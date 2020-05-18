Всевозможные образовательные платформы, языковые курсы быстро переформатировались из оффлайна на работу через интернет. Так произошло и в компании ILA (Innovative English Adventure), где работаю я. С 17 марта, когда в Одессе был введен карантин, мы приостановили работу в офисе, а уже 18 марта мы провели первый групповой урок онлайн. Первую неделю студенты и преподаватели привыкали к новому формату, но в результате эти два картинных месяца мы провели очень плодотворно. Я научилась пользоваться онлайн доской, в привычку вошло делиться экраном для совместного просмотра учебных материалов и проводить контрольные работы через интернет. Этот опыт стал стресс-тестом как для преподавателей, так и для учеников – и, думаю, прошли его и те, и другие.