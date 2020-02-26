Суд отпустил из СИЗО полицейского, который признался в подбросе наркотиков Голунову
Басманный суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, который признался, что подбросил журналисту Ивану Голунову наркотики по указанию своего бывшего начальника, сообщает «РИА Новости».
19 февраля стало известно, что Коновалов дал признательные показания против своего бывшего начальника Игоря Ляховца. 21 февраля следствие попросило Басманный суд Москвы смягчить меру пресечения бывшему сотруднику полиции Коновалову, отпустить его из СИЗО и отправить под домашний арест. 26 февраля на заседании Басманного суда адвокат Голунова Сергей Бадамшин заявил, что журналист поддерживает ходатайство следствия.
30 января суд арестовал пятерых бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы, им вменяются фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности, превышение полномочий и оборот наркотиков. По версии следствия, в июне прошлого года они приобрели и подложили журналисту «Медузы» Ивану Голунову наркотики. Голунова затем задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Через несколько дней обвинения с журналиста были сняты из-за недоказанности его участия в совершении преступления.