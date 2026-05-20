Андрей Логинов: «Имитация преподавания разрушает смысл образования»

Российская система высшего образования перестраивается под потребности экономики. Власти делают ставку на подготовку инженеров, IT-специалистов и кадров для других высокотехнологичных отраслей. На 2026/27 учебный год в вузах выделено около 264 000 бюджетных мест по направлениям инженерного дела, технологий и технических наук, а их доля за год выросла с 43% до 45% от общего объема. Одновременно Минобрнауки сокращает на 13% число платных мест по 40 специальностям. В основном это социогуманитарные направления в негосударственных вузах – экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью.