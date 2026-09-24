Большая часть россиян выступает за ограничения для детей в соцсетях

Большая часть россиян выступает за ограничения для детей в соцсетяхРоссийская модель защиты в сети может строиться по возрастным группам, говорят в АЦ ВЦИОМ
Почти 60% россиян поддерживают введение ограничений на использование детьми социальных сетей по аналогии с другими странами. При этом мнения о том, насколько строгими они должны быть, разделились. Половина опрошенных выступили за ограничение опасного контента, а 12% – за полный запрет использования соцсетей детьми до 16 лет. Такие выводы представил АЦ ВЦИОМ по результатам телефонного опроса, проведенного 30 августа. В нем участвовали 1600 совершеннолетних россиян.
При этом почти треть респондентов (27%) считают, что до этого возраста разрешение на доступ к соцсетям должны давать родители. Не вводить никаких ограничений предлагают 8%, еще 3% затруднились с ответом.
51% россиян видят в ограничениях для детей больше пользы, чем вреда. Тем не менее большинство респондентов (82%) все же считают, что дети и подростки найдут способ обойти введенные запреты и ограничения. Лишь 12% полагают, что такие ограничения будут работать. Еще 6% затруднились с ответом.
Люди видят риски цифровой среды и хотят защитить от них детей, но одновременно понимают: любой запрет, который подросток не принимает внутренне, с большой вероятностью будет восприниматься как вызов, считает заместитель декана факультета психологии Института общественных наук РАНХиГС Надежда Ячменева. Цифровая среда дает множество способов обойти запрет – от использования чужого аккаунта до применения специальных технических средств. Общественный запрос при этом заключается не столько в ограничении доступа детей к интернету, сколько в выработке более разумных правил их присутствия в цифровой среде, отметила она.
Цифровое совершеннолетие
Индонезия в этом году начала практику инфраструктурного разграничения доступа. Цифровые платформы были разделены в зависимости от степени риска. Дети младше 16 лет не могут регистрироваться на площадках высокого риска, доступ к сервисам низкого риска возможен с 13 лет. Например, для пользователей младше 16 лет платформа Roblox в Индонезии отключила чат по умолчанию, а 1,7 млн детских аккаунтов в TikTok были деактивированы, сказано в исследовании.
Финляндия пошла по пути мягкой версии ограничительной модели: в январе Национальное агентство по образованию и Институт здравоохранения выпустили рекомендации для родителей и школ. Детям младше 13 лет предлагают не использовать личный телефон и не пользоваться соцсетями. Для детей в возрасте 6–10 и 11–13 лет прописаны рекомендуемые нормы по экранному времени.
Российская модель защиты детей в сети может строиться на основе ступенчатой возрастной системы, говорится в исследовании «Защита несовершеннолетних в цифровой среде», подготовленном АЦ ВЦИОМ. Например, она может основываться на следующей периодизации: дошкольный возраст и начальная школа, младший, средний и старший подростковый возраст.
Для самых маленьких нужно создавать максимально защищенный режим: доступ к цифровой среде должен быть ограниченным или строго сопровождаемым. В младшем подростковом возрасте может происходить расширение цифровых возможностей при жестких настройках доступа по умолчанию. В этой возрастной категории предлагается отвести высокую роль родительскому контролю и школьному сопровождению.
Постепенная передача ответственности, по мнению экспертов АЦ ВЦИОМ, должна происходить в среднем подростковом возрасте. Число доступных функций может расширяться, но по наиболее рисковым зонам ограничения сохранятся. В старшем подростковом возрасте фокус уже предлагается сделать на саморегуляции и развитии правовой грамотности, надзор должен становиться более мягким.
Цифровые платформы, по мнению исследователей, нуждаются в специальном регулировании, так как для коммерческих игроков ребенок выступает объектом монетизации внимания. В частности, важно более четко регулировать сбор и использование персональных данных детей; рекламные и квазирекламные, а также встроенные игровые и донатные механики, финансовые действия и микротранзакции.
При этом недостаточно разово провести реформу, отмечается в исследовании. Нужна система постоянного мониторинга цифрового детства, включающая регулярные опросы родителей, педагогов и самих детей; наблюдение за новыми платформами и цифровыми практиками; анализ обходных сценариев использования соцсетей, а также оценку эффективности уже введенных мер.
Ограниченный доступ в интернет с возрастными режимами выглядит более реалистичным сценарием для внедрения, говорит руководитель лаборатории развития и продвижения компетенций кибербезопасности «Газинформсервиса» Ксения Ахрамеева. При этом перенос основной ответственности на платформы необходим, но сам по себе недостаточен: без внешнего давления они не будут ограничивать вовлеченность детей в свои сервисы, а даже идеальный дизайн не заменит родительского участия и школьной профилактики, отмечает она.
Самая реалистичная конфигурация для России – это система, где государство задает единые стандарты безопасного цифрового продукта для несовершеннолетних, платформы обеспечивают безопасность по умолчанию, возрастная верификация внедряется поэтапно, а школа и родители участвуют в цифровом воспитании ребенка, добавила Ахрамеева.