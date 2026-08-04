В 2025 году объем налоговых льгот на НИОКР вырос на 21%

Самой крупной налоговой льготой стало освобождение от НДС доходов от реализации исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин и базы данных. Ее объем составил 199,5 млрд руб., а воспользовались ею почти 7600 организаций, что почти на 35% больше, чем годом ранее. Второй по объему льготой стало освобождение от НДС операций по выполнению НИОКР за счет бюджетов и специальных фондов, а также работ научных и образовательных организаций по хозяйственным договорам – почти 123 млрд руб., льготу применили около 1900 организаций. При этом объем этой льготы вырос лишь на 2,3% в постоянных ценах, а число организаций, воспользовавшихся ею, сократилось на 2,5% год к году.