Роспотребнадзор зарегистрировал в Минюсте постановление о мерах против коронавируса

В декабре 2019 г. в китайском Ухане произошла вспышка пневмонии, вызванной неизвестным ранее коронавирусом. Заболевание зафиксировано почти во всех регионах страны, единичные случаи регистрируются и за ее пределами – в азиатских странах, Европе и США. Всемирная организация здравоохранения классифицировала вспышку как национальную чрезвычайную ситуацию. Председатель КНР Си Цзиньпин накануне назвал ситуацию «сложной» и заявил об убыстряющихся темпах распространения заболевания.