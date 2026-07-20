Бесплатное ЭКО для вдов ветеранов будет доступно пять лет после гибели мужа

Бесплатное ЭКО для вдов ветеранов будет доступно пять лет после гибели мужаТакой срок нужен для понимания количества наследников и судьбы имущества погибшего, говорят юристы
Вдовы ветеранов боевых действий только в течение пяти лет с момента гибели (смерти) супруга смогут бесплатно воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями (ВРТ), в числе которых экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Беременность при этом должна наступить в пределах указанного срока. Такие поправки к уже принятому в первом чтении законопроекту рекомендовал профильный комитет Госдумы.
Законопроект предполагает поправки в Семейный кодекс РФ, законы о ветеранах и об актах гражданского состояния. Его разработали сенаторы Дарья Лантратова, Сергей Горняков, Елена Перминова и др. В случае принятия он вступит в силу с 1 декабря 2026 г. Сейчас процедуры ВРТ проводят за счет средств ОМС только при диагностированном бесплодии.
Версия законопроекта, принятая в первом чтении, предусматривала право на использование ВРТ только для состоящих в браке ветеранов боевых действий, а также для не вступивших в повторный брак супруг погибших ветеранов при наличии данного при жизни нотариально удостоверенного согласия на использование их биологического материала после смерти. Ко второму чтению депутаты также предложили распространить эти нормы на инвалидов боевых действий.
Как следует из пояснительной записки к первоначальной редакции законопроекта, забор и криоконсервацию биологического материала ветераны и их супруги будут оплачивать самостоятельно. Цена за криоконсервацию и годовое хранение мужских половых клеток составляет от 20 000 до 42 500 руб., выяснили «Ведомости» на основе прейскурантов репробанков «Репролаб», «Центр ЭКО» и «Криотоп». Они могут храниться долго, добавил эксперт по вопросам репродуктивного здоровья Борис Лордкипанидзе.
Согласно пояснительной записке к первоначальной редакции, вопросы установления отцовства для детей, рожденных более чем через 300 дней после смерти супруга, предлагается урегулировать отдельным законопроектом, внесенным одновременно с этой инициативой. Он предусматривает, что сведения об отце будут вноситься на основании свидетельства о браке, нотариально удостоверенного согласия супруга и медицинского документа, подтверждающего использование его биологического материала. По замыслу авторов это позволит таким детям получать связанные с установлением отцовства меры социальной поддержки, в том числе пенсию по потере кормильца.
Поправка, связанная с установлением срока в пять лет, в частности, продиктована тем, что после смерти супруга женщине нужно время на то, чтобы восстановиться, сказала «Ведомостям» Лантратова. Помимо этого возникает необходимость решать вопросы наследования, поэтому если затягивать этот процесс, то они могут остаться неразрешенными. Например, если ребенок родится спустя 10 лет после смерти супруга, это значительно усложнит вопросы гражданского оборота, пояснила она.
Пятилетний срок также ограничивается по медицинским причинам: с каждым годом качество биоматериала снижается. Соответственно, и репродуктивные возможности, оказывая влияние на здоровье будущего ребенка, отметила сенатор.
Тем не менее женщина имеет возможность воспользоваться биоматериалом и позже. По истечении пяти лет услугу предоставят не в льготном порядке, а на общих основаниях, говорит она. Отцовство понадобится устанавливать в судебном порядке. «В любом случае мы будем следить за тем, как складывается правоприменительная практика. И если потребуется, сроки могут быть изменены», – добавила Лантратова.
В законопроекте речь идет о возможности использовать репродуктивные технологии не по медицинским, а по социальным причинам, сказал «Ведомостям» председатель думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Ограничение срока до пяти лет связано с наследственным правом, пояснил депутат. У него есть жесткое требование: круг наследников и судьба имущества умершего должны проясняться в разумные, а не в бесконечные сроки, продолжила адвокат Оксана Грикевич. Если посмертно установить, что погибший и есть отец ребенка, то новорожденный становится наследником первой очереди наравне с уже имеющимися детьми и супругой, говорит юрист. А наследство по общему правилу делится в течение полугода после смерти. Поэтому, если такой ребенок появится на свет, например, через семь или 15 лет, значит, уже поделенное наследство придется пересматривать, урезая доли остальных, подытожила адвокат.
Депутаты акцентируют внимание на сроке, связанном с уходом из жизни супруга, но на самом деле вынашивает беременность женщина, говорит гендиректор Международного центра репродуктивной медицины Владислав Корсак. По его мнению, вдовам не стоит откладывать беременность с помощью ЭКО, так как после 35 лет у женщин начинается угасание репродуктивных функций.