Пандемия в Вильнюсе: открылись рестораны, музеи и церквиЛитва ввела режим ЧС еще до появления первого заболевшего в стране, а теперь смягчает карантин
На улицах Вильнюса вновь появились столики на тротуарах у ресторанов, горожане катаются на велосипедах, самокатах или просто гуляют. Вроде бы, все как и раньше, в «докарантинной» жизни. Но нет. Все виленчане – в масках, обходят друг друга на расстоянии, улыбаясь только глазами, а столики стоят на расстоянии двух метров друг от друга. После смягчения карантина 27 апреля кто-то из моих друзей отправился отметить это в уличное кафе, кто-то – в салон подстричься, а третьи пошли в библиотеку сдавать книги, которые давно уже прочитаны. Город становится хотя бы немного похожим на тот Вильнюс, в котором я живу 10 лет, переехав сюда из Москвы.
Этапы карантина
26 февраля в Литве был введен режим чрезвычайной ситуации, хотя на тот момент в стране не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Первый случай был выявлен 28 февраля у жительницы Шяуляя, вернувшейся из Вероны.
После объявления ЧС в жизни Вильнюса ничего особо не изменилось. В начале марта прошла традиционная ярмарка Казюкас, заполняющая весь Старый город. Но было заметно, да и продавцы жаловались, что покупателей и праздно гуляющих стало меньше. 11 марта Литва отметила 30-летие восстановления независимости: мероприятия на открытом воздухе состоялись, хотя в помещениях уже были отменены.
На следующий день нам сообщили, что с пятницы, 13 марта, будут закрыты детские сады, школы, университеты, музеи, спортклубы, кинотеатры и прочие развлекательные учреждения. В тот момент в стране было трое заболевших, все они вернулись из Италии.
Полноценный карантин был объявлен с 16 до 27 марта. Были закрыты все магазины, кроме продовольственных и аптек, рестораны и кафе, за исключением еды на вынос или доставки, салоны красоты. Закрылись все церкви, отменены все массовые мероприятия. Также были отменены все плановые приемы у врачей и операции, за исключением экстренных случаев. Как частным предприятиям, так и государственному сектору было рекомендовано перейти на удаленку. Запрещен въезд в Литву иностранцам, а все прибывающие в страну должны соблюдать карантин 14 дней. Тогда в Литве насчитывалось 18 случаев COVID-19, первая смерть от коронавируса была констатирована 20 марта.
Карантин в Литве продлевают каждые две недели, поэтому 25-го марта (274 положительных теста) было объявлено, что карантин продлен до 13 апреля. 8 апреля (912 случаев COVID-19) карантин продлили до 27-го. Ношение масок стало обязательным для всех. Причем везде: если есть хоть один человек на горизонте, пусть даже в лесу, – надевай маску. Штрафы за нарушение карантина, включая отсутствие маски, от 500 до 1500 евро для физических лиц, но за первое нарушение выпишут 250 евро.
Без паники
Надо отдать должное правительству Литвы: при введении ЧС и последующего карантина оно действовало на опережение. В Вильнюсе не было недостатка ни в средствах защиты для медиков, ни в тестах на коронавирус. На случай взлета числа заболевших был план по переоборудованию больниц и выставочного комплекса. К счастью, пока он так и не был востребован.
Среди жителей паники я не наблюдала. Конечно же, как и в других странах, в первые дни в магазинах сметали продукты длительного хранения и туалетную бумагу, но полки так быстро наполнялись заново, что все успокоились.
В продуктовых магазинах и аптеках сразу же появилась разметка на полах, чтобы ожидающие в очереди не подходили близко друг к другу. Кассы были оборудованы пластиковыми экранами, у работников – маски, защитные экраны и перчатки. Везде – санитайзеры для рук и одноразовые перчатки для покупателей. И до сих пор постоянно крутят объявления: «Не подходите близко друг к другу, дезинфицируйте руки, составьте список покупок заранее, а лучше закажите доставку на дом». С введением карантина продуктовые магазины практически опустели, а вот доступное время доставки поймать было сложно.
Со средствами гигиены и защиты практически не было проблем. Санитайзеры для рук появились сразу же, их стал производить завод «Vilniaus degtinė» («Вильнюсская водка»), их можно купить в разных упаковках: от литра до пяти (литр стоит от 4,99 евро).
Поначалу было сложно найти маски, но многие компании быстро наладили их пошив из обычного материала. А к моменту введения обязательного ношения подоспели медицинские маски с респираторами из Китая, и тогда уже можно было купить их везде: не только в аптеках, но и в продуктовых, и на заправках. Одна только сеть супермаркетов Maxima закупила 3,5 млн масок. (Население Литвы – 2,8 млн чел.).
Жители Вильнюса очень быстро перестроились на новые правила. И хотя у нас не было запрета на прогулки или занятия спортом на улицах, но город был пуст, желающие прогуляться старались выбраться в парки. В магазинах или даже на узких улочках Старого города старательно соблюдают дистанцию, обходя друг друга по дуге. Еще до того, как появление без маски грозило внушительным штрафом, многие стали их носить добровольно.
На большинстве рекламных стендов появились объявления о том, как важно мыть руки, держать дистанцию, куда обращаться в случае появления симптомов, и какими они могут быть. А еще лучше «Останьтесь дома». Стендам вторили электронные табло над дорогами, всплывающая реклама на сайтах. И мы ответственно старались это выполнять.
