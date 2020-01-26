Число заразившихся коронавирусом превысило 2000 человек
Коронавирус, вспышка которого зафиксирована в Китае, диагностирован у более 2000 человек, сообщает Reuters. Число погибших, по последним данным, составляет 56 человек. При этом уже есть излечившиеся.
Большинство заболевших – жители Китая. Случаи заражения вирусом также зарегистрированы в США, Таиланде, Южной Корее, Японии, Австралии, Франции и Канаде. В России, по данным Минздрава, подтвержденных случаев заболевания не выявлено.
Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять международную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки вируса. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал ситуацию «сложной» и заявил об ускоренных темпах распространения болезни. Из-за опасности распространения нового типа коронавируса власти КНР объявили о временном запрете на продажу диких животных, отмечает агентство.
В китайском городе Ухань 31 декабря была зафиксирована вспышка пневмонии, ее возбудителем оказался неизвестный тип коронавируса. Он активно распространяется в странах Юго-Восточной Азии. Из-за распространения вируса в китайской провинции Шаньдун (население около 100 млн человек) частично ограничено транспортное сообщение с другими регионами. Аналогичные меры приняты в городе Сиань в провинции Шэньси (население около 12 млн человек), а также в Шаньтоу в провинции Гуандун (5,6 млн человек), сообщает Beijing News со ссылкой на заявление местных властей.