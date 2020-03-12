Россия закрывает границу для итальянцев
Премьер Михаил Мишустин поручил Федеральной службе безопасности (ФСБ) с 13 марта приостановить пропуск через границу итальянцев и иностранцев, приезжающих с территории Италии. Решение принято для сдерживания распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории России, отмечается в распоряжении.
Запрет распространяется как на туристов, так и на граждан, приезжающих в Россию для обучения или работы. Исключение составляют члены официальных делегаций, граждане с видом на жительство в России, члены экипажей самолетов, а также граждане стран – членов Евразийского экономического союза.
Росавиации поручено в течение суток проинформировать авиакомпании об ограничении пропуска через границу, Министерству внутренних дел России (МВД) – приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Россию, Министерству иностранных дел России (МИД) – прием документов, оформление и выдачу различного вида виз.
Власти Москвы ранее ввели запрет до 10 апреля на проведение массовых мероприятий с числом участников более 5000 человек. С 13 марта Россия также ограничила авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией. Вспышка коронавируса началась в конце декабря в Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала распространение вируса пандемией. Согласно последним данным, в мире число заболевших превысило 118 000 человек. В России число заболевших увеличилось до 34 человек. По данным оперативного штаба, шестеро заразившихся были выявлены 12 марта. Они вернулись на родину рейсом Бергамо – Москва, уточнил штаб.