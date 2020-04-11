Более 100 человек с коронавирусом умерли в России
Число жертв коронавируса в России превысило 100 человек. По официальным данным на 10 апреля, всего умерло 94 заболевших коронавирусной инфекцией. Утром 11 апреля оперштаб Москвы сообщил еще о восьми смертях за последние сутки. Таким образом, в России известно уже о 102 умерших пациентах с COVID-19.
Общее число заразившихся коронавирусом в России накануне приблизилось к 12 000 человек. Большинство из них в Москве ‒ более 7800 человек. 10 апреля оперштаб впервые отчитался о суточном приросте в более чем 1000 заболевших. По словам мэра Сергея Собянина, город находится только у подножия пика эпидемии.
В мире число летальных исходов заболевания COVID-19 превысило 100 000 человек, по данным американского Университета Джона Хопкинса. Наибольшее число умерших пациентов с коронавирусом – в Италии (18 849), США (18 777), Испании (16 081), Франции (13 197) и Великобритании (8958).