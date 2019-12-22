На территории завода «Нефтехим» в Уфе произошел пожар

АО «Опытный завод «Нефтехим» было создано в 1970 г. в качестве опытной базы по отработке новых технологий химических процессов, говорится на его сайте. Предприятие специализируется на разработке, внедрении и крупнотоннажном производстве химических реагентов, применяемых при добыче, транспортировке и переработке нефти и газа. Партнерами завода являются «Лукойл», «Газпром», «Башнефть», «Роснефть» и другие компании.