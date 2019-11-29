Из МВД уйдет наказанный из-за дела Голунова начальник пресс-службы
Руководитель пресс-службы московской полиции Юрий Титов перейдет на другую работу, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу МВД. Его место займет начальник отделения пропаганды ГИБДД по Пермскому краю Владимир Васенин.
Титов в июле был привлечен к дисциплинарной ответственности из-за ошибок в освещении дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. На сайте московского МВД были опубликованы фотографии нарколаборатории, которая якобы была дома у журналиста. Его знакомые обратили внимание, что на снимках не квартира Голунова, но Титов опровергал, что фото были сделаны в другом месте. Позже полиция признала ошибку.
Ранее стало известно, что бывший полицейский Акбар Сергалиев, уволенный после задержания Голунова, перешел на работу в сеть алкомаркетов «Красное и белое», где был назначен сотрудником отдела по предотвращению потерь. В пресс-службе компании уточнили, что с предыдущего места работы он был уволен по собственному желанию, у руководства не была к нему нареканий.
Полицейские задержали Голунова 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Журналист утверждал, что их ему подкинули. Позже Голунов был освобожден, обвинения с него сняли из-за недоказанности его участия в совершении преступления.