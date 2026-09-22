В столичном правительстве оценили занятость в теневом секторе

В этом году Минтруд планирует вывести из нелегального сектора занятости 1,3 млн человек, сообщал глава министерства Антон Котяков в интервью «Ведомостям». Он также рассказал, что за 2025 г. межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости смогли вывести из тени порядка 1 млн человек и превысили целевой показатель по легализации на год в 775 000 сотрудников. В ноябре 2024 г. Минтруд оценивал потенциальное число сотрудников в теневом секторе в 6,5 млн человек, на 2023 г. оценки ведомства достигали 9,6 млн человек.