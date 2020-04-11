Более 100 человек с коронавирусом умерли в России

Общее число заразившихся коронавирусом в России накануне приблизилось к 12 000 человек. Большинство из них в Москве ‒ более 7800 человек. 10 апреля оперштаб впервые отчитался о суточном приросте в более чем 1000 заболевших. По словам мэра Сергея Собянина, город находится только у подножия пика эпидемии.