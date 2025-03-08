Слова вместо пуль: как филолог помогала одолеть врага

Слова вместо пуль: как филолог помогала одолеть врагаВоенный путь преподавателя университета Татьяны Снегиревой
В истории Великой Отечественной, а затем и советско-японской войны было немало примеров, когда гражданские специалисты находили свое место на фронте. Один из них – история переводчика Татьяны Снегиревой, чья самоотверженность помогла добиться капитуляции Квантунской армии. По случаю Международного женского дня вспоминаем ее путь.
Педагогический фронт
Татьяна Снегирева родилась 11 января 1916 г. в Екатеринославе (сейчас – украинский город Днепр) в семье ветеринара и учительницы русского языка. После школы талантливая девушка поступила в Днепропетровский техникум иностранных языков. В 1933 г. Снегирева окончила его с отличием по специальности «Преподаватель английского языка», что дало ей возможность без экзаменов стать студенткой 2-го курса Ленинградского института филологии, литературы и истории (ЛИФЛИ, сейчас – филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета).
В следующем году она перешла в особый японский сектор при ЛИФЛИ, созданный для подготовки военных переводчиков. Там преподавали лучшие востоковеды страны, а также японцы из Коминтерна. В результате уже в 20-летнем возрасте Снегирева оказалась в Токио, где работала переводчиком в аппарате военного атташе полпредства СССР. После возвращения в 1939 г. преподавала английский язык в Днепропетровском институте иностранных языков, Туркменском педагогическом институте (Ашхабад) и Военно-политической Академии имени В. И. Ленина (Москва).
После окончания войны Татьяна Снегирева преподавала английский язык в Хабаровском государственном педагогическом институте (сейчас – Педагогический институт Тихоокеанского государственного университета), а в 1966 г. пришла работать на кафедру английской филологии в Горьковский государственный педагогический институт иностранных языков (сейчас – Нижегородский государственный лингвистический университет).
В круг ее учебных поручений входило чтение лекций по лексикологии, стилистике и истории английского языка, а также сравнительной типологии английского и русского языков. Она вела семинарские занятия по целому ряду теоретических дисциплин и привнесла в учебный процесс значимый элемент практической целесообразности, что позволило сделать более продуктивным преподавание истории английского языка, лингвистической интерпретации текста, сравнительной типологии.
Японский фронт
О том, кем работала Татьяна Снегирева в годы войны, стало известно только в конце 1970-х из публикации в газете «Ленинская смена». Сама она предпочитала умалчивать о заслугах, да и значительное число документов, связанных с деятельностью Главного разведывательного управления Рабоче-Крестьянской Красной Армии, долгое время находилось под грифом секретности.
Как оказалось, в 1941 г. Снегирева экстерном окончила Московский Восточный институт и была направлена на военную службу в расположение 7-го отдела политуправления 17-й армии Забайкальского фронта. Фронт был образован на базе Забайкальского военного округа в связи с угрозой вступления Японии в войну против СССР. В течение года переводчица находилась на территории Монгольской Народной Республики, а затем вплоть до 1945 г. служила инструктором-литератором в китайском городе Чойболсан.
В ее обязанности входило изучение японской прессы, что было необходимо для понимания советским руководством политической ситуации, а также написание листовок с призывами к японским солдатам и местному населению. «Звездный час» Снегиревой наступил во время советско-японской войны. Она участвовала в десантной операции по взятию Мукдена (сейчас – Шэньян), аресте императора Маньчжоу-Го Пу И и захвате руководства японской Квантунской армии с последующим подписанием документов по отречению и капитуляции.
Как вспоминала Снегирева в интервью «Российской газете», на тот момент исход операции был предрешен, однако в этом нужно было убедить японский генералитет. Чтобы избежать кровопролития, переводчица более полутора суток без сна и еды непрерывно вела с ними переговоры, пытаясь добыть данные о составе и численности войск. На вторые сутки перед ней была поставлена задача объявить японцам, что они стали военнопленными и должны сложить оружие.
«У них пистолеты и самурайские мечи. Стоило кому-то закричать "банзай", и началась бы резня. На какое-то мгновение почувствовала свою беззащитность, ведь на мне только форменное платье и нет даже шинели. Как будто шинель могла защитить! От волнения стала заикаться, но сказала по-японски все, что полагается. Воцарилось молчание. Потом кто-то из генералов первым положил пистолет на стол. За ним стали сдавать оружие остальные», – говорила она.
За участие в десантной операции по взятию Мукдена Снегирева была награждена Орденом Отечественной войны I и II степени и медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией». Она была демобилизована в 1946 г. в звании капитана административной службы.