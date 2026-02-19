Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Арест как диагноз

Изменит ли смерть Алии Галицкой подход правоприменителей к лишению свободы
Яна Суринская , редактор группы правовой информации

Московский областной суд принял решение об отмене ареста Алии Галицкой. Правда, уже посмертно. Это решение поставило в трагедии точку, но только юридически. А по-человечески это скорее многоточие, за которым следует несколько вопросов.

Женщина скончалась, не дождавшись суда. Государство по сути признало, что ее заключение под стражу было избыточным. Но кому от этого легче, и сколько еще арестованных и сломленных людей содержатся в изоляторах по обвинению в экономических составах преступления?

Без наказания не остался и судья, который поместил Галицкую в СИЗО: ему сделали строгий выговор, который в дальнейшем повлияет на карьеру. Но почему он не задумывался о таких последствиях, принимая решение, – вопрос не сложный. Стоит признать, что, к сожалению, в российской практике мера пресечения в виде ареста давно перестала быть исключением, а стала правилом. И это несмотря на то, что не первое десятилетие и президент, и многие законотворцы говорят о том, что не надо заключать в СИЗО бизнесменов и людей, обвиняемых по экономическим преступлениям.

Примерно каждый первый адвокат, выступая в защиту доверителя, напоминает суду, что изоляция человека от общества – крайняя мера. У многих заключенных разрываются контакты с близкими, их бизнес репутационно чаще всего не восстанавливается.

Суд завершил спор Галицких о детях после смерти матери

Общество

Формально суд констатирует: оснований для содержания под стражей не было или они отпали. Но фактически он признает иное – система способна на коррекцию, пусть и с опозданием. Для родственников это шанс на восстановление имени. Для бизнеса – осторожный намек на то, что процессуальные решения не высечены в камне. Для правоохранительной системы – возможность показать, что контрольные механизмы работают. Однако цена такой коррекции слишком высока: она измеряется не компенсацией, а необратимостью.

Посмертная отмена ареста в случае с Галицкой – это уже не про восстановление ее прав, а про исправление истории. Но восстановление исторической справедливости после утраты остается только символическим жестом, который напоминает, что человек может сломаться, а сложившейся системе можно поставить диагноз.

Здесь возникает еще один вопрос: насколько в нашем обществе еще весома презумпция невиновности. Зачастую после сообщений о задержании или аресте человека на нем сразу же ставится клеймо неблагонадежного. При этом оправдание его честного имени может занять несколько лет, и то шанс невелик.

Опыт наказанного судьи может стать примером для его коллег и заставить тщательнее взвешивать обстоятельства. Но в конечном счете, без ограничительных рамок в законодательстве эффект от трагедии представляется слабым.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте