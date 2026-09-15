Подсчеты «Ведомостей»: Россия оказалась мировым лидером по снижению числа абортов за 15 лет

Подсчеты «Ведомостей»: Россия оказалась мировым лидером по снижению числа абортов за 15 летОтносительно рождений оно снизилось в 3 раза с 2010 года
За последние 15 лет число зарегистрированных в России абортов сократилось с 1,01 млн до 235 700, или в 4 раза. На 100 рождений их стало в 3 раза меньше – 20 вместо 56, следует из данных Росстата, Минздрава и экспертных оценок, которые собрали «Ведомости». Среди сотни крупнейших стран мира Россия сместилась из последней десятки на 30-ю строчку, а также оказалась мировым лидером с самым значительным снижением относительного числа таких операций.
Но в 1,5 раза выше стал уровень выкидышей, число которых почти сравнялось с абортами. «Ведомости» разбирались, как в России менялось число прерываний беременности и какие меры помогают с ними бороться.
Перевыполнение плана
«Мы должны попытаться снизить число абортов, которые являются большой проблемой», – говорил в 2012 г. Владимир Путин на совещании по вопросам демографической политики. Такая задача была поставлена еще в 2007 г. в концепции демографической политики до 2025 г. А в госпрограмме развития здравоохранения обозначался целевой показатель – 18,5 аборта на 1000 женщин репродуктивного возраста к 2020 г.
Прерывания беременности оказались среди немногих ключевых демографических характеристик, целевые показатели по которым удалось перевыполнить. Их число сократилось к 2020 г. до 16 на 1000 женщин фертильного возраста, или в 2 раза по сравнению с 2010 г. А к 2025 г. показатель достиг 12,4 на 1000 женщин.
Если в 2010 г. в стране сделали 1,01 млн индуцированных абортов (без учета выкидышей), то в 2025 г. – 235 700, в 4 раза меньше. На 100 рождений их число упало с 56 до 20 за этот период, или на 64%.
Хорошее лидерство
За последние 15 лет в мире стали меньше рожать и чаще делать аборты. Их число в сотне крупнейших стран мира выросло с 49 млн до 54 млн, а относительно естественного движения населения – с 41 до 51 на 100 рождений, или на 27%.
В России же сокращение числа зарегистрированных абортов оказалось столь значительным, что страна стала мировым лидером по темпам снижения этого показателя. Об этом говорят данные статистики по 100 крупнейшим экономикам мира с самым высоким ВВП по ППС, которые собрали и изучили «Ведомости» (подробнее см. «Как мы считали»). Более чем наполовину сократилось относительное число абортов также в Сингапуре (с 28 до 11 на 100 рождений), Марокко (с 36 до 16), а также в Южной Корее и Румынии.
По уровню абортов на 100 рождений наша страна сместилась с 93-й на 30-ю строчку среди крупнейших экономик мира.
Россия перестала относиться к числу государств с наиболее высоким уровнем абортов и теперь в середине списка, подтвердил «Ведомостям» заместитель директора ВШГУ Президентской академии и экс-министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Более высокие, чем в России, показатели абортов фиксируются сейчас во многих западных странах с развитыми системами здравоохранения и социальной поддержки, добавляет эксперт.
В целом по Европе число абортов выросло с 24 до 29 на 100 рождений. Во Франции за 2010–2025 гг. аборты стали делать на 47% чаще (показатель вырос до 39 на 100 рождений), в Британии – на 79% (стало 46 на 100 рождений), следует из данных статведомств этих стран. В Германии показатель стабильно низкий (16 абортов на 100 родов). В США он улучшился с 26 до 21, что пока немного хуже, чем в РФ.
Аутсайдерами стали Китай (145 абортов), Чили (110), Азербайджан (99), Тайвань (82) и Аргентина (79), а также Индия (75). По всем этим странам оценка модельная, т. е. показатель верен только с определенной долей вероятности. Кроме Азербайджана: он официально отчитался о 95 177 абортах в 2025 г., что почти в 4 раза больше, чем было 15 годами ранее.
