Главная / Общество / Интервью /

Андрей Логинов: «Имитация преподавания разрушает смысл образования»

Ректор РГГУ о будущем гуманитариев и теоретизации основ госполитики в сфере традиционных ценностей
Анастасия Майер
Ирина Казьмина
Ректор РГГУ Андрей Логинов
Ректор РГГУ Андрей Логинов / Максим Стулов / Ведомости

Российская система высшего образования перестраивается под потребности экономики. Власти делают ставку на подготовку инженеров, IT-специалистов и кадров для других высокотехнологичных отраслей. На 2026/27 учебный год в вузах выделено около 264 000 бюджетных мест по направлениям инженерного дела, технологий и технических наук, а их доля за год выросла с 43% до 45% от общего объема. Одновременно Минобрнауки сокращает на 13% число платных мест по 40 специальностям. В основном это социогуманитарные направления в негосударственных вузах – экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью.

О том, почему не стоит ограничивать платный набор на гуманитарные направления, а также о планах вуза превратить основные направления госполитики в сфере сохранения и укрепления традиционных ценностей в отдельные области научного знания в интервью «Ведомостям» рассказал ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Андрей Логинов.

