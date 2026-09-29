Финансовая независимость возглавила список приоритетов российской молодежи

В 14–17 лет образование в приоритете не потому, что подростки его ценят, а потому, что школьные занятия и ЕГЭ занимают значимое место в расписании молодого человека, объясняет Ковригин. Для системы образования отдельный сигнал – это снижение приоритетной роли образования сразу после диплома. По его словам, оно воспринимается как задача, которую надо закрыть, а не как ресурс на всю жизнь. В 18–24 человек, как правило, впервые сам отвечает за свой доход и крышу над головой – отсюда деньги и здоровье приобретают большее значение. После 25 лет часто появляется семья, и она же становится приоритетом. Возраст здесь лишь коррелят статуса, добавил Ковригин.