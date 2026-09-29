Финансовая независимость возглавила список приоритетов российской молодежи

Финансовая независимость возглавила список приоритетов российской молодежиЗначимость создания семьи и воспитания детей достигает пиковых значений в 30–35 лет
Достижение материального благополучия и финансовой независимости стало главным приоритетом российской молодежи в возрасте 14–35 лет на ближайшие 1–2 года. При этом жизненные цели молодых людей заметно различаются в зависимости от возраста, говорится в исследовании Аналитического центра ВЦИОМ.
На 2-м месте по важности для всех опрошенных молодых людей оказались забота о здоровье, физическая активность и психологическое благополучие (5 баллов), на 3-м – построение карьеры и профессиональный рост (4,5 балла). Наименьшее значение респонденты придали участию в общественной жизни и развитию своего города или региона (1,7 балла).
Для подростков 14–17 лет получение образования, освоение новых знаний и навыков оказалось наиболее значимой целью на ближайшие годы (5 баллов). Создание собственной семьи и воспитание детей, напротив, находятся среди наименее значимых для них задач (1,9 балла).
Методология опроса
У молодых людей в возрасте 18–24 лет на первый план выходят финансовая независимость (5,4 балла) и забота о здоровье (5,2 балла). В этой возрастной группе также наиболее выражен интерес к поиску партнера и романтическим отношениям (3,4 балла).
Среди респондентов 25–29 лет на первый план выходит достижение материального благополучия (5,5 балла). Это максимальное значение по сравнению с остальными возрастными группами. Одновременно возрастает значимость создания собственной семьи и воспитания детей – до 3,2 балла с 2,3 балла в возрасте 18–24 лет. В группе 30–35 лет этот показатель увеличивается до пиковых значений – 3,5 балла, тогда как приоритетность образования снижается до 2,9 балла, а построения карьеры – до 4,1 балла.
Авторы исследования связывают выявленные различия прежде всего с жизненным этапом, на котором находятся респонденты. При этом исследователи практически не обнаружили серьезных различий в приоритетах молодежи в зависимости от типа населенного пункта.
Помимо возрастных различий исследователи выделили пять групп молодежи в зависимости от сочетания их жизненных приоритетов. Самыми многочисленными (23% опрошенных) стали «мечтатели-карьеристы», для которых наиболее важны профессиональный рост, высокий доход и финансовая независимость, а также «живущие для себя», ориентированные на личностное развитие, путешествия и получение впечатлений.
Авторы исследования также обращают внимание, что объединение людей в возрасте от 14 до 35 лет в единую категорию «молодежь» не в полной мере отражает различия в их жизненных обстоятельствах и целях.
Полученные в ходе опроса данные укладываются в современные представления о том, как происходит переход к взрослости, говорит заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда РАНХиГС Алла Макаренцева. 14–17 лет – период окончания школы, когда все мысли сосредоточены на переходе на ступень профессионального образования. Возраст 18–24 лет соответствует периоду получения профобразования и первому выходу на рынок труда, который сейчас не всегда имеет характер стабильной полной занятости. Ценность семьи появляется в возрасте около 25 лет, что соответствует среднему возрасту рождения первенца в России, но который сейчас уже несколько выше, добавила эксперт.
Опрос ВЦИОМа измеряет не ценности, а повестку ближайших двух лет, а ее задают не годы, а роли, говорит доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Вадим Ковригин.
В 14–17 лет образование в приоритете не потому, что подростки его ценят, а потому, что школьные занятия и ЕГЭ занимают значимое место в расписании молодого человека, объясняет Ковригин. Для системы образования отдельный сигнал – это снижение приоритетной роли образования сразу после диплома. По его словам, оно воспринимается как задача, которую надо закрыть, а не как ресурс на всю жизнь. В 18–24 человек, как правило, впервые сам отвечает за свой доход и крышу над головой – отсюда деньги и здоровье приобретают большее значение. После 25 лет часто появляется семья, и она же становится приоритетом. Возраст здесь лишь коррелят статуса, добавил Ковригин.