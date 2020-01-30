СК попросил суд арестовать полицейских по делу Голунова
В Басманный суд Москвы поступили ходатайства Следственного комитета России о заключении под стражу бывших полицейских, задержанных по делу Голунова, сообщили в пресс-службе суда. Обвинения по трем статьям Уголовного кодекса представлены всем пяти задержанным – Денису Коновалову, Акбару Сергалиеву, Роману Феофанову, Максиму Уметбаеву и их бывшему командиру Игорю Ляховцу. Задержанным вменяются фальсификация доказательств, превышение должностных полномочий и хранение наркотиков.
О намерении подать ходатайство ранее сообщала представитель СКР Светлана Петренко. В июне 2019 г. полицейские «сфальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности» и подбросили наркотики в рюкзак журналиста Ивана Голунова, выразила Петренко позицию следствия.
Наркотики, найденные в рюкзаке Голунова летом, дали основание задержать журналиста и предъявить ему обвинения в сбыте наркотиков. Спустя несколько дней и благодаря общественной кампании в защиту Голунова обвинения были сняты, а пять человек уволены из МВД. 19 декабря президент Владимир Путин рассказал, что в отношении бывших полицейских было возбуждено уголовное дело. Адвокат Голунова Сергей Бадамшин уточнял, что дело было датировано 18 декабря и было возбуждено не в отношении экс-полицейских, а по самому факту незаконного задержания. Следователь по делу Голунова отмечал, что материалы дела засекречены.