Правительство оценит эффективность форумов, которые проводятся за счет бюджета

Правительство оценит эффективность форумов, которые проводятся за счет бюджетаМихаил Мишустин поручил провести эту работу до 1 декабря
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проанализировать эффективность форумов, которые проводятся с привлечением средств бюджета РФ и регионов. Эта работа должна быть проведена Минфином совместно с Минэкономразвития до 1 декабря 2026 г., сказано в сообщении кабмина. По итогам в правительство должны быть представлены предложения по оптимизации проведения форумов.
Эти поручения даны Мишустиным по итогам встречи с членами совета палаты Совета Федерации 29 июня. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко тогда попросила премьера проанализировать систему существующих форумов в стране. «Мы все должны сейчас жить экономно, эффективно, экономить каждую копейку», – сказал она. По словам Матвиенко, мода на форумы «очень уж активно развивается».
Председатель СФ отметила, что есть мероприятия, которые не обсуждаются, например Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум, но другие можно проводить раз в 2–3 года. «И в принципе, это не только финансовая проблема. Это отвлечение федеральных, региональных чиновников на подготовку, на участие. Отвлекает от текущей работы, которой надо больше заниматься», – заявила она.
Мишустин в ответ пообещал «обязательно посмотреть» по форумам. Он поддержал идею минимизировать мероприятия, которые не имеют целевой отдачи. Премьер считает важным, чтобы организацией таких работ занимался бизнес, промышленники. «Правительство будет это [форумы] поддерживать в той мере, в которой это имеет смысл для тех направлений деятельности и функций, которые мы реализуем», – сказал он 29 июня.
В первую очередь речь идет об оценке эффективности форумов, которые проводятся при поддержке государства, отмечает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Для них основной критерий – это положительный эффект для экономики и конкретных отраслей. Это легко можно оценить через количество соглашений и инвестиционных проектов, которые перешли в течение года в стадию реализации», – сказал он «Ведомостям». Но какие-то форматы могли утратить актуальность, поэтому решение провести аудит представляется вполне логичным, добавил эксперт.
По словам собеседника «Ведомостей», близкого к администрации президента, вероятнее всего, результаты аудита форумной деятельности почувствуются не в этом, а в будущем году. Сейчас идет планирование мероприятий на 2027 г., и соответственно, можно будет оценить, насколько необходимыми являются те или иные мероприятия с точки зрения повестки. Другой источник отмечает, что организация мероприятий часто не только отнимает силы, но и не дает нужной, в том числе информационной, отдачи.
Четкого KPI по форумам с государственным участием нет, отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Часто их главная составляющая – это горизонтальные связи и общение в кулуарах. Вероятно, по итогам поручений будет уделяться больше внимания обоснованиям форумов, полагает эксперт.
В подготовке материала участвовал Максим Иванов