В Хабаровске учителей, водителей и сотрудников банков обяжут носить маски

Маски должны будут носить работники транспорта, торговых центров, банков, учителя, воспитатели и медики, рассказали в мэрии. Власти уверены, что в аптеках города «масок хватит всем». По словам заместителя начальника управления по физической культуре, спорту и здравоохранению в сфере охраны здоровья Татьяны Скорик, маски являются проверенным средством защиты, но на улице носить их необязательно. Менять маски, по ее словам, нужно каждые два часа.