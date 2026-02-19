Арест как диагноз

Без наказания не остался и судья, который поместил Галицкую в СИЗО: ему сделали строгий выговор, который в дальнейшем повлияет на карьеру. Но почему он не задумывался о таких последствиях, принимая решение, – вопрос не сложный. Стоит признать, что, к сожалению, в российской практике мера пресечения в виде ареста давно перестала быть исключением, а стала правилом. И это несмотря на то, что не первое десятилетие и президент, и многие законотворцы говорят о том, что не надо заключать в СИЗО бизнесменов и людей, обвиняемых по экономическим преступлениям.