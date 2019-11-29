Из МВД уйдет наказанный из-за дела Голунова начальник пресс-службы

Ранее стало известно, что бывший полицейский Акбар Сергалиев, уволенный после задержания Голунова, перешел на работу в сеть алкомаркетов «Красное и белое», где был назначен сотрудником отдела по предотвращению потерь. В пресс-службе компании уточнили, что с предыдущего места работы он был уволен по собственному желанию, у руководства не была к нему нареканий.