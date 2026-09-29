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Главная / Общество /

Финансовая независимость возглавила список приоритетов российской молодежи

Значимость создания семьи и воспитания детей достигает пиковых значений в 30–35 лет
Анастасия Майер
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Достижение материального благополучия и финансовой независимости стало главным приоритетом российской молодежи в возрасте 14–35 лет на ближайшие 1–2 года. При этом жизненные цели молодых людей заметно различаются в зависимости от возраста, говорится в исследовании Аналитического центра ВЦИОМ.

На 2-м месте по важности для всех опрошенных молодых людей оказались забота о здоровье, физическая активность и психологическое благополучие (5 баллов), на 3-м – построение карьеры и профессиональный рост (4,5 балла). Наименьшее значение респонденты придали участию в общественной жизни и развитию своего города или региона (1,7 балла).

Для подростков 14–17 лет получение образования, освоение новых знаний и навыков оказалось наиболее значимой целью на ближайшие годы (5 баллов). Создание собственной семьи и воспитание детей, напротив, находятся среди наименее значимых для них задач (1,9 балла).

Методология опроса

Онлайн-опрос проводился 6–9 июля. В нем участвовало 1207 россиян в возрасте 14–35 лет. Респонденты оценивали девять жизненных приоритетов на ближайшие 1–2 года, используя метод парных сравнений. Они сопоставляли, какие из приоритетов наиболее важны для них. На основе полученных ответов исследователи рассчитали индекс приоритетности каждого направления.

У молодых людей в возрасте 18–24 лет на первый план выходят финансовая независимость (5,4 балла) и забота о здоровье (5,2 балла). В этой возрастной группе также наиболее выражен интерес к поиску партнера и романтическим отношениям (3,4 балла).

Среди респондентов 25–29 лет на первый план выходит достижение материального благополучия (5,5 балла). Это максимальное значение по сравнению с остальными возрастными группами. Одновременно возрастает значимость создания собственной семьи и воспитания детей – до 3,2 балла с 2,3 балла в возрасте 18–24 лет. В группе 30–35 лет этот показатель увеличивается до пиковых значений – 3,5 балла, тогда как приоритетность образования снижается до 2,9 балла, а построения карьеры – до 4,1 балла.

Авторы исследования связывают выявленные различия прежде всего с жизненным этапом, на котором находятся респонденты. При этом исследователи практически не обнаружили серьезных различий в приоритетах молодежи в зависимости от типа населенного пункта.

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Помимо возрастных различий исследователи выделили пять групп молодежи в зависимости от сочетания их жизненных приоритетов. Самыми многочисленными (23% опрошенных) стали «мечтатели-карьеристы», для которых наиболее важны профессиональный рост, высокий доход и финансовая независимость, а также «живущие для себя», ориентированные на личностное развитие, путешествия и получение впечатлений.

Авторы исследования также обращают внимание, что объединение людей в возрасте от 14 до 35 лет в единую категорию «молодежь» не в полной мере отражает различия в их жизненных обстоятельствах и целях.

Полученные в ходе опроса данные укладываются в современные представления о том, как происходит переход к взрослости, говорит заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда РАНХиГС Алла Макаренцева. 14–17 лет – период окончания школы, когда все мысли сосредоточены на переходе на ступень профессионального образования. Возраст 18–24 лет соответствует периоду получения профобразования и первому выходу на рынок труда, который сейчас не всегда имеет характер стабильной полной занятости. Ценность семьи появляется в возрасте около 25 лет, что соответствует среднему возрасту рождения первенца в России, но который сейчас уже несколько выше, добавила эксперт.

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Опрос ВЦИОМа измеряет не ценности, а повестку ближайших двух лет, а ее задают не годы, а роли, говорит доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Вадим Ковригин.

В 14–17 лет образование в приоритете не потому, что подростки его ценят, а потому, что школьные занятия и ЕГЭ занимают значимое место в расписании молодого человека, объясняет Ковригин. Для системы образования отдельный сигнал – это снижение приоритетной роли образования сразу после диплома. По его словам, оно воспринимается как задача, которую надо закрыть, а не как ресурс на всю жизнь. В 18–24 человек, как правило, впервые сам отвечает за свой доход и крышу над головой – отсюда деньги и здоровье приобретают большее значение. После 25 лет часто появляется семья, и она же становится приоритетом. Возраст здесь лишь коррелят статуса, добавил Ковригин.

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