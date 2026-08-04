В 2025 году объем налоговых льгот на НИОКР вырос на 21%Бизнес недооценивает льготы из-за налоговых рисков и бюрократических сложностей, говорят эксперты
Объем налоговых льгот, предоставленных российским организациям для поддержки исследований и разработок, в 2025 г. достиг почти 406 млрд руб., следует из анализа Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ на основе открытых данных Федеральной налоговой службы. По сравнению с 2024 г. показатель увеличился почти на 21% в постоянных ценах.
Авторы исследования отмечают, что оценка основана на открытой статистической налоговой отчетности, сформированной по материалам налоговых деклараций. При этом анализ не учитывает все предусмотренные законодательством налоговые преференции для организаций, занимающихся НИОКР, поскольку статистическая отчетность ФНС содержит сведения не обо всех видах таких льгот.
Основным инструментом поддержки осталось:
освобождение от уплаты НДС, на которое пришлось 347,5 млрд руб., или около 86% всех налоговых преференций.
Льготы по налогу на прибыль составили 46 млрд руб. (около 11% общего объема поддержки).
Пониженные тарифы страховых взносов – 9 млрд руб. (около 2%).
Льготы по налогу на имущество – около 3 млрд руб. (менее 1%).
Самой крупной налоговой льготой стало освобождение от НДС доходов от реализации исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин и базы данных. Ее объем составил 199,5 млрд руб., а воспользовались ею почти 7600 организаций, что почти на 35% больше, чем годом ранее. Второй по объему льготой стало освобождение от НДС операций по выполнению НИОКР за счет бюджетов и специальных фондов, а также работ научных и образовательных организаций по хозяйственным договорам – почти 123 млрд руб., льготу применили около 1900 организаций. При этом объем этой льготы вырос лишь на 2,3% в постоянных ценах, а число организаций, воспользовавшихся ею, сократилось на 2,5% год к году.
Среди льгот по налогу на прибыль основной объем пришелся на вычет расходов на НИОКР – 40 млрд руб., которыми воспользовалась 1061 организация. Из них возможностью учитывать расходы на НИОКР с повышенным коэффициентом по перечню приоритетных направлений, утвержденному правительством, воспользовались лишь 68 организаций. По мнению авторов исследования, это, вероятно, связано со сложностью налогового администрирования и рисками налоговых споров. Авторы также отмечают, что рост объема льгот по налогу на прибыль был в том числе связан с повышением базовой ставки налога на прибыль с 20 до 25%.
В условиях ограниченного доступа к финансовым ресурсам компании все активнее используют предусмотренные государством налоговые льготы как инструмент снижения издержек и поддержки инвестиционной активности, говорит директор Центра экономической географии и регионалистики РАНХиГС Степан Земцов. Но сложность администрирования остается одним из основных факторов, ограничивающих использование повышенного коэффициента для учета расходов на НИОКР, считает Земцов. По его словам, применение льготы требует подготовки большого объема документов, отчетности и подтверждения соответствия работ установленным требованиям, поэтому чаще всего ей пользуются крупные компании, для которых потенциальная налоговая экономия превышает затраты на сопровождение процедуры. Кроме того, бизнес по-прежнему опасается налоговых рисков, связанных с возможным непризнанием части расходов.
Приведенные данные отражают только ту часть компаний, которые уже идентифицировали свои проекты как НИОКР и корректно применили соответствующие механизмы, говорит член генерального совета «Деловой России», основатель Института финансового развития бизнеса Ильдар Шайхутдинов. На практике потенциал использования таких инструментов значительно шире. Во многих компаниях уже ведется работа по созданию новых продуктов, совершенствованию технологий, автоматизации процессов, разработке собственных решений, но эти направления не всегда рассматриваются как НИОКР, пояснил Шайхутдинов. Одна из причин – отсутствие системного подхода к управлению результатами развития внутри компании.
Бизнес зачастую воспринимает разработки только как расходы, не оценивая их как фактор повышения эффективности, снижения налоговой нагрузки и роста стоимости компании. Помимо этого, не все формы поддержки отражаются в налоговой статистике. В нее попадают только те инструменты, которые заявлены через налоговую отчетность, тогда как часть механизмов поддержки может реализовываться через другие формы – финансирование проектов, грантовые программы, институты развития и иные инструменты, добавил эксперт.
По словам Шайхутдинова, основная сложность для бизнеса заключается не столько в самом применении налоговых механизмов, сколько в отсутствии системного понимания, какие процессы внутри компании могут быть квалифицированы как НИОКР и каким образом их необходимо правильно структурировать. Многие предприниматели ошибочно считают, что разработки – это исключительно сложные технологические проекты или фундаментальные исследования. На практике НИОКР могут быть связаны с созданием новых продуктов, совершенствованием производственных процессов, разработкой программных решений, внедрением новых технологий и другими направлениями развития бизнеса, сказал он.
«Ведомости» направили запросы в Российский союз промышленников и предпринимателей с просьбой прокомментировать, насколько результаты исследования отражают реальную практику применения налоговых льгот на НИОКР и с какими трудностями сталкиваются компании при их получении.