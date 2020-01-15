Путин предложил выдавать материнский капитал при рождении первого ребенка
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил выдавать материнский капитал при рождении первого ребенка с 1 января 2020 г. Его размер составит 466 617 руб. Сама программа маткапитала будет продлена до конца 2026 г.
Кроме того, президент предложил увеличить материнский капитал на 150 000 руб. при рождении второго ребенка. Если в семье сейчас уже есть один ребенок, то после рождения второго она сможет получить 616 617 руб.
В своем послании президент также объявил, что с 2020 г. семьи с доходом ниже прожиточного минимума смогут получить ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Их размер составит 5500 руб.
Программа материнского капитала заработала в 2007 г. Тогда семьям полагались выплаты после рождения второго и последующих детей в размере 250 000 руб. В последующие годы правительство несколько раз индексировало маткапитал, последний раз – в 2019 г. до 466 600 руб. Рост составил 3,8%.