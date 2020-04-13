«Русь Сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии

В тексте обращения (он есть в распоряжении РБК) его авторы указали адресатов — Анье Калламар (внесудебные казни) и Нильс Мельцер (пытки и бесчеловечное обращение). Правозащитники просят ООН призвать Россию к расследованию смерти двоих заключенных и фактов применения силы в ИК-15 и оказанию медпомощи пострадавшим. ООН, как считают в фонде, может так потребовать от России уведомить родных пострадавших об их состоянии, обеспечить доступ в колонию Общественной наблюдательной комиссии и предоставить полные сведения о пострадавших и погибших.