Ограничения учета
Аборты по желанию оказались разрешены в 53 из сотни рассмотренных стран, в основном в Европе и прочих западных странах. У остальных они запрещены или строго ограничены, в результате чего формируется большой пласт нелегальных абортов. Статистику искажает также неполнота учета деятельности частных клиник и врачей или вовсе отсутствие какого-либо контроля за абортами. Хорошо поставлен учет только в 43 странах, включая западные государства и бывшие советские республики, у остальных он неполный или отсутствует вовсе.
Восполнить пробелы позволяют оценки Института Гутмахера и иные модельные исследования. По 57 странам, где нет легальных абортов по желанию или плохо с учетом, учитывались именно такие оценки. Например, в Китае 9,5 млн зарегистрированных абортов, но из-за значительного недоучета, особенно в частном секторе, реальное число может достигать 16 млн. Так же и в Индии: вместо официальных 9 млн абортов их 17 млн. Причем 73% проходили вне медицинских учреждений, установили исследователь из Института Гутмахера Сушила Сингх и его коллеги.
Особенно заметный разрыв данных в Польше. Формально в стране аборты запрещены, и зарегистрировано их было всего 896 в 2024 г. Но реальное число больше – 73 500.
В топе рэнкинга оказался Катар, где абортов было меньше одного на 100 родов, а также Турция (8), Израиль (9), Сингапур (11) и Бахрейн (12). Лидерство некоторых условно, поскольку основано на неполноте данных, которых не хватило даже для модельной оценки. Самое низкое число абортов в арабских странах, где они запрещены, а информации о нелегальных процедурах почти нет.
Сопоставления во многом условны, отмечает Мелик-Гусейнов. Государства отличаются по системе учета, организации здравоохранения, культурным и религиозным традициям, социальной политике и репродуктивному поведению населения. Поэтому важнее не конкретное место России, а динамика внутри страны, считает эксперт.
От абортов до контрацепции
Советский Союз был одной из первых стран, разрешившей в 1920 г. аборты по желанию. Закон был отменен в 1936 г. «Аборт – это злое наследие того порядка, когда человек жил узко личными интересами, а не жизнью коллектива», – писал видный большевик Арон Сольц в поддержку такого решения. В том же году запустили Баковский завод резиновых изделий в Московской области, который стал выпускать противогазы (изделие №1) и презервативы (изделие №2).
Если в 1935 г. в СССР зарегистрировали 1,9 млн абортов, то в 1937 г. – 0,57 млн. В России их число снизилось с 1,2 млн до 0,36 млн за эти годы, или с 35 до восьми на 100 рождений. Но возникла другая проблема: наладилась система подпольных абортов, которая калечила матерей, а также подскочила смертность младенцев, приводит данные доцент Института демографии ВШЭ Виктория Сакевич. На неполные и криминальные аборты стала быстро приходиться основная доля прерываний беременности, следует из данных демографа Александра Авдеева и его коллег.
В 1955 г. операции вновь легализовали, и довольно быстро количество зарегистрированных абортов превысило число рождавшихся. В том году в РСФСР зафиксировали 0,8 млн прерываний, в 1957 г. – 3,4 млн (или 120 на 100 рождений), четверть из которых были самопроизвольными или криминальными. В 1965 г. число искусственных прерываний достигло рекордных 5,5 млн (или 274 на 100 рождений). Позже показатель стал снижаться, но даже к середине 1980-х аборты по-прежнему на 80% превышали количество рождений.
Лидерство России на протяжении многих лет как «абортной страны» имело комплекс причин. Производство презервативов после перерыва в военное время росло и вышло на десятки и сотни миллионов в год, но это все равно покрывало менее половины потребности. Нехватка других форм контрацепции была еще острее. Население было также плохо информировано о способах предотвращения беременности и последствиях ненадежных способов вроде прерванного акта, спринцевания или отслеживания календаря женского цикла, которые в основном и использовались, отмечала Сакевич и ее коллеги. С другой стороны, во многих странах полноценного учета прерываний беременности не было вовсе.
