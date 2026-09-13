«Страны, которые это сделают, вернут своих детей»

Как говорит Раскин, прогресс не остановить. Он не призывает запретить бесконечную прокрутку, это невозможно: «Сейчас вопрос в том, хотим ли мы взять руль в свои руки или отвернемся и позволим экономике внимания, основанной на извлечении выгоды, управлять этим процессом? Мы видим, к чему это приводит». В одном из выступлений он сравнил: «В антиутопии [Джорджа] Оруэлла [«1984»] люди не читают книг, потому что они запрещены. В антиутопии [Олдоса] Хаксли [«О дивный новый мир»] люди не читают книг, потому что отвлекаются на другое».