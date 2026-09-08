Правительство оценит эффективность форумов, которые проводятся за счет бюджета

По словам собеседника «Ведомостей», близкого к администрации президента, вероятнее всего, результаты аудита форумной деятельности почувствуются не в этом, а в будущем году. Сейчас идет планирование мероприятий на 2027 г., и соответственно, можно будет оценить, насколько необходимыми являются те или иные мероприятия с точки зрения повестки. Другой источник отмечает, что организация мероприятий часто не только отнимает силы, но и не дает нужной, в том числе информационной, отдачи.