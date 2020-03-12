Россия закрывает границу для итальянцев

Власти Москвы ранее ввели запрет до 10 апреля на проведение массовых мероприятий с числом участников более 5000 человек. С 13 марта Россия также ограничила авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией. Вспышка коронавируса началась в конце декабря в Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала распространение вируса пандемией. Согласно последним данным, в мире число заболевших превысило 118 000 человек. В России число заболевших увеличилось до 34 человек. По данным оперативного штаба, шестеро заразившихся были выявлены 12 марта. Они вернулись на родину рейсом Бергамо – Москва, уточнил штаб.