Бесплатное ЭКО для вдов ветеранов будет доступно пять лет после гибели мужа

В законопроекте речь идет о возможности использовать репродуктивные технологии не по медицинским, а по социальным причинам, сказал «Ведомостям» председатель думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Ограничение срока до пяти лет связано с наследственным правом, пояснил депутат. У него есть жесткое требование: круг наследников и судьба имущества умершего должны проясняться в разумные, а не в бесконечные сроки, продолжила адвокат Оксана Грикевич. Если посмертно установить, что погибший и есть отец ребенка, то новорожденный становится наследником первой очереди наравне с уже имеющимися детьми и супругой, говорит юрист. А наследство по общему правилу делится в течение полугода после смерти. Поэтому, если такой ребенок появится на свет, например, через семь или 15 лет, значит, уже поделенное наследство придется пересматривать, урезая доли остальных, подытожила адвокат.