Депутат Мосгордумы от КПРФ заразился коронавирусом
Депутат Московской городской думы от КПРФ Евгений Ступин сообщил, что у него подтвердился коронавирус. «Теперь я на карантине. Состояние хорошее, все симптомы уже прошли», – написал он в Facebоok.
Как рассказал Ступин, анализ на коронавирус у него взяли на дому 30 марта. Врач сказал, что если в течение 72 часов никто не позвонит, значит, результат отрицательный, отметил депутат. Однако звонок, по его словам, поступил только на шестые сутки.
«Такая вот оптимизированная Путиным и Собяниным медицина. Ни врачи, ни медсестры из-за того, что их сократили, никуда не успевают. Из-за этого люди, которые болеют, считают, что они здоровые, и переносят вирус другим»
За последние сутки в России зарегистрировано 658 новых случаев заболевания коронавирусом в 14 регионах, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 5389, скончались 45 человек. В Москве уже 3893 заболевших.