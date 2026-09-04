Что на ВЭФе рассказали о трудоустройстве людей с ментальными особенностями

Что на ВЭФе рассказали о трудоустройстве людей с ментальными особенностямиДля инклюзивных мастерских остро стоит вопрос сбыта продукции, заявил глава РСПП
Инклюзивные мастерские должны становиться отправной точкой для выхода людей с ментальными особенностями на открытый рынок труда. Для этого им необходимо обеспечить устойчивый рынок сбыта изготовляемой продукции. Об этом заявил президент РСПП Александр Шохин на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), посвященной инклюзии.
Регионы просят помощи в создании специализированных инклюзивных мастерских, так как для людей с нарушениями слуха, зрения и ментальными особенностями «обычные рабочие места являются недостижимыми», пояснил он.
Для таких мастерских острее всего, по словам Шохина, стоит вопрос сбыта продукции. «[Им] нужен не механизм пожертвований и сострадательного спроса, а устойчивый заказ», – сказал он.
Заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко обратила внимание еще на одну проблему: в стране «катастрофически» не хватает кадров, которые могут работать с людьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Сколько людей с ОВЗ в РФ
В 2025 г. в России было трудоустроено 1,2 млн человек с инвалидностью, или около 29% от числа тех, кто находится в трудоспособном возрасте и имеет инвалидность, сообщал замминистра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин на заседании совета по делам инвалидов при Совете Федерации. Из них доля предпринимателей составляет более 12% на 1000 человек, тогда как у остальных категорий населения – всего 5,5%, напомнил Шохин.
Эти цифры, по его мнению, говорят о том, что люди с инвалидностью чаще открывают собственное дело или занимаются спорадическим трудом (нерегулярная занятость), не находя постоянной работы по найму. При этом сфера услуг может быть наиболее приспособлена к привлечению в качестве работников людей с ОВЗ, считает Шохин.
Глава РСПП также обратился к первому заместителю министра труда и соцзащиты РФ Ольге Баталиной по поводу разработанного министерством в 2025 г. законопроекта о новых критериях трудовых отношений. Шохин попросил учесть в нем особенности платформенной занятости – работы, при которой человек ищет заказы и получает оплату через мобильное приложение или сайт, выступающий посредником. Это необходимо, по его словам, чтобы вовлекать в нее людей с ОВЗ.
В московской мастерской цветов и керамики «Ясный сад» люди с ментальными особенностями могут собирать букеты (почасовая оплата) и доставлять их покупателям (сдельная оплата), рассказывает основатель мастерской Мария Рыльникова. При условии загрузки на два часа в неделю подопечный может зарабатывать порядка 30 000–40 000 руб. в месяц, рассказала она. Но сейчас мастерская работает нерегулярно, так как не получает достаточного количества заказов, добавила Рыльникова.
В ремесленных мастерских фонда «Жизненный путь», который занимается социализацией людей из психоневрологических интернатов (ПНИ), есть направления керамики, ткачества, вышивки, апсайкла, кулинарии и декора, говорит его директор Марина Быкова. Продукцию фонд продает через маркетплейсы, выполняет крупные коммерческие заказы, а также самостоятельно обращается к компаниям, особенно перед праздниками, добавила она.
«Тут нечего лукавить: мы не выходим даже на покрытие себестоимости», – говорит Быкова. По ее словам, выручка от продаж составляет около 5% общих фондовых доходов. При этом, подчеркивает она, любой доход от этой продукции помогает фонду покрывать расходы на организацию труда для людей с ОВЗ. По ее словам, транзитное трудоустройство – временная занятость для дальнейшего выхода на открытый рынок труда – должно быть одной из форм занятости для них.
По словам директора АНО «Служба защиты прав» Екатерины Кантиновой, когда организация только начинала свою деятельность в Нижнем Новгороде, то узнала, что многие проживающие в ПНИ работали там бесплатно. Подопечные ПНИ якобы занимались «трудотерапией», а на самом деле выполняли функционал сотрудников интерната – мыли посуду, чистили овощи, подметали двор, продолжила она.
В результате работы службы удалось официально трудоустроить внутри интернатов почти 300 проживающих, рассказала Кантинова. После запуска проекта «Трудоустройство» в 2024 г., по ее словам, люди с нарушениями психики начали работать в качестве клинеров или помощников продавцов в гипермаркете «Ашан», нижегородском Театре юного зрителя и магазине Sela. Им зачастую требуется более длительное сопровождение в самом начале пути и больше времени на адаптацию, пояснила Кантинова.