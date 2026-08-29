38 минут боя: как началась и сразу закончилась самая короткая война в истории

38 минут боя: как началась и сразу закончилась самая короткая война в истории130 лет назад вспыхнул конфликт между Великобританией и Занзибаром
27 августа 1896 г. началась англо-занзибарская война, которая вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самый короткий вооруженный конфликт. Историки, особенно британские, часто описывают это столкновение в ироничном ключе, поскольку продолжалось оно всего 38 минут. Однако, если принять во внимание предшествующие события, включая стратегическое на тот момент противостояние Германии и Великобритании, то анекдотический характер эта война теряет. «Ведомости», как развивалось противостояние, а также какие еще скоротечные вооруженные конфликты знает современная история.
Под реющим флагом
В конце XIX в. Великобритания и Германия делили сферы влияния. В 1890 г. стороны подписали соглашение о размене некоторых территорий в Африке и Европе, известное как договор «Гельголанд – Занзибар». Согласно документу, Германия полностью отказалась от своих притязаний на Занзибарский султанат, а англичане в обмен передали ей стратегически важный остров Гельголанд в Северном море. Тогда считалось, что немцы променяли «новый костюм на пуговицу», хотя в действительности сделка оказалась для них весьма выгодной: уже во время Первой мировой войны остров не позволил британскому флоту подойти вплотную к берегам Германии.
На самом деле, Занзибар никогда не принадлежал Германии и не был ее колонией. В 1880-х, когда европейцы начали делить Восточную Африку, султанат владел огромными и богатыми территориями на материке, включая побережье современной Танзании и Кении. В 1886 г. захватчики заключили соглашение, которым формально признали за Занзибаром островную и прибрежную зону, но лишили его влияния в глубине материка. При этом англичане также признавали, что материковые территории вокруг Занзибара контролируются немцами. Без них сам остров Занзибар становился беспомощным, и его падение в руки Германии казалось делом времени. В этом свете размен 1890-го был действительно в первую очередь выгоден Великобритании.
Султан Занзибара Али ибн Саид узнал о том, что его страну «обменяли», уже после подписания договора, и эта новость повергла его в глубокое уныние: европейские державы даже не поставили правителя в известность о переговорах. Тем не менее султан, а затем и его преемник Хамад ибн Тувайни были вынуждены активно сотрудничать с британской администрацией. Ситуация изменилась 25 августа 1896 г. после внезапной смерти Хамада – султаном себя объявил его двоюродный брат Халид ибн Баргаш, пользовавшийся поддержкой Германии. Все произошло настолько стремительно, что сразу появилась версия об отравлении, хотя никаких подтверждений она впоследствии не нашла. Происходящее явно шло вразрез с планами Великобритании, которая поддерживала другого двоюродного брата покойного – Хамуда ибн Мухаммеда.
Халид отказался подчиниться требованиям англичан и собрал армию численностью до 3000 человек, включая слуг и рабов, которая занялась подготовкой обороны дворца. 26 августа британская сторона выдвинула ультиматум, истекавший на следующий день в 9 часов утра, – «мятежники» должны сложить оружие и спустить флаг. За час до поставленного дедлайна посланник султана попросил об организации встречи с британским представителем, но просьба была отвергнута, поскольку условия ультиматума не были выполнены. В 8:30 со следующим посланником султана пришло извещение, сообщавшее, что тот не намерен уступать и не верит, что англичане откроют огонь. В ответе те подтвердили, что не желают проливать кровь, но настояли на безоговорочном подчинении ультиматуму не позднее 9 часов.
Британская эскадра, состоявшая из бронепалубного крейсера 1-го класса, бронепалубного крейсера 3-го класса, двух канонерских лодок и одной торпедно-канонерской лодки, выстроилась на рейде, окружив единственного плавучего противника – султанскую яхту, вооруженную картечницей и малокалиберными 9-фунтовыми орудиями. Занзибарцы также навели на английские корабли свои береговые орудия: две 12-фунтовые пушки, несколько пулеметов и бронзовую пушку XVII в.
В назначенное время легкие британские корабли открыли огонь по султанскому дворцу и укреплениях оборонявшихся. Фугасные снаряды произвели ужасный разрушительный эффект на частично деревянные постройки и береговую артиллерию. Через несколько минут единственный корабль Занзибара ответил выстрелами из своих малокалиберных орудий по главному крейсеру британской эскадры. Тот немедленно открыл огонь почти в упор из своих тяжелых орудий, мгновенно потопив противника.
Справедливости ради стоит отметить, что британские моряки спустили шлюпки и спасли тонущих. А вот огонь по берегу прекратили не сразу, видя, что на полуразрушенном флагштоке дворца все еще развевается султанский флаг. Возможно, никто не решился снять его под огнем, или защитники просто убежали. Только спустя полчаса боя один из британских снарядов точным попаданием сбил флагшток. Видимо, это стало основанием для прекращения боя, поскольку флаг противника был «спущен».
