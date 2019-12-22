На территории завода «Нефтехим» в Уфе произошел пожар
Утром 22 декабря на территории опытного завода «Нефтехим» в Уфе произошел крупный пожар, сообщило региональное управление МЧС. Загорелось трехэтажное кирпичное производственное здание, говорится в сообщении. «Производится тушение разлившейся легковоспламеняющейся жидкости», – уточнило МЧС.
Пожар локализован на площади 2000 кв. м. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. На место происшествия выезжал начальник управления МЧС по Башкортостану Марат Латыпов.
Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. Причиной пожара могло стать возгорание бочек с легковоспламеняющейся технологической жидкостью, сообщил ТАСС зампредседателя госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Александр Лопухов.
Горение происходит на территории промышленной зоны, жилых домов поблизости нет, отмечается в сообщении МЧС. На месте работает передвижная лаборатория, которая замеряет концентрацию вредных веществ в воздухе.
АО «Опытный завод «Нефтехим» было создано в 1970 г. в качестве опытной базы по отработке новых технологий химических процессов, говорится на его сайте. Предприятие специализируется на разработке, внедрении и крупнотоннажном производстве химических реагентов, применяемых при добыче, транспортировке и переработке нефти и газа. Партнерами завода являются «Лукойл», «Газпром», «Башнефть», «Роснефть» и другие компании.