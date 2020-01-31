Путин предложил помощь Китаю в борьбе с коронавирусом
Президент Владимир Путин предложил председателю КНР Си Цзиньпину помощь в борьбе с распространением коронавируса нового типа (2019-nCoV). Глава государства направил китайскому лидеру телеграмму «с выражением искреннего сочувствия и поддержки всем, в чьи семьи пришло горе». Путин также пожелал скорейшего выздоровления всем заболевшим.
«Российские компетентные ведомства ориентированы на самое тесное взаимодействие с соответствующими китайскими структурами в целях скорейшего преодоления этой общей угрозы», – говорится в телеграмме.
Власти Китая в конце декабря объявили о вспышке коронавируса нового типа в Ухане. На данный момент в Китае более 9800 человек заразились вирусом, из них умерли 213 человек. Коронавирус нового типа активно распространяется не только в Китае, но и в азиатских странах. Известны также случаи выявления инфекции у прибывших из Китая в Европу. На сегодня уже известно о подтвержденных случаях заболевания вирусом в Японии, Сингапуре, Вьетнаме, Южной Корее, Таиланде, Индии, Непале, США, Австралии, Малайзии, Франции, Германии, ОАЭ и на Филиппинах. После лечения домой был выписан 171 человек.
В пятницу, 31 января, вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о двух случаях заболевания коронавирусом нового типа в России. Двое заболевших являются гражданами Китая. Один из них находится в Забайкалье, другой – в Тюменской области. Заразившиеся были доставлены в инфекционную больницу. У обоих заболевание протекает в легкой форме, состояние здоровья стабильное, уточнил позже Роспотребнадзор.