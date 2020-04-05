Депутат Мосгордумы от КПРФ заразился коронавирусом

Как рассказал Ступин, анализ на коронавирус у него взяли на дому 30 марта. Врач сказал, что если в течение 72 часов никто не позвонит, значит, результат отрицательный, отметил депутат. Однако звонок, по его словам, поступил только на шестые сутки.