В Забайкалье из-за коронавируса прекращены занятия в школах

Власти Китая объявили о вспышке пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, в Ухане 31 декабря. На данный момент выявлено 7834 случая заражения вирусом, жертвами инфекции стали 213 человек. Вирус активно распространяется в Китае и странах Юго-Восточной Азии. На сегодня уже известно о подтвержденных случаях заболевания в Японии, Сингапуре, Вьетнаме, Южной Корее, Таиланде, Индии, Непале, США, Австралии, Малайзии, Франции, Германии, ОАЭ и на Филиппинах. После успешного лечения из больниц выписан 171 человек. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.