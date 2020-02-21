Следователи попросили отпустить из СИЗО одного из фигурантов дела Голунова

Голунов был задержан в июне прошлого года и обвинен в попытке сбыта наркотиков. При личном досмотре у журналиста нашли свертки с порошком, сообщало тогда МВД. Голунов утверждал, что их ему подкинули. Через несколько дней на фоне широкой общественной кампании в поддержку журналиста обвинения были сняты.