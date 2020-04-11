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Более 100 человек с коронавирусом умерли в России

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Число жертв коронавируса в России превысило 100 человек. По официальным данным на 10 апреля, всего умерло 94 заболевших коронавирусной инфекцией. Утром 11 апреля оперштаб Москвы сообщил еще о восьми смертях за последние сутки. Таким образом, в России известно уже о 102 умерших пациентах с COVID-19.

Общее число заразившихся коронавирусом в России накануне приблизилось к 12 000 человек. Большинство из них в Москве ‒ более 7800 человек. 10 апреля оперштаб впервые отчитался о суточном приросте в более чем 1000 заболевших. По словам мэра Сергея Собянина, город находится только у подножия пика эпидемии.

В мире число летальных исходов заболевания COVID-19 превысило 100 000 человек, по данным американского Университета Джона Хопкинса. Наибольшее число умерших пациентов с коронавирусом – в Италии (18 849), США (18 777), Испании (16 081), Франции (13 197) и Великобритании (8958).

Ранее по теме: Почти 12 000 человек заразились коронавирусом в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных