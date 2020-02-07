В Хабаровске учителей, водителей и сотрудников банков обяжут носить маски
С 10 февраля жителей Хабаровска, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей, обяжут носить медицинские маски. Такое решение принято из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также для профилактики заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации города. Кроме того, в городе ограничили проведение массовых мероприятий. На какой срок приняты меры, не уточняется.
Маски должны будут носить работники транспорта, торговых центров, банков, учителя, воспитатели и медики, рассказали в мэрии. Власти уверены, что в аптеках города «масок хватит всем». По словам заместителя начальника управления по физической культуре, спорту и здравоохранению в сфере охраны здоровья Татьяны Скорик, маски являются проверенным средством защиты, но на улице носить их необязательно. Менять маски, по ее словам, нужно каждые два часа.
На фоне вспышки нового типа коронавируса цены на медицинские маски выросли практически во всех регионах России. На Дальнем Востоке стоимость масок выросла в 2–2,5 раза, в отдельных регионах зафиксирован десятикратный рост, рассказали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). По данным на 7 февраля, число заболевших в мире выросло до 31 479. За сутки прирост составил 11,3% (3203 случая). Скончались от коронавируса 637 человек. Большинство заболевших находятся в Китае.