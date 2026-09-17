В 2025 году на государство пришлось более 60% внутренних затрат на НИОКР в РФ

Китай активнее всех использует директивные методы контроля над корпоративной наукой, подтверждает декан Факультета международных экономических отношений Финансового университета Павел Селезнев. Комитет по контролю и управлению госимуществом устанавливает жесткие количественные показатели эффективности для руководителей государственных промышленных гигантов, говорит он. Руководители предприятий обязаны направлять строго фиксированный процент корпоративной выручки на НИОКР. Невыполнение целевых показателей влечет за собой немедленное расторжение контрактов с топ-менеджерами. Помимо этого, в стране есть сочетание налоговых стимулов и прямого финансирования, говорит Абелев. Основной инструмент – это сверхнормативный вычет расходов на НИОКР. Сейчас он составляет 100%, а в приоритетных отраслях – например, интегральные схемы или полупроводники – до 120%.