Роспотребнадзор зарегистрировал в Минюсте постановление о мерах против коронавируса
Роспотребнадзор подготовил и зарегистрировал в Минюсте постановление о мерах против распространения в России коронавируса. Постановление разработано по поручению правительства России, сообщается на сайте ведомства.
В сообщении говорится, что в постановлении главного государственного санитарного врача определяется перечень мер «по недопущению распространения коронавируса на территории России». Сам текст постановления на сайте пока не опубликован, датой регистрации документа в Минюсте названо 24 января.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом составило 2454 человека, 80 человек умерло. В России пока не было зафиксировано ни одного случая заражения. «Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора», – говорится в сообщении ведомства.
В декабре 2019 г. в китайском Ухане произошла вспышка пневмонии, вызванной неизвестным ранее коронавирусом. Заболевание зафиксировано почти во всех регионах страны, единичные случаи регистрируются и за ее пределами – в азиатских странах, Европе и США. Всемирная организация здравоохранения классифицировала вспышку как национальную чрезвычайную ситуацию. Председатель КНР Си Цзиньпин накануне назвал ситуацию «сложной» и заявил об убыстряющихся темпах распространения заболевания.