Российские туроператоры приостановили продажу туров в Китай из-за коронавируса
Российские туроператоры приостановили продажу туров в Китай с конца прошлой недели после того, как вечером в пятницу, 24 января, такие рекомендации дал Ростуризм, рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. По ее словам, приостановка продлится до стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе, сроки пока не ясны.
Ростуризм рекомендовал туроператорам и турагентам приостановить реализацию не только пакетных туров, но и отдельных услуг – авиабилетов, размещений в отелях, трансферов и экскурсий. Ранее Роспотребнадзор признал ситуацию в Китае «угрозой безопасности туристов». При аннулировании тура путешественники могут претендовать на полный возврат средств, уточнял Ростуризм.
В декабре 2019 г. в китайском Ухане произошла вспышка пневмонии, вызванной неизвестным ранее коронавирусом. К вечеру 26 января в КНР было около 2000 заболевших, более 50 умерли. Заболевание зафиксировано почти во всех регионах страны. Всемирная организация здравоохранения классифицировала вспышку как национальную чрезвычайную ситуацию.
Китай входит в десятку популярных массовых зимних направлений отдыха россиян, говорит Ломидзе. Большинство организованных туристов отдыхает в Китае на острове Хайнань, где их на 26 января было около 7000 человек, еще около 1000 путешествуют по континентальной части страны. По ее словам, организованные туристы – это около 90% от общего числа отдыхающих там россиян, остальные приехали самостоятельно.
Для Хайнаня российские туристы – заметная часть потока: за январь – август 2019 г. 17% приезжих были именно россияне, передавал ТАСС со ссылкой на губернатора Хайнаня Шень Сяомина. Он прогнозировал, что за год на остров приедет более 300 000 туристов из России.
«Интурист» приостановил продажи туров в Китай с середины прошлой недели, сказал исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин. Anex Tour, также приостановившая продажи туров в Китай, сообщила, что рейсы аффилированной с ней авиакомпании Azur Air на Хайнань планируются в соответствии с расписанием.
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подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, было зафиксировано в Китае на вечер 26 января. Такие данные приводит агентство «Синьхуа», но они не включают Тибетский автономный район. 324 заболевших, по официальной статистике, находились в критическом состоянии, 56 скончались. Темпы распространения опасного коронавируса ускоряются, заявил 25 января председатель КНР Си Цзиньпин.
За прошедшую неделю несколько китайских городов ввели запрет на въезд людей и транспорта без специальных разрешений из-за угрозы распространения вируса. Среди них Ухань с населением более 11 млн человек, Хуанган (более 6 млн) и Шаньтоу (более 5 млн). С 27 января Китай приостанавливает отправку организованных групп туристов за рубеж. С 26 января остановлено автобусное сообщение между китайскими провинциями.
Временно закрыты для посещения часть Великой китайской стены, Пекинский национальный стадион, Диснейленд в Шанхае и ряд других достопримечательностей. За пределами материкового Китая заболевания вирусом зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, США, Сингапуре, Франции, Малайзии, Непале и Австралии.
Остановила продажи туров и Tez Tour – сразу после сообщения Ростуризма до нормализации обстановки в стране, сообщил ее представитель. Вывоз туристов будет идти «в плановом режиме согласно расписанию рейсов авиакомпании iFly из КНР в Россию и запланированным датам туров», добавил он.
По каждому туру возврат денег рассчитывается индивидуально, продолжает Толчин. Также оператор, по его словам, предлагает перебронировать отпуск на любое из предлагаемых им направлений.
О досрочном вывозе туристов пока объявил лишь туроператор «Русь-тур» 25 января – «в целях обеспечения безопасности граждан России», сказано на его сайте. Оператор отменил заявки на туры с вылетом по 16 февраля включительно.
Число заболевших увеличилось, администрация Хайнаня запретила проводить любые экскурсии и массовые мероприятия на неопределенный срок, поэтому компания решила досрочно вывезти своих туристов из Китая, сообщил «Ведомостям» представитель «Русь-тура». Вывоз продлится около недели, речь идет о 1100 туристах. Первая группа уже вылетела в Хабаровск 26 января, сообщил представитель «Русь-тура».
Возможные потери от приостановки продаж туров опрошенные «Ведомостями» эксперты оценить пока затруднились: число туристов в целом невелико. Китай – направление не массовое, туристы летят туда в основном на регулярных рейсах, отметил Толчин.
«Аэрофлот» с 24 января разрешил пассажирам обмен и возврат билетов на китайском направлении, сообщила компания. Это касается билетов, купленных до 24 января на даты перевозки 24 января – 7 февраля. S7, рассказал ее представитель, разрешает сдать билет лишь тем пассажирам, которые далее летят в Ухань рейсом китайских перевозчиков. Сама S7 в Ухань не летает.
Авиакомпания Nordwind, которая выполняет чартерные программы для китайских туроператоров, вывозит туристов и приостанавливает программу, сказал «Ведомостям» представитель авиакомпании.
Сейчас низкий сезон, во время празднования китайского Нового года цены на курортах сильно увеличиваются и поток россиян спадает, говорит Дмитрий Горин, член наблюдательного совета ассоциации «Турпомощь». По его словам, спада на околокитайских направлениях (Таиланд, Вьетнам) пока не отмечено.
Представители «Уральских авиалиний» и iFly вечером 26 января не ответили на запрос «Ведомостей».