«Кедр» в мировом эфире

Параметры этого сигнала сегодня кажутся архаичными. Развертка составляла всего 100 строк. Это значит, что все изображение по вертикали состояло из сотни горизонтальных полос. Для сравнения: четкость даже старых советских телевизоров была в шесть раз выше. Если сопоставить «Селигер» с современным Full HD, то картинка из космоса была в десять раз менее детальной. При частоте 10 кадров в секунду изображение мерцало и дергалось, напоминая кадры немого кино. Но для апреля 1961 г. эта трансляция была вершиной технологий.