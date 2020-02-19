Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат Алексей Коврижкин, который представляет интересы Ляховца.
«На прошлой неделе в ходе очной ставки моего подзащитного Ляховца и его бывшего подчиненного Коновалова полицейский заявил, что это Ляховец дал ему указания подкинуть Голунову наркотики. Коновалов также полностью признал свою вину»
Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы Игорь Ляховец такие обвинения со стороны Коновалова опровергает и вину не признает, добавил его адвокат. Признания Коновалова защита Ляховца связывает с давлением со стороны следствия. Ляховец ранее заявил, что считает дело против себя политически мотивированным.
Басманный суд Москвы 30 января арестовал пятерых бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО, им вменяются фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности, превышение полномочий и оборот наркотиков. По версии следствия, в июне прошлого года они приобрели и подложили журналисту «Медузы» Ивану Голунову наркотики. Голунова затем задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Через несколько дней обвинения с журналиста были сняты из-за недоказанности его участия в совершении преступления.
5 февраля прокуратура Западного административного округа (ЗАО) Москвы сообщила, что направила Голунову извинения. 14 февраля журналист подтвердил получение письма с извинениями за незаконное уголовное преследование и выложил копию письма, в котором прокурор приносит журналисту извинения «от имени государства».