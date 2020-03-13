Франция закроет все образовательные учреждения из-за коронавируса
Все образовательные учреждения Франции будут закрыты с 16 марта. Об этом президент Франции объявил в телевизионном обращении из Елисейского дворца, пишет газета Le Figaro.
По словам Макрона, закрыты будут 62 тысячи образовательных учреждений, среди которых ясли, детские сады, школы, лицеи, колледжи и университеты. Он отметил, что эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 стала «самым серьезным кризисом в области здравоохранения за столетие».
Президент Франции призвал пожилых людей и людей с ограниченными возможностями и хроническими заболеваниями оставаться дома как можно дольше, чтобы не создавать условия для заражения. При этом Макрон сообщил, что муниципальные выборы 15 и 22 марта не будут переноситься из-за эпидемии.
Во Франции зарегистрировано 2 876 случаев болезни. От последствий COVID-19 умер 61 человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта о мировой пандемии коронавирусной инфекции, распространение которой началось в декабре 2019 г. с Китая . В мире зарегистрировано более 124 тысяч случаев заражения инфекцией в 118 странах, более 4,6 тысяч человек скончались. Заразившиеся коронавирусом нового типа люди страдают от поражения легких, которое нередко приводит к смерти.
По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 2876 человек. Жертвами болезни стал 61 человек.
Подробнее на РБК: