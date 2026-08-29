38 минут боя: как началась и сразу закончилась самая короткая война в истории

На самом деле, Занзибар никогда не принадлежал Германии и не был ее колонией. В 1880-х, когда европейцы начали делить Восточную Африку, султанат владел огромными и богатыми территориями на материке, включая побережье современной Танзании и Кении. В 1886 г. захватчики заключили соглашение, которым формально признали за Занзибаром островную и прибрежную зону, но лишили его влияния в глубине материка. При этом англичане также признавали, что материковые территории вокруг Занзибара контролируются немцами. Без них сам остров Занзибар становился беспомощным, и его падение в руки Германии казалось делом времени. В этом свете размен 1890-го был действительно в первую очередь выгоден Великобритании.