КС подтвердил право на две пенсии вдовам военнослужащих

КС также обратил внимание, что действующее регулирование ставило супругов умерших военнослужащих в худшее положение по сравнению с другими членами их семей. Родители, а также дети-инвалиды и инвалиды с детства 1-й и 2-й групп могут претендовать на две пенсии как в случае гибели военнослужащего, так и в случае его последующей смерти вследствие военной травмы. Для супругов закон сохранил более узкую формулировку – только «погибших». По мнению КС, различие, основанное исключительно на времени наступления последствий военной травмы, приведших к смерти, не имеет разумного оправдания и не соответствует конституционному принципу равенства.