При крушении вертолета с Коби Брайантом погибли девять человек

В результате крушения погибли девять человек, в том числе пилот, сказал шериф округа Лос-Анджелес Алекс Виллануэва во время пресс-конференции. От дальнейших комментариев он отказался до установления личности погибших и уведомления их семей, пишет газета. По словам начальник пожарной охраны Дэрила Осби, первоначально была неизвестно, сколько человек находилось в вертолете и не были были ли он перегружен.