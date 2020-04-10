В Москве впервые зафиксировали более 1000 случаев коронавируса за сутки

Почти половина (48,5%) новых заболевших в Москве – младше 45 лет, уточняет оперативный штаб. Из новых случаев коронавируса 5,5% выявили у детей, 43% – у жителей в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% – в возрасте от 46 до 65 лет. Всего 15% из новых заболевших – старше 66 лет.