Каждый день, кроме выходных, министр здравоохранения Аурелиюс Верига проводит пресс-конференцию (естественно, в маске), рассказывая о ситуации в стране. Трансляции ведутся и на Фейсбуке, и на новостных порталах. Еще я слежу за новостями, которыми делится мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс на своей странице в Фейсбуке. Просто, понятно и без излишней бюрократической сухости. О том, сколько потрачено на средства защиты для медиков, как работают мобильные пункты для сдачи анализов, какая помощь оказывается бизнесу. Он же анонсировал очень своевременный подарок всем рестораторам Вильнюса. Поскольку на узких улицах в Старом городе сложно соблюсти все карантинные требования (расстояние между столиками – не меньше 2 м и не меньше 1 метра от столиков до пешеходных дорожек, окон и входов во дворы и дома), то столики было разрешено поставить там, где их раньше было совсем мало: на бульварах, площадях и в скверах. И арендная плата за столы на улице в 2020 г. взиматься не будет. Только за первые сутки после объявления об этом заявки подали 67 столичных ресторанов.