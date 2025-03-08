Слова вместо пуль: как филолог помогала одолеть врага

Как вспоминала Снегирева в интервью «Российской газете», на тот момент исход операции был предрешен, однако в этом нужно было убедить японский генералитет. Чтобы избежать кровопролития, переводчица более полутора суток без сна и еды непрерывно вела с ними переговоры, пытаясь добыть данные о составе и численности войск. На вторые сутки перед ней была поставлена задача объявить японцам, что они стали военнопленными и должны сложить оружие.