С 1990-х гг. уровень абортов остался практически неизменным в развивающихся странах, в то время как в развитых государствах он снизился практически в 2 раза благодаря распространению современной контрацепции, говорилось в докладе Института Гутмахера.
Широкое распространение в России контрацептивов и практики планирования деторождения также повлияло на снижение числа абортов. Хотя с конца перестройки наблюдались и контртенденции: нарастание экономического кризиса и падение доходов населения, которые в целом подавляли желание заводить детей, а также сексуальная революция, о которой свидетельствует всплеск венерических болезней. За 1987–1993 гг., прерывания беременности выросли со 175 до 235 на 100 рождений, согласно данным статистики. Лишь в 2007 г. их соотношение стало паритетным и продолжило снижение.
Ранее значительная часть абортов была связана именно с социальными обстоятельствами: невозможностью обеспечить ребенка, нежелательной беременностью, семейной или материальной ситуацией. На такие причины приходилось порядка 70% абортов, оценивает Мелик-Гусейнов. Сейчас структура меняется и растет доля прерываний по медицинским показаниям, говорит эксперт.
Выкидыши среди прерываний
В российской статистике ведется учет всех исходов беременности: рождений ребенка, прерываний беременности до 22 недель, т. е. до срока жизнеспособности плода, а также мертворождений. Среди прерываний выделяют непосредственно аборты, или искусственное завершение беременности по желанию, медицинским или социальным основаниям, а также выкидыши. К последним относят самопроизвольные аборты, а с 2012 г. стали относить также другие анормальные продукты зачатия, включая замершие беременности.
По итогам 2025 г. Минздрав зарегистрировал 321 000 прерываний беременности, или на 5,1% меньше предыдущего года. С учетом процедур в частных клиниках их число в 2024 г. было 444 000, следует из данных Росстата, а в 2025 г. не превышало 422 000. Непосредственно абортов из них было 236 000, а выкидышей – 186 000, или 44%. Примерно ту же оценку дает заведующая международной лабораторией исследований населения и здоровья ВШЭ Елена Чурилова.
Доля выкидышей среди прерываний существенно выросла за последние годы. В 2010 г. она была 15%, или в 3 раза меньше. Рост связан с тем, что женщины стали реже делать аборты, поясняет главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталия Долгушина.
Но и на 100 рождений выкидышей стало 15,8 по сравнению с 10,1 случая 15 годами ранее, следует из данных Минздрава, Росстата, и оценок Сакевич и ее коллег. Частично прирост их относительного числа связан с изменением учета. Но еще часть прироста дали иные факторы. Например, среди женщин фертильного возраста, 15–49 лет, продолжает расти доля тех, кому за 30, а средний возраст матерей прибавил за последние 15 лет 1,5 года и достиг 29 лет, согласно данным ВШЭ. Возрастной же фактор – одна из главных причин замерших беременностей, показывают многочисленные исследования демографов.
Оплодотворение потребностей
Доля выкидышей среди всех беременностей в России достигла 12% по сравнению с 6% в 2010 г. В мире их доля от 10–20%, как оценивает американская НКО March of Dimes, борющаяся за здоровье матерей и детей, или до 25%, по данным ВОЗ. В частности, в Британии и Франции их по 15%, а в менее развитой Мексике – 35%.
Далеко не все случаи потери беременности неизбежны, отмечала заместитель генерального директора ВОЗ Ноно Симелела. Для здоровой беременности важен доступ женщины к эффективной помощи и надлежащему обследованию на наличие любых заболеваний с самого начала беременности.
Главное – поддержка
Решение проблемы абортов прежде всего связано с обращением к традиционным российским ценностям большой семьи, материальным благосостоянием и мерами социальной поддержки, говорил президент в 2023 г.
