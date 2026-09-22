В столичном правительстве оценили занятость в теневом секторе

В столичном правительстве оценили занятость в теневом сектореОфициально доля таких сотрудников составляет 7% от числа всех трудоустроенных москвичей
В Москве в теневом секторе заняты около 110 000 человек, сообщила «Ведомостям» заместитель руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы, начальник управления налогового анализа Дарья Мурченко в кулуарах Московского финансового форума. Она сообщила, что на 2024 г. их численность составляла 270 000 человек, то есть легализовать за 2 года удалось более половины.
Сейчас доля таких работников составляет 7% от общего числа трудоустроенных жителей Москвы, рассказала Мурченко в ходе сессии «Отраслевые центры ФНС России меняют подходы в налоговом контроле. Неформальная занятость и ее последствия». Она добавила, что объем выпадающих доходов из-за уклонения от уплаты НДФЛ составляет около 72 млрд руб. ежегодно.
При этом чиновница подчеркнула, что картина различается по отраслям и особенно актуальна для человекоемких секторов. Например, в общественном питании и строительстве доля нелегально занятых может доходить до 80%. «Действительно, проблема большая, и мы очень активно работаем с этой проблемой как с ФНС, так и с Рострудом», – подчеркнула Мурченко.
Она пояснила «Ведомостям», что самым эффективным методом борьбы за обеление экономики остаются встречи и диалоги между ФНС, властями Москвы и представителями отраслей, в ходе которых бизнесу указывают на признаки теневой занятости в его структурах и убеждают «обеляться». «Потому что проверки – это долго, это сложно, это трудозатратно. Добровольное обеление, которое нам чаще удается, чем не удается, оно, как правило, наиболее эффективное и безболезненное», – подчеркнула Мурченко.
В ходе сессии чиновница также указала на проблему неравной конкурентной среды, которая возникает из-за уклонения от налогов. Она пояснила, что бизнес, который не уплачивает взносы за сотрудников, имеет возможность выставлять более низкие цены. Мурченко рассказала, что бизнес с белой занятостью призывает устранить дисбалансы и недобросовестную конкуренцию, а сторонники «серого» трудоустройства заявляют, что все компании поступают так же, как они, чтобы избежать закрытия.
Схожую позицию занимает и замглавы ФНС Тимур Шиналиев. В ходе сессии он пояснил, что глобальная цель обеления экономики заключается в выравнивании условий для существования «белого» бизнеса. По словам Шиналиева, особенно остро проблема стоит в секторах ритейла, строительства и рынка услуг.
«Самое опасное» в теневой занятости – это рост объема наличных средств для уплаты обязательств перед работниками в обход ФНС, полагает Шиналиев. Он добавил, что «теневая заработная плата – это существенный риск и вызов для Федеральной налоговой службы сегодня».
В прошлом году правительство утвердило план мероприятий по обелению экономики, в который входит в том числе противодействие нелегальной занятости. Он предполагает 18 мероприятий, включая выявление и легализацию неоформленных работников, профилактику нарушений, мониторинг рынка труда и распространение эффективных региональных практик. Над достижением цели совместно работают Минтруд, Минэкономразвития, МВД, Роструд, власти субъектов, работодатели и профсоюзы.
В этом году Минтруд планирует вывести из нелегального сектора занятости 1,3 млн человек, сообщал глава министерства Антон Котяков в интервью «Ведомостям». Он также рассказал, что за 2025 г. межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости смогли вывести из тени порядка 1 млн человек и превысили целевой показатель по легализации на год в 775 000 сотрудников. В ноябре 2024 г. Минтруд оценивал потенциальное число сотрудников в теневом секторе в 6,5 млн человек, на 2023 г. оценки ведомства достигали 9,6 млн человек.