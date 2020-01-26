Число заразившихся коронавирусом превысило 2000 человек

В китайском городе Ухань 31 декабря была зафиксирована вспышка пневмонии, ее возбудителем оказался неизвестный тип коронавируса. Он активно распространяется в странах Юго-Восточной Азии. Из-за распространения вируса в китайской провинции Шаньдун (население около 100 млн человек) частично ограничено транспортное сообщение с другими регионами. Аналогичные меры приняты в городе Сиань в провинции Шэньси (население около 12 млн человек), а также в Шаньтоу в провинции Гуандун (5,6 млн человек), сообщает Beijing News со ссылкой на заявление местных властей.