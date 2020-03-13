Франция закроет все образовательные учреждения из-за коронавируса

Во Франции зарегистрировано 2 876 случаев болезни. От последствий COVID-19 умер 61 человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта о мировой пандемии коронавирусной инфекции, распространение которой началось в декабре 2019 г. с Китая . В мире зарегистрировано более 124 тысяч случаев заражения инфекцией в 118 странах, более 4,6 тысяч человек скончались. Заразившиеся коронавирусом нового типа люди страдают от поражения легких, которое нередко приводит к смерти.