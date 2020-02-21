Следователи попросили отпустить из СИЗО одного из фигурантов дела Голунова
Следствие попросило Басманный суд Москвы смягчить меру пресечения бывшему сотруднику полиции Денису Коновалову, который проходит по делу журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда. Следствие просит отпустить Коновалова из СИЗО и отправить его под домашний арест.
Ранее Коновалов дал признательные показания против своего бывшего начальника Игоря Ляховца. По словам бывшего полицейского, именно Ляховец дал указания подбросить Голунову наркотики. Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы Игорь Ляховец такие обвинения со стороны Коновалова опровергает и вину не признает.
Голунов был задержан в июне прошлого года и обвинен в попытке сбыта наркотиков. При личном досмотре у журналиста нашли свертки с порошком, сообщало тогда МВД. Голунов утверждал, что их ему подкинули. Через несколько дней на фоне широкой общественной кампании в поддержку журналиста обвинения были сняты.
В декабре президент Владимир Путин сообщил, что против пятерых сотрудников полиции было заведено уголовное дело из-за задержания Голунова. Все пятеро в конце января были арестованы.