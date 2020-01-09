Налоговики назвали самые популярные имена новорожденных в 2019 году
В 2019 г. в России самыми популярными мужскими именами для новорожденных стали Артем, Александр, Михаил, Максим и Иван, среди популярных женских имен – София, Виктория, Анна, Мария и Алиса, сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС).
Список редких мужских имен возглавили Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир. В список самых редких женских имен вошли Милорада, Феоктиста, Златаслава, Капитолина, Сентябрина, Матрена и Дива.
По данным ЗАГСов, мальчиков рождается больше, чем девочек (51,45%). В 2019 г. второй ребенок появился в 37,44% семей, первый – в 37,31%, третий – в 16,95%. Средний возраст матери – от 25 до 35 лет.
C 2019 г. налоговая служба является оператором единой системы регистрации и идентификации населения, содержащей акты гражданского состояния россиян. Ранее ЗАГСы составляли записи актов, собирали их в книгу госрегистрации и электронную систему, а затем передавали их в органы социальной защиты, налоговую и миграционную службы, Пенсионный фонд России (ПФР), Фонд социального страхования (ФСС) и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Сейчас ФНС получает эти данные через единую систему.