Подсчеты «Ведомостей»: Россия оказалась мировым лидером по снижению числа абортов за 15 лет

Как мы считали



1. В основу исследования легли данные по 100 крупнейшим экономикам мира по ВВП по ППС в 2025 г., согласно оценкам Всемирного банка и МВФ. Поскольку по большинству стран арабского мира, а также Афганистану и Венесуэле, данных по абортам найти не удалось, вместо них рассмотрены следующие за сотней экономики.

2. По каждой стране взята статистика по числу абортов за 2010 и 2025 гг. В случае отсутствия данных за 2010 или 2025 г. брался доступный показатель за ближайшие к ним 1–3 года. В подавляющем большинстве случаев доступная иностранная статистика по абортам отражает число искусственных абортов без учета выкидышей.

3. Источниками статистики абортов и рождаемости были ВОЗ, Евростат, Институт Гутмахера, база данных Роберта Джонстона, а также сообщения национальных минздравов и официальных лиц.

4. В случае наличия запрета в стране абортов по желанию, неполноты учета прерываний беременности или же его полного отсутствия предпочтение отдавалось модельной оценке числа абортов. Институт Гутмахера и ВОЗ используют для расчета байесовскую модель, которая учитывает данные об абортах, рождаемости, контрацепции, желательности беременностей и структуре женского населения.

5. Для расчета сопоставимого показателя по России за основу взяты данные Минздрава о числе и формах прерывания беременности, данные Росстата о прерываниях с учетом показателей коммерческих учреждений, а также исследования доцента Института демографии им. Вишневского ВШЭ Виктории Сакевич и ее коллег. Из общего числа прерываний выделены непосредственно аборты и выкидыши (003 – самопроизвольные аборты и 002 – другие анормальные продукты зачатия в МКБ10).

6. Расчет числа абортов в России за 2025 г. сделан исходя из предположения, что соотношение числа абортов и выкидышей среди всех прерываний соответствовало уровню 2024 г. (56 к 44%) и в подавляющем большинстве случаев они, как и ранее (94%), регистрировались у Минздрава.

7. После рассчитано число абортов на 100 рождений. Ранжирование стран проведено по тому, насколько сильно изменился относительный уровень абортов за 2010–2025 гг.

8. Ограничения. Там, где аборты запрещены, учет слабый или не ведется вовсе, приходилось прибегать не к зарегистрированным данным, а к расчетным оценкам. Их проблема в вероятностном характере и в том, что исходные переменные и допущения модели также могут быть неточны.