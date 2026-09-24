Большая часть россиян выступает за ограничения для детей в соцсетях

Цифровое совершеннолетие

С 2025 г. в Австралии запрещено иметь аккаунты в социальных сетях детям до 16 лет. Предпосылками такого регулирования стали аргументы о зависимости, кибербуллинге, контактах с незнакомцами, вредном контенте и т. д., говорится в исследовании АЦ ВЦИОМ. В 2026 г. Греция и ОАЭ установили 15-летний возраст в качестве минимального для регистрации личных аккаунтов в социальных сетях (обе нормы начнут действовать на практике в 2027 г.).



Индонезия в этом году начала практику инфраструктурного разграничения доступа. Цифровые платформы были разделены в зависимости от степени риска. Дети младше 16 лет не могут регистрироваться на площадках высокого риска, доступ к сервисам низкого риска возможен с 13 лет. Например, для пользователей младше 16 лет платформа Roblox в Индонезии отключила чат по умолчанию, а 1,7 млн детских аккаунтов в TikTok были деактивированы, сказано в исследовании.



Финляндия пошла по пути мягкой версии ограничительной модели: в январе Национальное агентство по образованию и Институт здравоохранения выпустили рекомендации для родителей и школ. Детям младше 13 лет предлагают не использовать личный телефон и не пользоваться соцсетями. Для детей в возрасте 6–10 и 11–13 лет прописаны рекомендуемые нормы по экранному времени.