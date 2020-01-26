Власти Китая предупредили о росте темпов распространения коронавируса

Власти Китая опасаются, что распространение нового коронавируса может ускориться, сообщает Reuters со ссылкой на руководителя национальной комиссии здравоохранения страны Ма Сяовэй. По его словам, знания о новом типе вируса, который вызывает пневмонию, пока ограничены. Однако известно, что им можно заразиться и во время инкубационного периода, который длится от одного до 14 дней.



Об ускоренных темпах распространения болезни ранее говорил и председатель КНР Си Цзиньпин. Он назвал ситуацию «сложной». По данным национальной комиссии, число заболевших пневмонией во всем мире после заражения вирусом превысило 2000 человек, 56 умерли. Большинство из них – жители города Ухань, где зафиксировали вспышку инфекции. Отдельные случаи заражения также выявили в США, Канаде, Австралии, Сингапуре, Южной Корее и других странах. В России, по данным Минздрава, подтвержденных случаев заболевания не выявлено. Ростуризм рекомендовал российским туристам не ездить в Китай из-за угрозы заражения.