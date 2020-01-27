При крушении вертолета с Коби Брайантом погибли девять человек
Число погибших при крушении вертолета в Касабусасе (округ Лос-Анджелес, Калифорния) выросло до девяти человек, пишет New York Timts со ссылкой на шерифа округа. Ранее сообщалось, что погибло пять человек, в их числе пятикратный чемпион NBA Коби Брайант и его 13-летняя дочь.
В результате крушения погибли девять человек, в том числе пилот, сказал шериф округа Лос-Анджелес Алекс Виллануэва во время пресс-конференции. От дальнейших комментариев он отказался до установления личности погибших и уведомления их семей, пишет газета. По словам начальник пожарной охраны Дэрила Осби, первоначально была неизвестно, сколько человек находилось в вертолете и не были были ли он перегружен.
Авиакатастрофа произошла около 10 утра по местному времени. Власти первоначально подтвердили гибель пяти человек. Позже руководство NBA уведомило игроков лиги о гибели при крушении 41-летнего Коби Брайанта и его 13-летней дочери Джианны. Об этом сообщили Wall Street Jornal и NYT. По данным EPSN, вместе с отцом и дочерью в вертолете летел ровесник Джианны, ее одноклубник, и его родители. Они направлялись на тренировочный баскетбольный матч.
Коби Брайaнту был 41 год. Он один из величайших игроков в истории баскетбола. В течение 20 сезонов Брайант выступал за «Лос Анджелес Лейкерс», став с этой командой пятикратным чемпионом НБА. Всего за карьеру в НБА он набрал 33 643 очков. В 2008 г. и 2012 г. Брайaнт в составе сборной США по баскетболу становился олимпийский чемпионом.