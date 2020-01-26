Власти Китая предупредили о росте темпов распространения коронавируса
Власти Китая опасаются, что распространение нового коронавируса может ускориться, сообщает Reuters со ссылкой на руководителя национальной комиссии здравоохранения страны Ма Сяовэй. По его словам, знания о новом типе вируса, который вызывает пневмонию, пока ограничены. Однако известно, что им можно заразиться и во время инкубационного периода, который длится от одного до 14 дней.
Об ускоренных темпах распространения болезни ранее говорил и председатель КНР Си Цзиньпин. Он назвал ситуацию «сложной». По данным национальной комиссии, число заболевших пневмонией во всем мире после заражения вирусом превысило 2000 человек, 56 умерли. Большинство из них – жители города Ухань, где зафиксировали вспышку инфекции. Отдельные случаи заражения также выявили в США, Канаде, Австралии, Сингапуре, Южной Корее и других странах. В России, по данным Минздрава, подтвержденных случаев заболевания не выявлено. Ростуризм рекомендовал российским туристам не ездить в Китай из-за угрозы заражения.
В пресс-службе правительства Амурской области ТАСС рассказали, что пункты пропуска между Благовещенском в Амурской области и Хэйхэ, закрытые из-за китайского Нового года, не будут работать до 1 февраля. Пункты должны были заработать 27 января. По официальной информации, режим скорректирован из-за праздничных дней. Связано ли это решение с коронавирусом, в пресс-службе не уточнили. Там добавили, что граждан Китая с подозрением на коронавирус через границу не пустят.
В китайском городе Ухань 31 декабря была зафиксирована вспышка пневмонии, ее возбудителем оказался неизвестный тип коронавируса. Чтобы остановить распространение инфекции, власти Китая приостановили работу общественного транспорта в нескольких городах, по всей южной провинции Шаньдун закрыли движение междугородних автобусов. В стране также ввели временный запрет на торговлю дикими животными.
Для профилактики распространения вируса власти Китая также поддержали продление новогодних каникул из-за эпидемии. Школьные каникулы уже продлили в провинциях Хубэй, Сычуань, Шаньдун, а также в Пекине и Шанхае, сообщило агентство «Синьхуа». 24 января стало известно о временном закрытии ресторанов McDonald’s в пяти городах провинции Хубэй. Кроме того, на неопределенное время закрыты два крупных развлекательных комплекса в Гонконге – «Диснейленд» и «Океанский парк».
Папа римский Франциск в своей воскресной проповеди выразил солидарность со всеми заболевшими и сказал, что молится за умерших, пишет Reuters.