В Москве впервые зафиксировали более 1000 случаев коронавируса за сутки
В Москве зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом – это 1124 человека. Столица по-прежнему остается лидером среди российских регионов по числу заболевших – всего 7822 человека.
Ранее в Москве не фиксировали сразу более 1000 заболеваний COVID-19. Предыдущий рекордный суточный прирост был зафиксирован 9 апреля – 857 новых случаев заражения. Мэр Москвы Сергей Собянин накануне предупреждал, что пик еще не пройден. По его словам, необходимо готовиться к серьезному испытанию. «Мы находимся, скорее, у подножия этого пика, даже не в середине», – отмечал он.
Москва заметно опережает другие регионы по числу заболевших. На втором месте Московская область – там всего заболели 930 человек, на третьем – Санкт-Петербург (408), следом Республика Коми (208) и Ленинградская область (129).
За последние сутки в России было обнаружено 1786 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего число заболевших COVID-19 уже почти 12 000 человек, умерли – 94 человека, выздоровели – 795 человек.