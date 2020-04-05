В Таиланде умер россиянин с коронавирусом
Россиянин умер от коронавируса в Паттайе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство в Таиланде. По словам дипломатов, мужчине было 48 лет, он долгое время проживал с семьей в этой стране.
Пациент обратился в местную больницу с симптомами ОРВИ, там ему сделали тест на коронавирус, который показал положительный результат. Несколько дней мужчина находился в отделении интенсивной терапии на аппарате искусственной вентиляции легких, а затем умер.
По данным посольства, в Таиланде находятся семь больных коронавирусом россиян. Всего в стране, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чуть более 2000 заболевших, 20 человек скончались.
В мире ВОЗ на момент публикации насчитала более 1 100 000 заболевших коронавирусом в 208 странах, почти 62 800 умерли.
В России за последние сутки зарегистрировано 658 новых случаев заболевания коронавирусом в 14 регионах, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 5389, скончались 45 человек. В Москве уже 3893 заболевших.