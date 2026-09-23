КС подтвердил право на две пенсии вдовам военнослужащих

КС подтвердил право на две пенсии вдовам военнослужащихПоводом стало дело женщины, чей муж скончался от последствий военной травмы после увольнения со службы
Конституционный суд (КС) подтвердил право на получение двух пенсий супругами военнослужащих, умерших вследствие военной травмы. Об этом говорится в соответствующем постановлении КС от 22 сентября.
Дело о проверке конституционности ч. 2 ст. 7 закона о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, и их семей рассматривалось по жалобе М. Ларькиной.
Ее супруг проходил военную службу во внутренних войсках МВД. В 2004 г. его признали инвалидом 1-й группы из-за военной травмы, которую он получил при исполнении обязанностей. Травма исключала дальнейшее прохождение службы, поэтому он был уволен, а спустя месяц скончался.
В 2017 г. М. Ларькиной были назначены две пенсии: досрочная по старости и пенсия по потере кормильца по линии МВД России. Но в 2021 г. выплату второй пенсии прекратили, а затем восстановили из-за прекращения выплаты пенсии по старости. Пенсионный орган, в свою очередь, отказал заявительнице в получении пенсии по старости.
До обращения в КС Ларькина пыталась оспорить отказ пенсионного органа в судах общей юрисдикции. Советский районный суд Красноярска, Красноярский краевой суд и Восьмой кассационный суд общей юрисдикции пришли к выводу, что права на одновременное получение двух пенсий у нее нет. Судья Верховного суда впоследствии отказал в передаче дела на кассационный пересмотр.
Суды указали, что оспариваемая норма содержит слово «погибший», а не «умерший». То есть она применима лишь к военнослужащим, смерть которых наступила сразу при исполнении обязанностей военной службы. Суды пришли к выводу, что вдове не положено назначение двух пенсий. Такое право предоставляется лишь супругам погибших военнослужащих-контрактников.
КС признал спорную норму неконституционной и постановил пересмотреть судебные постановления по делу Ларькиной, а также по делам других супругов военнослужащих, которым ранее отказали в двух пенсиях по тому же основанию.
Суд отметил, что для предоставления социальной защиты членам семьи принципиальное значение имеет причинная связь между смертью военнослужащего и травмой или заболеванием, полученными при исполнении обязанностей. Поэтому гибель непосредственно при получении военной травмы и смерть от ее отсроченных последствий должны повлечь одинаковые правовые последствия. Такая связь определяется военно-врачебной экспертизой.
КС также обратил внимание, что действующее регулирование ставило супругов умерших военнослужащих в худшее положение по сравнению с другими членами их семей. Родители, а также дети-инвалиды и инвалиды с детства 1-й и 2-й групп могут претендовать на две пенсии как в случае гибели военнослужащего, так и в случае его последующей смерти вследствие военной травмы. Для супругов закон сохранил более узкую формулировку – только «погибших». По мнению КС, различие, основанное исключительно на времени наступления последствий военной травмы, приведших к смерти, не имеет разумного оправдания и не соответствует конституционному принципу равенства.
КС обязал законодателя скорректировать регулирование. До внесения поправок соответствующие супруги военнослужащих имеют право одновременно получать две пенсии.
Проблема, с которой столкнулась заявительница, носит массовый характер, говорит управляющий партнер специализирующегося на военном праве адвокатского бюро «Гребенюк и партнеры» Максим Гребенюк. Пенсионные органы по всей стране читали норму одинаково, поэтому КС отдельно указал, что пересмотру подлежат решения по делам всех вдов, которым отказали по тому же основанию. По его мнению, с учетом проведения СВО, где многие тяжелораненые умирают уже после увольнения, число таких семей будет только расти.
Законодательно период, за который могут быть пересмотрены дела, не ограничен: это зависит от обстоятельств конкретного дела и установленных процессуальных сроков, говорит руководитель Центра бесплатной юридической помощи при Адвокатской палате Брянской области Наталия Яшина. По словам Гребенюка, подать заявление о пересмотре дела по новым обстоятельствам можно в течение трех месяцев с момента официального опубликования постановления КС, которое ожидается в ближайшие дни. При пересмотре дела заявительница вправе требовать выплаты пенсии с даты, с которой она добивалась ее назначения первоначально. При этом Соцфонд, вероятно, будет настаивать на выплатах только с даты постановления КС, предположил он.