В России в последние годы принят ряд мер по снижению числа искусственных абортов, рассказали «Ведомостям» в Минздраве. В их числе «неделя тишины», консультации медицинских психологов, социальных работников и юристов, а также мотивационное анкетирование, которое помогает выявить причины решения об аборте и проинформировать о мерах поддержки. В 2025 г. после консультирования россиянки сохранили 46 000 беременностей, рассказали в ведомстве. Это почти 3% беременных и 28% обратившихся в больницы по поводу аборта, согласно данным Росстата.
Около 38% абортов делается в частных клиниках. В 2010 г. эта доля была в 3 раза меньше, хотя абсолютное число процедур сократилось со 123 900 до 89 400. В частности, в 17 регионах коммерческие учреждения делают больше половины абортов, подсчитали «Ведомости». Особенно много на Алтае, в Ульяновской и Воронежской областях и других регионах центральной России.
Ужесточается и антиабортное законодательство. В январе 2026 г. Минздрав стал требовать от клиник, желающих проводить аборты, наличия операционной и круглосуточного дежурства анестезиолога-реаниматолога. Во многих регионах запретили склонение к аборту. Частные клиники под давлением властей стали активно отказываться от их проведения, писали «Ведомости» со ссылкой на данные Росздравнадзора.
Ограничения вызывают ощущение репродуктивного давления, вмешательства в частную жизнь и негативную реакцию, отмечает Чурилова. При подавленном спросе на аборты женщины начинают тщательнее избегать нежелательного зачатия, что все равно толкает рождаемость вниз, считает ученая.
Положительный для демографии результат формируется под влиянием целого комплекса факторов – не только запретительных, но и стимулирующих мер, говорит Мелик-Гусейнов. Важно, чтобы у женщины и семьи были реальные альтернативы аборту – прежде всего социальная и материальная поддержка в случае сохранения беременности и рождения ребенка, уверен собеседник.
Как мы считали
1. В основу исследования легли данные по 100 крупнейшим экономикам мира по ВВП по ППС в 2025 г., согласно оценкам Всемирного банка и МВФ. Поскольку по большинству стран арабского мира, а также Афганистану и Венесуэле, данных по абортам найти не удалось, вместо них рассмотрены следующие за сотней экономики.
2. По каждой стране взята статистика по числу абортов за 2010 и 2025 гг. В случае отсутствия данных за 2010 или 2025 г. брался доступный показатель за ближайшие к ним 1–3 года. В подавляющем большинстве случаев доступная иностранная статистика по абортам отражает число искусственных абортов без учета выкидышей.
3. Источниками статистики абортов и рождаемости были ВОЗ, Евростат, Институт Гутмахера, база данных Роберта Джонстона, а также сообщения национальных минздравов и официальных лиц.
4. В случае наличия запрета в стране абортов по желанию, неполноты учета прерываний беременности или же его полного отсутствия предпочтение отдавалось модельной оценке числа абортов. Институт Гутмахера и ВОЗ используют для расчета байесовскую модель, которая учитывает данные об абортах, рождаемости, контрацепции, желательности беременностей и структуре женского населения.
5. Для расчета сопоставимого показателя по России за основу взяты данные Минздрава о числе и формах прерывания беременности, данные Росстата о прерываниях с учетом показателей коммерческих учреждений, а также исследования доцента Института демографии им. Вишневского ВШЭ Виктории Сакевич и ее коллег. Из общего числа прерываний выделены непосредственно аборты и выкидыши (003 – самопроизвольные аборты и 002 – другие анормальные продукты зачатия в МКБ10).
6. Расчет числа абортов в России за 2025 г. сделан исходя из предположения, что соотношение числа абортов и выкидышей среди всех прерываний соответствовало уровню 2024 г. (56 к 44%) и в подавляющем большинстве случаев они, как и ранее (94%), регистрировались у Минздрава.
7. После рассчитано число абортов на 100 рождений. Ранжирование стран проведено по тому, насколько сильно изменился относительный уровень абортов за 2010–2025 гг.
8. Ограничения. Там, где аборты запрещены, учет слабый или не ведется вовсе, приходилось прибегать не к зарегистрированным данным, а к расчетным оценкам. Их проблема в вероятностном характере и в том, что исходные переменные и допущения модели также могут быть неточны.