Ослабление карантина
С 16 апреля, ровно через месяц после начала карантина (1128 положительных тестов), было разрешено открыться непродовольственным магазинам, которые расположены не в торговых центрах (с некоторыми ограничениями). Также снова начали оказывать бытовые и ремонтные услуги, при условии, что контакт с посетителями занимает не более 20 минут.
22 апреля (1370 случаев COVID-19) карантин снова продлили, на сей раз до 11 мая, но вновь смягчили его требования: открылись торговые центры, а следом – салоны красоты, уличные кафе и рестораны, библиотеки и музеи, ботанические сады и зоопарки. В детские сады могут вернуться дети, если оба родителя не имеют возможности работать удаленно. В костелах снова идут мессы, кроме воскресных, при этом продолжаются прямые трансляции на фейсбуке. Маски по-прежнему обязательны, но теперь их можно снять не только в машине, но и за столиком в кафе.
Когда открылись торговые центры, особого наплыва покупателей там не наблюдалось. При входе в некоторые ТЦ стали измерять температуру и, конечно же, пускают посетителей только в масках.
Уже в понедельник многие столики уличных кафе заполнились клиентами, особенно ближе к вечеру. Во вторник же, к сожалению, подвела погода – тот самый фактор, который тяжело спрогнозировать.
Чиновники перед народом
Каждый день, кроме выходных, министр здравоохранения Аурелиюс Верига проводит пресс-конференцию (естественно, в маске), рассказывая о ситуации в стране. Трансляции ведутся и на Фейсбуке, и на новостных порталах. Еще я слежу за новостями, которыми делится мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс на своей странице в Фейсбуке. Просто, понятно и без излишней бюрократической сухости. О том, сколько потрачено на средства защиты для медиков, как работают мобильные пункты для сдачи анализов, какая помощь оказывается бизнесу. Он же анонсировал очень своевременный подарок всем рестораторам Вильнюса. Поскольку на узких улицах в Старом городе сложно соблюсти все карантинные требования (расстояние между столиками – не меньше 2 м и не меньше 1 метра от столиков до пешеходных дорожек, окон и входов во дворы и дома), то столики было разрешено поставить там, где их раньше было совсем мало: на бульварах, площадях и в скверах. И арендная плата за столы на улице в 2020 г. взиматься не будет. Только за первые сутки после объявления об этом заявки подали 67 столичных ресторанов.
В Вильнюсе всегда была необыкновенно насыщенная культурная жизнь. И сейчас город ищет способы, как развлечь жителей. Проводятся виртуальные экскурсии, открылся автокинотеатр на крыше одного из торговых центров. А с 30 апреля заработает аэрокинотеатр. Сеансы будут проводиться на летном поле Вильнюсского аэропорта, где появится экран с пятиэтажный дом, а звук будет транслироваться на определенной радиоволне, и зрители смогут поймать его в своих автомобилях. Этот проект создан не только ради развлечения, но и с целью помочь авиационному сектору, который сейчас несет огромные убытки.
Помощь бизнесу
В Литве предварительный план помощи бизнесу был объявлен 16 марта, в день введения карантина. Создан список 32 000 предприятий, которые наиболее пострадали от пандемии. Эти компании освобождаются от налогов и пени до окончания действия режима чрезвычайной ситуации. После чего предприятия могут претендовать на беспроцентный кредит. Если компания не вошла в список, то есть возможность подать заявку на предоставление льгот.
Компании, вынужденные остановить деятельность, получают субсидии, чтобы сохранить рабочие места. Есть два варианта: 90% от начисленной работнику месячной заработной платы, но не более 607 евро гросс; 70% от начисленной работнику месячной заработной платы, но не более 910,5 евро гросс. (Минимальный размер оплаты труда в Литве – 555 евро, а средняя заработная плата – 1 358,6 евро). Субсидии предоставляются при условии, что работодатель сохранит не менее 50% рабочих мест в течение хотя бы трех месяцев после окончания выплаты. На 24 апреля 12 200 работодателей, объявивших об остановке деятельности, обратились за выплатой субсидий; их уже получили 11 772 компании, на это потрачено 9,926 млн евро.
Для индивидуальных предпринимателей и самозанятых работников, чья деятельность пострадала из-за карантина, предусмотрена ежемесячная выплата в размере 257 евро. Из 61 566 обратившихся самозанятых ее уже начали получать 50 262 (выплачено 6,667 млн. евро).
Всего на выплату субсидий правительство Литвы планирует потратить 1,138 млрд евро, для самозанятых запланировано 108 млн евро.
Что дальше?
В конце апреля литовские власти изменили методику коронавирусного учета: до этого в статистику вносили все положительные результаты анализов, теперь – только заболевших. Это позволило несколько улучшить цифры: на 28 апреля в стране зафиксировано 1344 заболевших (+5 за сутки), выздоровевших – 536, смертей – 44. Сделано 111 809 тестов.
Сейчас обсуждается следующий этап ослабления карантина. И в первую очередь – как снова возобновить работу поликлиник и больниц для плановых консультаций и операций. Все-таки жители уже почти два месяца не могут обратиться к врачам, в основном консультации проводятся по телефону. 28-го апреля премьер-министр Саулюс Сквернялис не дал точного ответа на вопрос будет ли отменен карантин после 11-го мая, но не исключил, что такое может произойти. Подчеркнув при этом, что даже в случае отмены карантина многие ограничения останутся в силе. И нам жить в этой новой реальности еще долго.