБ задержала первого заместителя гендиректора ТГК-2

Дураев также занимает должность советника гендиректора «Газпром энергохолдинга» («внучка» «Газпрома»). В январе 2025 г. он вошел в состав совета директоров ТГК-2. Последняя компания является одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России, говорится на ее сайте. ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям, предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях.