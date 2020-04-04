Но сегодня простота этой метафоры больше не работает. Самоизолировавшийся мир ждет курьера не столько с гречкой, лекарством и медицинской маской, сколько с сообщением о существовании самого по себе мира. Причем, что характерно, этот мир ждет именно живого, человеческого курьера: по всем предсказаниям, курьер как функциональная единица уже практически должен был отмереть и уступить место дронам и роботам. События последних месяцев показали, как мы ошибались. И хорошо, что ошибались: в условиях, когда горизонт будущего всего человечества сократился до двух недель, а социально безопасное расстояние увеличилось до 1,5 м, человек-курьер стал наконец тем, чем всегда и был – атомом реальности, содержащим в себе сведения о природе мира людей.