СК попросил суд арестовать полицейских по делу Голунова

Наркотики, найденные в рюкзаке Голунова летом, дали основание задержать журналиста и предъявить ему обвинения в сбыте наркотиков. Спустя несколько дней и благодаря общественной кампании в защиту Голунова обвинения были сняты, а пять человек уволены из МВД. 19 декабря президент Владимир Путин рассказал, что в отношении бывших полицейских было возбуждено уголовное дело. Адвокат Голунова Сергей Бадамшин уточнял, что дело было датировано 18 декабря и было возбуждено не в отношении экс-полицейских, а по самому факту незаконного задержания. Следователь по делу Голунова отмечал, что материалы дела засекречены.