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В Москве впервые зафиксировали более 1000 случаев коронавируса за сутки

Ведомости

В Москве зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом – это 1124 человека. Столица по-прежнему остается лидером среди российских регионов по числу заболевших – всего 7822 человека.

Почти половина (48,5%) новых заболевших в Москве – младше 45 лет, уточняет оперативный штаб. Из новых случаев коронавируса 5,5% выявили у детей, 43% – у жителей в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% – в возрасте от 46 до 65 лет. Всего 15% из новых заболевших – старше 66 лет.

Ранее в Москве не фиксировали сразу более 1000 заболеваний COVID-19. Предыдущий рекордный суточный прирост был зафиксирован 9 апреля – 857 новых случаев заражения. Мэр Москвы Сергей Собянин накануне предупреждал, что пик еще не пройден. По его словам, необходимо готовиться к серьезному испытанию. «Мы находимся, скорее, у подножия этого пика, даже не в середине», – отмечал он.

Москва заметно опережает другие регионы по числу заболевших. На втором месте Московская область – там всего заболели 930 человек, на третьем – Санкт-Петербург (408), следом Республика Коми (208) и Ленинградская область (129).

За последние сутки в России было обнаружено 1786 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего число заболевших COVID-19 уже почти 12 000 человек, умерли – 94 человека, выздоровели – 795 человек.

Ранее по теме: Почти 12 000 человек заразились коронавирусом в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных