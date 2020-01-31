В Забайкалье из-за коронавируса прекращены занятия в школах
Занятия в школах Забайкальского края, где выявлен один из первых случаев коронавируса в России, прекращены, рассказал заместитель председателя заксобрания региона Алексей Бутыльский, пишет ТАСС. По его словам, также в Забайкальском крае отменят массовые мероприятия.
31 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о первых случаях коронавируса в России. Два заболевших находятся в Забайкалье и Тюменской области, это граждане Китая. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что риска распространения коронавируса в стране по-прежнему нет.
Россия принимает меры по предотвращению распространения вируса. С 1 февраля будет ограничено авиасообщение с Китаем и пересечение границы с Монголией. Российские регионы, граничащие с Китаем (Амурская область, Хабаровский край и Еврейская автономная область), ранее закрыли пункты пропуска через границу до 7 февраля. РЖД ограничила до 1 марта железнодорожное пассажирское сообщение с КНР прямыми поездами Москва – Пекин.
Власти Китая объявили о вспышке пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, в Ухане 31 декабря. На данный момент выявлено 7834 случая заражения вирусом, жертвами инфекции стали 213 человек. Вирус активно распространяется в Китае и странах Юго-Восточной Азии. На сегодня уже известно о подтвержденных случаях заболевания в Японии, Сингапуре, Вьетнаме, Южной Корее, Таиланде, Индии, Непале, США, Австралии, Малайзии, Франции, Германии, ОАЭ и на Филиппинах. После успешного лечения из больниц выписан 171 человек. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.