Подкинувшие наркотики Голунову полицейские могут быть обвинены по трем статьям УК
Полицейские, причастные к незаконному аресту журналиста Ивана Голунова в июне 2019 г., задержаны. Об этом сообщил в среду сам Голунов и подтвердила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, на допрос (продолжавшийся к моменту сдачи номера) были доставлены бывшие сотрудники одного из отделений отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУВД Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и экс-начальник этого отделения Игорь Ляховец. По словам источника в правоохранительных органах, допрашивался и бывший начальник отдела Андрей Щиров, но обвинение ему предъявлять не планировалось.
По словам Петренко, сотрудники полиции в июне 2019 г. с «целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности» подложили ему наркотики, «сфальсифицировав результаты оперативно-розыскной деятельности». А сами эти наркотики «были незаконно приобретены полицейскими и также незаконно хранились и перевозились». Это может означать предъявление обвинения по статьям 303 (фальсификация доказательств) и 228 (хранение и перевозка наркотиков) УК, говорит источник в правоохранительных органах. После предъявления обвинения следствие намерено подать ходатайство об аресте в Басманный суд, сообщил он.