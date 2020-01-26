Российские туроператоры приостановили продажу туров в Китай из-за коронавируса

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подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, было зафиксировано в Китае на вечер 26 января. Такие данные приводит агентство «Синьхуа», но они не включают Тибетский автономный район. 324 заболевших, по официальной статистике, находились в критическом состоянии, 56 скончались. Темпы распространения опасного коронавируса ускоряются, заявил 25 января председатель КНР Си Цзиньпин.

За прошедшую неделю несколько китайских городов ввели запрет на въезд людей и транспорта без специальных разрешений из-за угрозы распространения вируса. Среди них Ухань с населением более 11 млн человек, Хуанган (более 6 млн) и Шаньтоу (более 5 млн). С 27 января Китай приостанавливает отправку организованных групп туристов за рубеж. С 26 января остановлено автобусное сообщение между китайскими провинциями.

Временно закрыты для посещения часть Великой китайской стены, Пекинский национальный стадион, Диснейленд в Шанхае и ряд других достопримечательностей. За пределами материкового Китая заболевания вирусом зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, США, Сингапуре, Франции, Малайзии, Непале и Австралии.