Отсюда и курьезные 38 минут, зафиксированные в бортовых журналах кораблей и последующих отчета, хотя более полутысячи погибших со стороны защитников дворца не позволяют воспринимать этот бой с иронией. Султан бежал и укрылся в германском посольстве, а новое правительство Занзибара, сформированное сразу же после войны, утвердило его арест. Отряд Королевской морской пехоты непрерывно дежурил у ограды посольства, чтобы немедленно арестовать беглеца, из-за чего для спасения бывшего султана немецкой стороне пришлось пойти на поистине восточную хитрость.
2 октября 1896 г. в порт Занзибара зашел немецкий крейсер, с которого в посольство была доставлена шлюпка. Внутрь поместили султана, а затем на руках матросов ее перенесли к морю и вернули на борт. Согласно действовавшим тогда правовым нормам, шлюпка считалась частью корабля, к которому была приписана. Таким образом беглец, находящийся внутри, формально непрерывно находился на немецкой территории.
Вне игры
По скоротечности и некоторой абсурдности англо-занзибарскую войну можно сравнить лишь с военным конфликтом между Сальвадором и Гондурасом в 1969 г., который продолжался всего 100 часов. Попытка найти истинные причины конфликта заводит в дебри истории взаимоотношений двух стран, включая нерешенную проблему демаркации границы, трудовую миграцию и многое другое. Достаточно сказать, что оба народа испытывали значительные экономические трудности и управлялись военными, которые были не прочь отвлечь население от внутренних проблем, перенеся их наружу. Поводом же внезапно выступил… футбол.
Феномен массового спортивного психоза, как и любого другого неадекватного поведения больших масс, управляемых страстями, изучен не до конца. Одно время бытовало мнение, что состязания национальных сборных в конце концов заменят собой реальные войны, ведь еще со времен Древней Греции подобные игры по сути являлись имитацией боев.
Сборные Сальвадора и Гондураса победили тогда в отборочных группах к Чемпионату мира по футболу 1970 г. Им предстояло сыграть друг с другом в двухматчевом отборочном турнире, чтобы определить, кто же попадет на мундиаль. Первый матч состоялся 8 июня 1969-го в столице Гондураса Тегусигальпе. Болельщики приложили максимум усилий, чтобы не дать спать команде гостей в ночь перед игрой, издавая возле гостиницы непрерывный сумасшедший шум всеми доступными им средствами. Измученная команда вышла на поле и проиграла, пропустив единственный мяч за минуту до конца игры. Отчаяние сальвадорцев было неописуемым: после матча 18-летняя Амелия Боланьос покончила с собой и сразу объявлена национальной мученицей. Похороны с траурной процессией в присутствии президента и правительства транслировались по национальному телевидению.
Второй матч состоялся 15 июня в столице Сальвадора Сан-Сальвадоре. В ночь перед матчем местные болельщики поступили с командой Гондураса так же, как и гондурасцы до этого – не дали спортсменам выспаться. Футболистов пришлось доставлять на стадион в бронированных автомобилях. В ходе беспорядков перед игрой были убиты три человека, сожжены все гондурасские флаги, избиты болельщики и даже футболисты. Сальвадор победил со счетом 3:0, что спасло гостей от более серьезной расправы.
Для выяснения победителя 27 июня на стадионе «Ацтек» в Мехико должен был состояться третий матч. За три дня до этого Сальвадор начал мобилизацию вооруженных сил, а 26 июня объявил о разрыве дипломатических отношений с соседом. Из Сальвадора зазвучали призывы проучить гондурасских «варваров», а из Гондураса – ответное: «Гондурасцы, не сидите сложа руки, хватайте палки и убивайте сальвадорцев». Матч выиграла сборная Сальвадора со счетом 3:2. Во время футбольного матча мексиканское правительство разместило 1700 полицейских на трибунах и сумело предотвратить насилие на стадионе, однако после матча на улицах мексиканской столицы начались кровавые стычки между болельщиками. Сразу же после поражения в третьем матче Гондурас разорвал дипломатические отношения в ответ.
Основоположник латиноамериканской и мировой постмодернистской прозы Хорхе Луис Борхес глубоко презирал футбол, считая его эстетически уродливым, примитивным и опасным явлением массовой культуры, и даже «одним из главных преступлений Англии», полагая что против «футбольной болезни» местные жители не имеют противоядия. Борхеса ужасало, как спортивное состязание может быть сведено к вспышке слепого коллективного национализма и стать катализатором реального кровопролития. Последовавшая за описанными событиями война унесла жизни более 2000 военных и до 5000 человек гражданского населения, а также привела к перемещению десятков тысяч человек.
Наступательная инициатива принадлежала вооруженным силам Сальвадора, которые вторглись и продвинулись по территории Гондураса. Страны воевали устаревшим оружием американского производства времен Второй мировой войны. Истребители с поршневыми авиадвигателями вступали в воздушные дуэли, а бомбометание иногда выполнялось «с рук», несколько раз применялись авиабомбы с напалмом. Активные боевые действия продолжались с 14 по 18 июля, из-за чего эту войну прозвали «100-часовой».
После вмешательства Организации американских государств, которая настояла на прекращении огня, пригрозив санкциями, стороны согласились на перемирие. Окончательно боевые действия прекратились 20 июля, а 2 августа Сальвадор вывел войска из Гондураса. Хотя стороны и не объявляли друг другу войны, в 1980 г. подписали полноценный мирный договор и полностью восстановили дипломатические отношения.