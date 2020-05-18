Одесса выходит из карантинаСпустя два месяца в городе у Черного моря открылись парки, непродовольственные магазины и уличные кафе
Украина ввела общенациональный карантин второй в Европе, сразу после Италии – еще в середине марта. И, похоже, это сработало: страна с населением 41,9 млн человек лишь в четвертом десятке по числу заболевших COVID-19 (18291 человек на 17 мая). А Одесская область, одна из крупнейших по численности населения в Украине, лишь на 11 месте по количеству заболевших (746 человек), причем главным очагом вируса оказался не город с населением более 1 млн человек, а Подольский район, где проживают около 66 000 человек.
Почему так мало заболевших
Про Одессу говорят, что это маленькая деревня – сарафанное радио здесь работает очень хорошо. Но за два месяца, что в Одессе действует карантин, я не слышала ни об одном реально заболевшем ни среди моих знакомых, ни среди знакомых моих знакомых. Есть мнение, что недуг с подобными симптомами Одесса перенесла ещё в декабре 2019 г. Высокая температура, кашель и исчезновение обоняния привели целую цепочку моих знакомых к самоизоляции еще в конце прошлого и начале этого года. И это не только люди из моего круга: местные врачи в социальных сетях рассказывают об аналогичных случаях.
Что разрешили в Одессе
С 11 мая в городе открыты для посещения парки, скверы, детские площадки и прочие зоны отдыха под открытым небом. Также разрешено начать работу ресторанам (с обслуживанием только на улице, блюда должны подаваться в одноразовой посуде и закрытыми), непродовольственным магазинам, салонам красоты, парикмахерским и заведениям бытового обслуживания (которые способны обеспечить санитарные требования). При этом «масочный режим» сохраняется. 14 мая мэр Одессы Геннадий Труханов провел инспекцию городских пляжей. «Одесса будет готова к пляжному сезону», – заявил мэр, но дата открытия пляжей пока не названа.
Ресторанный и развлекательный бизнес исключительно важен для благополучия Одессы. Когда 17 марта город официально ушел на карантин, местные рестораны и кафе быстро перешли в режим онлайн заказов, часто предлагая бесплатную доставку, лишь бы удержать своих клиентов и хоть как-то покрыть базовые расходы и не потерять сотрудников.
В период карантина одесситов очень выручали «Glovo» и «Raketa» – аналоги доставки еды от «Яндекс.Еда» и Delivery Club. Эти ребята выстраиваются в очереди в «Макдональдса», «Компота» и других местных заведений, а распознать их легко по c ярко-жёлтым и ярко-оранжевым рюкзакам. Во время строго карантина только эти яркие пятна и летали по улицам на велосипедах, самокатах и прочих средствах передвижения.
С 11 мая, когда карантинные меры были ослаблены, кафе и рестораны дружно расставили столики на уличных террасах – на расстоянии 1,5 метра друг от друга (обслуживание внутри ресторанов и кафе по-прежнему не допускается, также закрыты фудкорты в ТРЦ). Власти запретили выдавать клиентам меню: они должны быть вывешены у входа в заведение. Но одесские рестораторы оказались более предприимчивыми и технически грамотными: на столиках заведений появились QR-коды для бесконтактного просмотра меню. К сожалению, на прошедшей неделе температура в Одессе не поднималась выше 20С, и людей за столиками было немного.
Салоны красоты, стоматологические клиники и прочие заведения сферы услуг тоже не увидели резкого наплыва клиентов в первую неделю ослабления карантина. На мой взгляд, тому есть две причины: во-первых, многие из этих учреждений продолжали работать, принимая постоянных клиентов за официально закрытыми дверями, а во-вторых, клиенты, которые на два месяца остались без работы, экономически истощены и не могут позволить себе дорогостоящие процедуры.
Как моряки возвращались домой
Многие годы самой престижной в Одессе являлась профессия моряка – та, где платят в долларах. Город по-прежнему во многом живет морем, и в начале пандемии многие семьи говорили «спасибо» белорусской авиакомпании «Белавиа», благодаря которой одесские моряки, студенты и путешственники смогли вернуться домой: «Белавиа» совершала рейсы в Одессу до последнего, пока кабинет министров Украины не остановил транспортное сообщение. С 17 марта кабмин приостановил не только международные пассажирские перевозки, но и перевозки внутри страны всеми видами транспорта – авиционным, железнодорожным и автомобильным.
