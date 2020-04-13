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«Русь Сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии

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Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН после бунта в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области. Как сообщил в Facebook руководитель юридического департамента фонда Алексей Федяров, сообщения по ситуации в колонии правозащитники отправили двум специальным докладчикам ООН — по внесудебным казням и по пыткам.

В тексте обращения (он есть в распоряжении РБК) его авторы указали адресатов — Анье Калламар (внесудебные казни) и Нильс Мельцер (пытки и бесчеловечное обращение). Правозащитники просят ООН призвать Россию к расследованию смерти двоих заключенных и фактов применения силы в ИК-15 и оказанию медпомощи пострадавшим. ООН, как считают в фонде, может так потребовать от России уведомить родных пострадавших об их состоянии, обеспечить доступ в колонию Общественной наблюдательной комиссии и предоставить полные сведения о пострадавших и погибших.

«Международное сообщество должно отреагировать на факты нарушений прав заключенных спецназом ФСИН», — считает Федяров. По его словам, в самой колонии «глумления продолжаются». «Им радостно, они "сломали зону", — написал юрист по поводу видеозаписей, на которых "избитых заключённых гоняют по плацу и заставляют петь". Бунт в в колонии № 15 в Ангарске произошел 9-10 апреля. Во время беспорядков на территории исправительного учреждения начался сильный пожар, который не могли потушить около десяти часов. Иркутское управление ФСИН обвинило в поджоге заключенных.

По официальной версии, бунту предшествовал конфликт между одним из осужденных и сотрудниками колонии. Мужчина отказался от прохождения личного обыска и призвал других заключенных к неповиновению. Правозащитники утверждают, что причиной бунта могло стать жестокое обращение сотрудников колонии с осужденными. Руководитель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова напомнила, что это не первый бунт в колонии №15. Следователи после случившегося в колонии возбудили уголовное дело о дезорганизации деятельности исправительного учреждения. Около 300 заключенных, которых считают зачинщиками беспорядков, перевезли в СИЗО.

Ранее по теме: Правозащитники сообщили о пожаре и бунте в исправительной колонии в Иркутске
Ранее по теме: Один заключенный погиб во время беспорядков в иркутской колонии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных