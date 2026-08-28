ФСБ задержала первого заместителя гендиректора ТГК-2

ФСБ задержала первого заместителя гендиректора ТГК-2Марат Дураев подозревается в превышении должностных полномочий
Первый заместитель генерального директора ПАО «ТГК-2» Марат Дураев задержан сотрудниками следственного управления ФСБ (УФСБ) России по Ярославской области, сообщили «Ведомостям» два собеседника, близких к следствию. Он подозревается в шести эпизодах превышения должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
«Ведомости» направили запросы в пресс-службу ТГК-2, Ярославский областной суд и УФСБ по региону.
Дураев также занимает должность советника гендиректора «Газпром энергохолдинга» («внучка» «Газпрома»). В январе 2025 г. он вошел в состав совета директоров ТГК-2. Последняя компания является одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России, говорится на ее сайте. ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям, предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях.
Задержание Дураева может быть связано с уголовным делом в отношении заместителя генерального директора по ресурсообеспечению и логистике ТГК-2 Натальи Скибо. Весной 2026 г. она была арестована по обвинению в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности (п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Дураев родился в 1977 г. в городе Черкесске Карачаево-Черкесской Республики, в 1999 г. окончил Московскую государственную юридическую академию. Работал в органах прокуратуры Москвы. В 2013 г. Дураев был назначен на должность межрайонного природоохранного прокурора столицы.