Однако Министерство инфрастуктуры Украины уже объявило о возобновлении регулярного пассажирского сообщения, которое будет проходить в три этапа, начиная с 22 мая. На первом этапе возобновятся городские и пригородные автомобильные перевозки. Второй этап может начаться с 29 мая, – он предусматривает запуск внутриобластных перевозок, внутреннего авиасообщения, а также начало движения пригородных поездов. С 9 июня могут начаться межобластные и международные автомобильные перевозки. На последнем этапе возобновится международное авиасообщение – его дата ещё не объявлена. Международный аэропорт Одессы пока закрыт до 22 мая, и эту остановку власти использовали для завершения строительства новой взлетно-посадочной полосы (готова на 98%) и нового перонного комплекса; все работы должны быть закончены к концу июня, сообщали местные СМИ.
Кто пострадал от карантина, а кто нет
Лишь 29% украинцев могут себе позволить работать удалённо, в их числе – айтишники, учителя, журналисты. Возникает вопрос: что делать с остальными, чей труд не переносится в интернет? Сотрудников отправляют в неоплачиваемые отпуска, кого-то увольняют. Самые уязвимые во время карантина — те, кто работает неофициально. Их права никак не защищены. По данным Министерства экономического развития и торговли, нелегально работают 15,7 млн украинцев.
Но сейчас в Украине происходит настоящий бум IT-образования. Желая быть в тренде, развиваться и зарабатывать достойно, молодёжь начинает учиться программированию еще не успев окончить школу. В результате в стране появилось множество действительно талантливых и прогрессивных IT-специалистов. И айтишники плавно вошли в режим карантина, практически не ощутив разницы. Возможно, что работы и заказчиков у них даже прибавилось.
Всевозможные образовательные платформы, языковые курсы быстро переформатировались из оффлайна на работу через интернет. Так произошло и в компании ILA (Innovative English Adventure), где работаю я. С 17 марта, когда в Одессе был введен карантин, мы приостановили работу в офисе, а уже 18 марта мы провели первый групповой урок онлайн. Первую неделю студенты и преподаватели привыкали к новому формату, но в результате эти два картинных месяца мы провели очень плодотворно. Я научилась пользоваться онлайн доской, в привычку вошло делиться экраном для совместного просмотра учебных материалов и проводить контрольные работы через интернет. Этот опыт стал стресс-тестом как для преподавателей, так и для учеников – и, думаю, прошли его и те, и другие.
Что же касается традиционных учебных заведений, то к очным занятиям они не возвращаются. Правительство объявило, что школы и детские сады (включая частные) смогут открыться только 1 сентября.
Скидки и штрафы
Экономический кризис, вызванный пандемией – подходящее время, чтобы договориться с владельцем жилья или рабочего помещения о скидке на аренду – на дисктонт в 30% можно смело рассчитывать. Я знаю многих киевлян, которые приехали в Одессу переживать карантин – поближе к морю. Им удалось снять жильё по приятным ценам.
За нарушение карантинных предписаний в Украине были объявлены штрафы величиной до 17000 гривен (46500 руб.) – например, за прогулку в парке. Но они так и остались пустой угрозой: по сообщению издания «Одесская жизнь», за время карантина в городе и области на максимальную сумму оштрафовали лишь семь человек. А число горожан на улицах определялось не предписаниями, а улучшением либо ухудшением погоды. Разрешенное передвижение в одиночку или по двое в Одессе дополнялось семейными прогулками. Иногда можно увидеть на улице и детей до 14 лет без сопровождения родителей, хотя это тоже запрещено. То же самое касается и масок: на улицах можно встретить как человека в маске, так и без неё, хотя формально это тоже не разрешается. Что же касается магазинов, почты и других пространств под крышей, здесь одесситы вынуждены прибегать к средствам защиты – это контролирует охрана заведений.