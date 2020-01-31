Путин предложил помощь Китаю в борьбе с коронавирусом

Власти Китая в конце декабря объявили о вспышке коронавируса нового типа в Ухане. На данный момент в Китае более 9800 человек заразились вирусом, из них умерли 213 человек. Коронавирус нового типа активно распространяется не только в Китае, но и в азиатских странах. Известны также случаи выявления инфекции у прибывших из Китая в Европу. На сегодня уже известно о подтвержденных случаях заболевания вирусом в Японии, Сингапуре, Вьетнаме, Южной Корее, Таиланде, Индии, Непале, США, Австралии, Малайзии, Франции, Германии, ОАЭ и на Филиппинах. После лечения домой был выписан 171 человек.